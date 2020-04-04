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Producție oprită

Monitor LCD cu SmartControl Lite

240V5QDSB/00

5

| (2) Recenzii | 100% recomandă acest produs

Imagini LED minunate în culori vii

Bucură-te de imagini vii pe acest afişaj Philips. Fiind echipat cu HDMI şi SmartControl lite, reprezintă o alegere minunată!

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Imagini LED minunate în culori vii

  • V Line

  • 24 (diagonală de 23,8” / 60,5 cm)

Reglare uşoară a performanţei afişajului cu SmartControl Lite

SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generaţie următoare cu interfaţă grafică bazată pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului să regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul.

SmartContrast pentru detalii negre, bogate

SmartContrast pentru detalii negre, bogate

SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.

Designul compact economiseşte spaţiu

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

2

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

04/04/2020

Magyarország

Magyarország

kiváló ár/érték

Tökéletes kép, masszív talp, jó design, elfogadható menü, és van súlya.

Avantaje

ár/érték

Dezavantaje

nincs ilyen

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Data utilizării 2018-04-04

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 240V5QDSB LCD monitor, SmartControl Lite technológiával

Data utilizării 2018-04-04

07/01/2017

България

България

Cumpărător verificat

Не лош IPS монитор на много добра цена

Не лош IPS монитор на много добра цена. Единственият коментар, който имам е за извивката, точно под надписа PHILIPS. Ненужен елемент, който разваля цялостното чувство от перфектния дизайн на монитора. Все пак след няколко дни човек свиква с това несъвършенство.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 240V5QDSB LCD монитор със SmartControl Lite

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Referințe

  1. Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.

  2. Cablurile HDMI variază în funcţie de regiune şi modele.

  3. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse