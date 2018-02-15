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  • Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
  • Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
  • Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
  • Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
  • Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
  • Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
  • Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
  • Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
  • Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
  • Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
  • Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
  • Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare

Xenon X-tremeVision gen2Bec cu xenon pentru faruri auto

85415XV2C1

4
| (1) Recenzie | 100% recomandă acest produs
Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare
Cu un fascicul luminos care împinge la limită emisiile de lumină, X-tremeVision de generația a 2-a este cel mai recent produs al tehnologiei xenon. Această performanță uimitoare a luminii extinde limitele condusului, pentru a-ți permite să te bucuri de un condus mai sigur și mai confortabil.
Vezi toate beneficiile

Vezi fiecare denivelare, curbă și obstacol de pe șosea

Simte-te și condu în siguranță cu lumini mai strălucitoare

  • Tip de lampă: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Număr de becuri: 1

Vizibilitate îmbunătățită pentru un condus sigur și confortabil

Vizibilitate îmbunătățită pentru un condus sigur și confortabil

Lumina este o parte fundamentală a experienței de conducere. Simpla îmbunătățire a calității luminii te poate ajuta să previi accidente. Lampa cu xenon X-tremeVision din generația a 2-a îmbunătățește vizibilitatea, astfel încât vei vedea obstacolele și marcajele rutiere mai repede, ceea ce îți va reduce timpul de reacție. Compoziția spectrală a luminii este adaptată la sensibilitatea de culoare firească a ochilor. Datorită temperaturii de culoare de 4.800 K, acest far produce o lumină delicată cu ochii tăi, ceea ce îți permite să conduci mai sigur și mai comod pe timp de noapte.

Philips a inventat tehnologia inovatoare Xenon HID

Philips a inventat tehnologia inovatoare Xenon HID

Lămpile Xenon HID (descărcare de intensitate ridicată) generează de două ori mai multă lumină pentru conducerea în siguranţă, în orice condiţii. Studiile au arătat că iluminatul auto cu xenon ajută şoferii să se concentreze la drum şi să distingă obstacolele şi marcajele rutiere mult mai rapid decât lămpile tradiţionale. Ce mod mai bun de a înfrânge întunericul decât o lumină albă intensă, comparabilă cu lumina zilei?

Lămpile auto Philips sunt fabricate din sticlă de cuarţ de înaltă calitate

Lămpile auto Philips sunt fabricate din sticlă de cuarţ de înaltă calitate

Sticla de cuarţ UV este mai puternică decât sticla călită şi este extrem de rezistentă la temperaturi extreme şi la vibraţii, ceea ce elimină riscul de explozie. Astfel, lămpile din sticlă de cuarţ de la Philips pot rezista şocurilor termice severe. Având o capacitate de presiune crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarţ UV poate produce o lumină mai puternică. Iar aceasta înseamnă o experienţă îmbunătăţită a condusului, indiferent cât de întunecat este drumul din faţa ta.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.0

din 5

1

Recenzie

100%

recomandă acest produs

5
3
2
1

15/02/2018

România

România

Bune

Am decis sa cumpar aceste becuri Xtreme in urma unei defectiuni a unui bec nou "no name". La acest bec se dezlipise partea de sticla de restul ansamblului. Lumineaza mai puternic dar, si cele "no name" luminau mai puternic decat cele vechi originale Philips cu care a venit masina. Trebuie tinut cont de faptul ca niste becuri xenon vechi isi pierd din putere chiar daca nu sunt arse si orice bec nou, chiar "no name" o sa lumineze mai puternic decat cele vechi. Nu pot sa apreciez daca Xtreme lumineaza mai tare dacat "no name". Am schimbat primul bec stricat sa-l pot compara pe cel Xtreme cu cel nou "no name"(4300k). Nu am observat diferente de intensitate sau culoare ! Culmea e ca dupa schimbarea celui de al doilea "no name" cu Xtreme am constatat usoara dar vizibila diferenta de culoare intre cele doua Xtreme! Nu stiu daca e de vina farul sau becul. Sunt convins ca "150% mai multa lumina" e marketing si ca doar o comparatie reala de laborator cu aparat pentru masurat intensitatea luminoasa se poate determina daca lumineaza mai mult si cu cat.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Bec cu xenon pentru faruri auto

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Bec cu xenon pentru faruri auto

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