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Producție oprită

Radio cu ceas

AJ4800/12

4.2

| (6) Recenzii | 83% recomandă acest produs

Wake up and beam!

Fiecare zi este unică pentru tine, iar ceasul cu radio Philips este partenerul perfect pentru o dimineaţă plăcută. Funcţia Time Projection proiectează cadranul pe orice suprafaţă - trezeşte-te, deschide ochii şi vezi cât e ceasul. Fiecare dimineaţă sună mai plăcut

Vezi toate beneficiile

cu funcţia Time Projection

Wake up and beam!

  • Time projection

  • FM, Acord digital

  • Alarmă dublă

  • Alimentare cu baterie sau de la reţea

Ecran LCD mare cu fundal iluminat pentru vizionare facilă în condiţii de iluminare redusă

Ecran LCD mare cu fundal iluminat pentru vizionare facilă în condiţii de iluminare redusă

Ecranul LCD cu fundal iluminat asigură o vizionare şi utilizare facile în condiţii de lumină scăzută şi oferă informaţii clare imediat.

Repetaţi alarma pentru reluare suplimentară

Repetaţi alarma pentru reluare suplimentară

Pentru a nu dormi prea mult, radioul cu ceas Philips are o funcţie de amânare. Dacă alarma sună şi doriţi să mai dormiţi puţin, apăsaţi butonul Repetare alarmă o dată şi culcaţi-vă la loc. După nouă minute alarma va suna din nou. Puteţi continua să apăsaţi butonul Repetare alarmă la fiecare nouă minute până când opriţi alarma complet.

Tuner FM pentru divertisment la radio

Tunerul FM încorporat vă permite să vă bucuraţi de melodiile preferate sau de ştiri de la postul dvs. de radio în fiecare zi. Pur şi simplu recepţionaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.2

din 5

6

Recenzii

83%

recomandă acest produs

3
2

09/06/2021

România

România

Excelent

Il am de cativa ani si functioneaza impecabil, inclusiv afisajul pe perete/tavan.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ4800 Radio cu ceas

Data utilizării 2019-06-09

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ4800 Radio cu ceas

Data utilizării 2019-06-09

13/04/2018

România

România

Pretul a fost un factor determinant.

L-am ahizitionat la un pret foarte bun. Este un aparat de radio care intruneste toate asteptarile mele. Se aude foarte bine, imi place designul, unul futurist prin functia de afisare a orei pe tavan/perete. Functioneaza si cu baterii.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ4800 Radio cu ceas

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ4800 Radio cu ceas

22/12/2017

România

România

Recomand cu caldura

Se aude perfect, ceasul este de mare precizie,de mare ajutor este proiectia orei pe perete(tavan)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ4800 Radio cu ceas

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru AJ4800 Radio cu ceas

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