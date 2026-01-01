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Producție oprită
AJ7030D/12
Legătură MP3
Portul de andocare cu arc proiectat inteligent se adaptează fără efort la orice iPod sau iPhone, fără adaptoare speciale. În plus, funcţionează chiar şi cu cele mai protectoare carcase – este suficient să andocaţi iPod sau iPhone aşa cum este. Acum puteţi să vă bucuraţi cu adevărat fără bătăi de cap de muzică.
Atunci când este o pană de curent, acest ceas inteligent va menţine în continuare şi va păstra ora şi setările dvs. de încredere. Alarma programată rămâne activă chiar şi atunci când afişajul este oprit - totul datorită unei baterii preinstalate. Atunci când se reia alimentarea cu energie, nu este nevoie să reglaţi ceasul sau să reintroduceţi setările. Mai uimitor, chiar dacă nu se reia alimentarea cu energie, bateria asigură suficientă energie pentru ca soneria să se oprească la ora alarmei setate - asigurând întotdeauna trezirea dvs. la timp.
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