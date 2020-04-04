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Producție oprită
240V5QDSB/00
Imagini LED minunate în culori vii
Bucură-te de imagini vii pe acest afişaj Philips. Fiind echipat cu HDMI şi SmartControl lite, reprezintă o alegere minunată!
V Line
24 (diagonală de 23,8” / 60,5 cm)
SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generaţie următoare cu interfaţă grafică bazată pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului să regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul.
SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.
5.0
din 5
2
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Tea drinker
04/04/2020
Magyarország
kiváló ár/érték
Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.
Avantaje
ár/érték
Dezavantaje
nincs ilyen
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Data utilizării 2018-04-04
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával
Data utilizării 2018-04-04
nrayanov
07/01/2017
България
Cumpărător verificat
Не лош IPS монитор на много добра цена
Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Cablurile HDMI variază în funcţie de regiune şi modele.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse