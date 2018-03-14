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Producție oprită
22PFT4022/12
Televizor LED Full HD ultrasubţire
Deoarece a fost creat pentru distracţie, televizorul Philips 4000 aduce imaginile de calitate pe micul ecran. Este suficient de compact pentru a fi mutat dintr-o cameră în alta rapid şi fără deranj, iar datorită designului său minimalist este o adăugare binevenită oriunde l-ai amplasa.
55 cm (22")
Televizor LED Full HD
DVB-T/T2/C
Conectaţi-vă stick-ul de memorie USB, camera digitală, playerul MP3 sau alt dispozitiv multimedia la portul USB din partea laterală a televizorului dvs. pentru a vă bucura de fotografii, videoclipuri şi muzică cu browserul de conţinut uşor de utilizat de pe ecran.
Calitatea imaginii contează. Televizoarele HD obişnuite oferă calitate, dar tu îţi doreşti mai mult. Imaginează-ţi detaliile clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori reale care compun o imagine reală.
Evitaţi păienjenişul de cabluri cu un singur cablu care oferă semnal video şi audio de pe dispozitivele dvs. pe televizor. HDMI utilizează semnale necomprimate, asigurând cea mai înaltă calitate de la sursă la ecran. Împreună cu Philips Easylink, nu aveţi nevoie decât de o telecomandă pentru a efectua majoritatea comenzilor pe televizor, DVD, Blu-Ray, set top box sau sistemul home theatre.
3.9
din 5
24
Recenzii
Filipas
14/03/2018
România
Concis: 5/5
Sunt un utilizator produselor Philips si pot sa le recomand cu caldura.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFT4022 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 22PFT4022 Televizor LED Full HD ultrasubţire
CristyBoss
06/02/2018
România
Super TV
Detin acest model de televizor si sunt foarte incantat de acest produs. Produsul are multe setari pentru o serie inferioara , reglaje separate pentru fiecare culoare in parte : rosu,verde ,albastru , 2 intrari de HDMI ,iesire optica digitala , merita achizitionat , are si un pret bun. L-am montat pe perete. Facut update de soft si nu am absolut niciun lag la schimbarea programelor. Functioneaza excelent ! Felicitari firmei Philips pentru producerea acestui model. Sunetul este foarte ok, dar trebuiesc facute anumite setari si se aude foarte tare.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PFT4022 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PFT4022 Televizor LED Full HD ultrasubţire
homer 33
02/12/2020
Polska
jest bardzo przydatny w mniejszych pomieszczeniach
produkt jest bardzo przydatny Posiada dobre parametry
Avantaje
Bardzo czysty obraz Prosta obsługa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Data utilizării 2019-12-02
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 4000 series 24PFT4022 Niezwykle smukły telewizor LED Full HD
Data utilizării 2019-12-02
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.