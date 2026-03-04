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85122WHV2S1
Tip de lampă: D2S
Pachet de: 1
85 V, 35 W
Becurile pentru faruri Xenon WhiteVision de generaţia a 2-a de la Philips reprezintă alegerea perfectă pentru şoferii care vor să se bucure de lumină albă desăvârşită pentru farurile lor, asemănătoare cu cea a LED-urilor. Având aceeaşi temperatură de culoare ca a luminilor LED, Xenon WhiteVision de generaţia a 2-a reprezintă cel mai bun upgrade pentru farurile tale cu xenon.
Având o temperatură de culoare de până la 5000 Kelvin, becurile Philips Xenon WhiteVision luminează drumul din faţa ta cu un fascicul desăvârşit, de un alb pur, care despică întunericul. În loc să faci efort ca să vezi drumul înaintea ta, conduci într-un mod mai sigur şi mai interesant. Cu iluminatul Philips pentru maşini, condusul noaptea nu-ţi va mai impune limite.
Este foarte important să poţi să localizezi şi să identifici repede marcajele şi semnele de pe drum atunci când conduci pe întuneric. Cu becurile Xenon WhiteVision, ai parte de o lumină albă intensă şi uniformă. Dacă mai pui la socoteală şi temperatura înaltă de culoare, farurile oferă un contrast mai puternic şi o reflectare mai bună de pe obiecte şi de pe semne. Şi te vei bucura de o experienţă a condusului mai confortabilă şi mai sigură. Adevărul este că multe dintre accidentele rutiere sunt cauzate de faptul că şoferii foarte obosiţi îşi pierd concentrarea atunci când conduc pe timp de noapte. Această lumină mai albă te ajută să te concentrezi și să fii atent noaptea.
4.3
din 5
31
Recenzii
Disel60
04/03/2026
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Tommih
29/03/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Avantaje
Barwa światła
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Avantaje
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa