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85122VIC1
Tip de lampă: D2S
85 V, 35 W
Număr de becuri: 1
Timp de 100 de ani, Philips s-a aflat în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovaţii tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două maşini din Europa şi una din trei maşini din lume este echipată cu iluminare de la Philips.
Produsele şi serviciile Philips Automotive sunt considerate cele mai bune pe piaţa producătorilor de echipamente originale, precum şi pe piaţa pieselor de schimb. Fabricate din produse de înaltă calitate şi testate conform celor mai înalte standarde, produsele noastre sunt concepute pentru a maximiza siguranţa şi confortul clienţilor noştri aflaţi la volan. Întreaga gamă de produse este meticulos testată, controlată şi certificată (ISO 9001, ISO 14001 şi QSO 9000) la cele mai înalte cerinţe ECE. Pe scurt, calitate de încredere.
Lămpile noastre sunt premiate adesea de experţii auto
4.3
din 5
31
Recenzii
Disel60
04/03/2026
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Tommih
29/03/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Avantaje
Barwa światła
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Avantaje
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa