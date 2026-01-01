Oră şi alarmă de siguranţă pentru trezirea la timp chiar şi când este o pană de curent

Atunci când este o pană de curent, acest ceas inteligent va menţine în continuare şi va păstra ora şi setările dvs. de încredere. Alarma programată rămâne activă chiar şi atunci când afişajul este oprit - totul datorită unei baterii preinstalate. Atunci când se reia alimentarea cu energie, nu este nevoie să reglaţi ceasul sau să reintroduceţi setările. Mai uimitor, chiar dacă nu se reia alimentarea cu energie, bateria asigură suficientă energie pentru ca soneria să se oprească la ora alarmei setate - asigurând întotdeauna trezirea dvs. la timp.