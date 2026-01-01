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Producție oprită
244E2SB/00
Divertisment excelent pe monitorul HDMI mare
Acest monitor mare HDMI Multimedia Full HD 244E2 cu comenzi SmartTouch stilate este pregătit să vă introducă în lumea jocurilor şi a filmelor
E-line 24" (61 cm)
Full HD
SmartImage Lite este o combinaţie exclusivă de tehnologii Philips de vârf care analizează conţinutul afişat pe ecran. Pe baza scenariului pe care îl selectaţi, SmartImage Lite îmbunătăţeşte dinamic contrastul, saturaţia culorilor, definiţia imaginilor şi clipurile video, pentru performante de afişare de excepţie – totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton.
Butoanele de control SmartTouch sunt pictograme tactile, inteligente, care înlocuiesc butoanele proeminente. Sensibile la cea mai mică atingere, butoanele SmartTouch pot, de exemplu, să pornească monitorul sau să crească luminozitatea şi claritatea imaginii cu SmartImage Lite. Când sunt activate, pictogramele SmartTouch se aprind pentru a indica faptul că au fost selectate.
SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generaţie următoare cu interfaţă grafică bazată pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului să regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul.
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