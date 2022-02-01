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Producție oprită
Uscare puternică cu îngrijire
Uscătorul de păr Philips Essential îţi oferă o uscare puternică la 1800 W, având în acelaşi timp grijă de părul tău cu setarea de temperatură ThermoProtect. Uşor de utilizat, cu 3 setări de temperatură şi viteză şi jet de aer rece.
1800 W
Setare ThermoProtect
3 setări de temperatură şi viteză
Difuzor de volum
Acest uscător de păr de 1800 W creează un flux de aer optim pentru păr frumos în fiecare zi.
Setarea de temperatură ThermoProtect asigură o temperatură optimă de îngrijire şi o protecţie suplimentară împotriva supraîncălzirii părului. Cu acelaşi flux de aer puternic, vei obţine rezultate excelente într-un mod delicat.
Acest uscător de păr oferă 3 combinaţii de viteză/căldură selectate în prealabil, pentru a obţine coafura perfectă rapid şi uşor.
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4.9
din 5
186
Recenzii
98%
recomandă acest produs
01/02/2022
România
Parte a unei promoții
Angajat Philips
Cumpărător verificat
Excelent
[Employee of philipsglobal] Un produs fffff bun Recomand cu incredere Calitate f buna
Avantaje
Este foarte util
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Essential BHD004/00 Uscător de păr
Data utilizării 2021-08-01
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Essential BHD004/00 Uscător de păr
Data utilizării 2021-08-01
Pupaza
10/02/2021
România
Raport bun preț-caliate
Își face bine treaba,nimic de reproșat până acum,e chiar ok
Avantaje
Raport bun calitate-preț ,produs de bună calitate
Dezavantaje
Nu am găsit deocamdată
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Essential BHD004/00 Uscător de păr
Data utilizării 2021-01-10
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Essential BHD004/00 Uscător de păr
Data utilizării 2021-01-10
Mica87
12/08/2020
România
un produs excelent
recomand cu mare drag Super raport calitate pret!!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Essential BHD004/00 Uscător de păr
Data utilizării 2020-02-12
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Essential BHD004/00 Uscător de păr
Data utilizării 2020-02-12