Ce pot utiliza pentru a-mi încărca produsele Philips cu încărcare prin USB?

Dacă îţi încarci produsul Philips într-un mediu umed (de ex., o baie), foloseşte întotdeauna un adaptor IPX4 pentru a asigura o încărcare sigură. IPX4 indică faptul că adaptorul este rezistent la stropire.



Indiferent de adaptorul pe care îl alegi, asigură-te că acesta îndeplineşte cerinţele de mai jos (aceste informaţii vor fi de obicei imprimate pe adaptor).



Tensiune de intrare: 100-240 V.

Tensiune de ieşire: 5 V.

Putere: 1 A sau mai mare.

Etanşeitatea la apă: IPX4* pentru medii umede.

Marcajul de omologare: Marcajul de omologare/certificare relevantă pentru ţara ta (de ex., CE, UL, UKCA, INMETRO, IRAM, etc.)



Important: utilizarea unui adaptor necertificat poate cauza pericole sau vătămări corporale grave. Deconectează întotdeauna produsul de la adaptor înainte de a-l curăţa cu apă.

*Sfat: X în IPX4 este un substituent, iar o altă cifră poate apărea în locul său (de ex., IP24 sau IP44) în descrierea unui adaptor. Atâta timp cât a doua cifră după „IP” este „4”, adaptorul este clasificat ca rezistent la stropire.