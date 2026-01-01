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Producție oprită
42403XVS1
Tip de lampă: D3S
Pachet de: 1
42 V, 35 W
Timp de 100 de ani, Philips s-a aflat în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovaţii tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două maşini din Europa şi una din trei maşini din lume este echipată cu iluminare de la Philips.
Produsele şi serviciile Philips Automotive sunt considerate cele mai bune pe piaţa producătorilor de echipamente originale, precum şi pe piaţa pieselor de schimb. Fabricate din produse de înaltă calitate şi testate conform celor mai înalte standarde, produsele noastre sunt concepute pentru a maximiza siguranţa şi confortul clienţilor noştri aflaţi la volan. Întreaga gamă de produse este meticulos testată, controlată şi certificată (ISO 9001, ISO 14001 şi QSO 9000) la cele mai înalte cerinţe ECE. Pe scurt, calitate de încredere.
Lămpile noastre sunt premiate adesea de experţii auto
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