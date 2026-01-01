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  • Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii
  • Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii
  • Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii
  • Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii
  • Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii
  • Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii

Producție oprită

Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

236V4LHAB/00

Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii
Bucuraţi-vă de imagini cu LED-uri vii cu acest afişaj cu design atractiv, lucios. Echipat cu HDMI şi difuzoare stereo, acesta reprezintă o alegere minunată!
Vezi toate beneficiile

cu difuzoare stereo

Bucuraţi-vă de imagini excelente cu LED-uri în culori vii

  • V Line

  • 23" (58,4 cm)

Tehnologie cu LED-uri pentru culori vii, naturale

LED-urile albe sunt dispozitive robuste, care produc o strălucire completă şi constantă mai rapid, economisind durata de pornire. LED-urile nu conţin mercur, ceea ce permite procesul ecologic de reciclare şi scoatere din uz. LED-urile permit un control mai bun al luminii de fundal pentru LCD, rezultând un raport de contrast foarte înalt. De asemenea, oferă o reproducere superioară a culorilor datorită luminozităţii constante pe întregul ecran.

Sunet puternic cu difuzoarele 2x2 waţi RMS

Acum vă puteţi bucura de toate aplicaţiile dvs. multimedia şi sociale cu sunet stereo. Aceste difuzoare încorporate nu doar sună extraordinar, ci vă ajută să scăpaţi de aglomerarea externă de cabluri şi să economisiţi spaţiu preţios pe birou.

Reglare uşoară a performanţei afişajului cu SmartControl Lite

SmartControl Lite este software-ul de control al monitorului de generaţie următoare cu interfaţă grafică bazată pe pictograme 3D. Acesta permite utilizatorului să regleze fin majoritatea parametrilor monitorului, cum ar fi culoare, luminozitate, calibrarea ecranului, multi-media, gestionare ID etc. cu mouse-ul.

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