Butoane de control SmartTouch elegante

Butoanele de control SmartTouch sunt pictograme tactile, inteligente, care înlocuiesc butoanele proeminente. Sensibile la cea mai mică atingere, butoanele SmartTouch pot, de exemplu, să pornească monitorul sau să crească luminozitatea şi claritatea imaginii cu SmartImage Lite. Când sunt activate, pictogramele SmartTouch se aprind pentru a indica faptul că au fost selectate.