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Producție oprită
236V4LHAB/00
V Line
23" (58,4 cm)
LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.
Acum vă puteţi bucura de toate aplicaţiile dvs. multimedia şi sociale cu sunet stereo. Aceste difuzoare încorporate nu doar sună extraordinar, ci vă ajută să scăpaţi de aglomerarea externă de cabluri şi să economisiţi spaţiu preţios pe birou.
SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generaţie următoare cu interfaţă grafică bazată pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului să regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul.
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