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Tip de lampă: D1S
85 V, 35 W
Număr de becuri: 1
Lumina este o parte fundamentală a experienței de conducere. Simpla îmbunătățire a calității luminii te poate ajuta să previi accidente. Lampa cu xenon X-tremeVision din generația a 2-a îmbunătățește vizibilitatea, astfel încât vei vedea obstacolele și marcajele rutiere mai repede, ceea ce îți va reduce timpul de reacție. Compoziția spectrală a luminii este adaptată la sensibilitatea de culoare firească a ochilor. Datorită temperaturii de culoare de 4.800 K, acest far produce o lumină delicată cu ochii tăi, ceea ce îți permite să conduci mai sigur și mai comod pe timp de noapte.
Lămpile Xenon HID (descărcare de intensitate ridicată) generează de două ori mai multă lumină pentru conducerea în siguranţă, în orice condiţii. Studiile au arătat că iluminatul auto cu xenon ajută şoferii să se concentreze la drum şi să distingă obstacolele şi marcajele rutiere mult mai rapid decât lămpile tradiţionale. Ce mod mai bun de a înfrânge întunericul decât o lumină albă intensă, comparabilă cu lumina zilei?
Sticla de cuarţ UV este mai puternică decât sticla călită şi este extrem de rezistentă la temperaturi extreme şi la vibraţii, ceea ce elimină riscul de explozie. Astfel, lămpile din sticlă de cuarţ de la Philips pot rezista şocurilor termice severe. Având o capacitate de presiune crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarţ UV poate produce o lumină mai puternică. Iar aceasta înseamnă o experienţă îmbunătăţită a condusului, indiferent cât de întunecat este drumul din faţa ta.
4.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
bogdan837
15/02/2018
România
Bune
Am decis sa cumpar aceste becuri Xtreme in urma unei defectiuni a unui bec nou "no name". La acest bec se dezlipise partea de sticla de restul ansamblului. Lumineaza mai puternic dar, si cele "no name" luminau mai puternic decat cele vechi originale Philips cu care a venit masina. Trebuie tinut cont de faptul ca niste becuri xenon vechi isi pierd din putere chiar daca nu sunt arse si orice bec nou, chiar "no name" o sa lumineze mai puternic decat cele vechi. Nu pot sa apreciez daca Xtreme lumineaza mai tare dacat "no name". Am schimbat primul bec stricat sa-l pot compara pe cel Xtreme cu cel nou "no name"(4300k). Nu am observat diferente de intensitate sau culoare ! Culmea e ca dupa schimbarea celui de al doilea "no name" cu Xtreme am constatat usoara dar vizibila diferenta de culoare intre cele doua Xtreme! Nu stiu daca e de vina farul sau becul. Sunt convins ca "150% mai multa lumina" e marketing si ca doar o comparatie reala de laborator cu aparat pentru masurat intensitatea luminoasa se poate determina daca lumineaza mai mult si cu cat.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Bec cu xenon pentru faruri auto
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Xenon X-tremeVision gen2 85415XV2C1 Bec cu xenon pentru faruri auto