Asistenţă Philips Ce sutiene funcţionează cu pompa de sân electrică Philips Avent?

Pompa electrică de sân Philips Avent este concepută pentru a fi utilizată cu o varietate de sutiene pentru o pompare mai uşoară şi mai confortabilă. Consultă următoarele sfaturi privind purtarea pentru modelul tău specific.

Pompă de sân electrică hands-free Philips Avent Protecţiile şi cupele se potrivesc în majoritatea sutienelor obişnuite şi de alăptare.

Dacă te simţi inconfortabil în timpul pompării, încearcă să treci la un sutien elastic (dar nu prea elastic pentru a evita alunecarea cupelor în timpul pompării).

Purtarea unui sutien cu sârme metalice nu este recomandată. Pompă de sân electrică simplă/dublă Philips Avent Funcţionează bine cu cele mai multe sutiene de alăptare obişnuite.

Funcţionează bine cu majoritatea sutienelor pentru pompare cu fante mai mari pentru pâlnia pompei (corpul pompei nu poate fi ataşat prin sutien).

Nu se recomandă utilizarea unui sutien de pompare cu orificii circulare în loc de fante.