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Solutions for freedom and flexibility

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Oxygen

With stationary and portable oxygen therapy options, our products are intended to give users the flexibility they want.

With stationary and portable oxygen therapy options, our products are intended to give users the freedom and flexibility they want, while helping homecare providers reduce expenses.

 

 

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Făcând clic pe link, veți părăsi site-ul web oficial Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Orice link-uri către site-uri web ale terților care pot apărea pe acest site sunt furnizate numai pentru comoditatea dumneavoastră și nu reprezintă în niciun fel afiliere sau aprobare a informațiilor furnizate pe acele site-uri web conectate. Philips nu oferă nicio declarație sau garanție de niciun fel cu privire la site-urile web ale unor terțe părți sau la informațiile conținute în acestea.

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