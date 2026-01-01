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  • Treziţi-vă în acordurile muzicii de pe iPod/iPhone
  • Treziţi-vă în acordurile muzicii de pe iPod/iPhone
  • Treziţi-vă în acordurile muzicii de pe iPod/iPhone
  • Treziţi-vă în acordurile muzicii de pe iPod/iPhone
  • Treziţi-vă în acordurile muzicii de pe iPod/iPhone
  • Treziţi-vă în acordurile muzicii de pe iPod/iPhone
  • Treziţi-vă în acordurile muzicii de pe iPod/iPhone
  • Treziţi-vă în acordurile muzicii de pe iPod/iPhone
  • Treziţi-vă în acordurile muzicii de pe iPod/iPhone
  • Treziţi-vă în acordurile muzicii de pe iPod/iPhone
  • Treziţi-vă în acordurile muzicii de pe iPod/iPhone
  • Treziţi-vă în acordurile muzicii de pe iPod/iPhone
  • Treziţi-vă în acordurile muzicii de pe iPod/iPhone
  • Treziţi-vă în acordurile muzicii de pe iPod/iPhone

Producție oprită

Radio cu ceas cu alarmă pentru iPod/iPhone

AJ7030D/12

Treziţi-vă în acordurile muzicii de pe iPod/iPhone
Treziţi-vă cu melodiile preferate de pe iPod/iPhone sau radio FM cu radioul excelent Philips cu ceas, care vă va înveseli camera - şi dimineţile! Suportul inteligent vă permite să încărcaţi dispozitivele fără a trebui să îndepărtaţi carcasa de protecţie.
Vezi toate beneficiile

Treziţi-vă în acordurile muzicii de pe iPod/iPhone

  • Legătură MP3

Conectaţi orice iPod/iPhone, chiar şi în carcasă

Conectaţi orice iPod/iPhone, chiar şi în carcasă

Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, funcţionează chiar şi cu cele mai protectoare carcase – este suficient să andocaţi iPod sau iPhone aşa cum este. Acum puteţi să vă bucuraţi cu adevărat fără bătăi de cap de muzică.

Treziţi-vă cu muzica de pe iPod/iPhone sau cu melodiile de la radio

Oră şi alarmă de siguranţă pentru trezirea la timp chiar şi când este o pană de curent

Atunci când este o pană de curent, acest ceas inteligent va menţine în continuare şi va păstra ora şi setările dvs. de încredere. Alarma programată rămâne activă chiar şi atunci când afişajul este oprit - totul datorită unei baterii preinstalate. Atunci când se reia alimentarea cu energie, nu este nevoie să reglaţi ceasul sau să reintroduceţi setările. Mai uimitor, chiar dacă nu se reia alimentarea cu energie, bateria asigură suficientă energie pentru ca soneria să se oprească la ora alarmei setate - asigurând întotdeauna trezirea dvs. la timp.

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