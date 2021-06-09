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Wake up and beam!
Fiecare zi este unică pentru tine, iar ceasul cu radio Philips este partenerul perfect pentru o dimineaţă plăcută. Funcţia Time Projection proiectează cadranul pe orice suprafaţă - trezeşte-te, deschide ochii şi vezi cât e ceasul. Fiecare dimineaţă sună mai plăcut
Time projection
FM, Acord digital
Alarmă dublă
Alimentare cu baterie sau de la reţea
Ecranul LCD cu fundal iluminat asigură o vizionare şi utilizare facile în condiţii de lumină scăzută şi oferă informaţii clare imediat.
Pentru a nu dormi prea mult, radioul cu ceas Philips are o funcţie de amânare. Dacă alarma sună şi doriţi să mai dormiţi puţin, apăsaţi butonul Repetare alarmă o dată şi culcaţi-vă la loc. După nouă minute alarma va suna din nou. Puteţi continua să apăsaţi butonul Repetare alarmă la fiecare nouă minute până când opriţi alarma complet.
Tunerul FM încorporat vă permite să vă bucuraţi de melodiile preferate sau de ştiri de la postul dvs. de radio în fiecare zi. Pur şi simplu recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi.
4.2
din 5
6
Recenzii
83%
recomandă acest produs
indiggo78
09/06/2021
România
Excelent
Il am de cativa ani si functioneaza impecabil, inclusiv afisajul pe perete/tavan.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ4800 Radio cu ceas
Data utilizării 2019-06-09
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ4800 Radio cu ceas
Data utilizării 2019-06-09
Rawwra
13/04/2018
România
Pretul a fost un factor determinant.
L-am ahizitionat la un pret foarte bun. Este un aparat de radio care intruneste toate asteptarile mele. Se aude foarte bine, imi place designul, unul futurist prin functia de afisare a orei pe tavan/perete. Functioneaza si cu baterii.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ4800 Radio cu ceas
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ4800 Radio cu ceas
neludela3
22/12/2017
România
Recomand cu caldura
Se aude perfect, ceasul este de mare precizie,de mare ajutor este proiectia orei pe perete(tavan)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ4800 Radio cu ceas
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AJ4800 Radio cu ceas