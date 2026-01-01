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  • Simte-te în siguranță, condu în siguranță
  • Simte-te în siguranță, condu în siguranță
  • Simte-te în siguranță, condu în siguranță
  • Simte-te în siguranță, condu în siguranță
  • Simte-te în siguranță, condu în siguranță
  • Simte-te în siguranță, condu în siguranță

VisionPlusMai multă siguranță și confort

12499VPB2

Simte-te în siguranță, condu în siguranță
Lămpile VisionPlus asigură mai multă vizibilitate decât lămpile standard. VisionPlus reprezintă alegerea conducătorilor care își doresc siguranță la volan. Oferind înaltă performanță și o excelentă valoare, aceste lămpi sunt alegerea perfectă pentru conducătorii auto cu pretenții.
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Calitate superioară cu vizibilitate îmbunătățită

Simte-te în siguranță, condu în siguranță

  • Tip de lampă: P21/5 W

  • 12 V, 21/5 W

  • Vizibilitate cu până la 60% mai bună

  • Lampă auto ultra rezistentă

  • Număr de becuri: 2

Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

Timp de 100 de ani, Philips s-a aflat în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovaţii tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două maşini din Europa şi una din trei maşini din lume este echipată cu iluminare de la Philips.

Gamă largă de lămpi de 12 V pentru a îndeplini toate funcţiile

Gamă largă de lămpi de 12 V pentru a îndeplini toate funcţiile

Care lampă de 12 V pentru ce funcţie? Oferta Philips Automotive include toate funcţiile auto specifice: fază lungă, fază scurtă, lampă de ceaţă faţă, semnalizator faţă, semnalizator lateral, semnalizator spate, lampă stop, lampă marşarier, lampă de ceaţă spate, lămpi număr de înmatriculare, poziţii spate/lampă de parcare, lămpi interior habitaclu.

Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE

Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE

Produsele şi serviciile Philips Automotive sunt considerate cele mai bune pe piaţa producătorilor de echipamente originale, precum şi pe piaţa pieselor de schimb. Fabricate din produse de înaltă calitate şi testate conform celor mai înalte standarde, produsele noastre sunt concepute pentru a maximiza siguranţa şi confortul clienţilor noştri aflaţi la volan. Întreaga gamă de produse este meticulos testată, controlată şi certificată (ISO 9001, ISO 14001 şi QSO 9000) la cele mai înalte cerinţe ECE. Pe scurt, calitate de încredere.

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