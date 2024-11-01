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Multi-Nuclei MR provides integrated multi-nuclei imaging and spectroscopy for 3.0T for 31P, 23Na, 13C, 129Xe* and 19F* and is technically prepared for other nuclei. The integration includes a wide range of sequences (e.g. radial and very short TE possibilities) and preset procedures, automated reconstruction, image reviewing and processing analysis, and can be applied for use throughout the body. *Caution: Investigational device for imaging with this nucleus. Limited by Federal (or United States) law to investigational use. Clinical imaging with this nucleus requires usage of a cleared drug. No FDA-cleared drugs are currently available for this nucleus.
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Nucleus is just a scan parameter
Nucleus is just a scan parameter
Nucleus is just a scan parameter
Nucleus is just a scan parameter
Workflow does not differ from proton imaging.
Workflow does not differ from proton imaging.
Workflow does not differ from proton imaging.
Workflow does not differ from proton imaging.
Brain exams, without switching coils
Brain exams, without switching coils
Brain exams, without switching coils
Brain exams, without switching coils
Improved SNR with transmit-receive flex coils
Improved SNR with transmit-receive flex coils
Improved SNR with transmit-receive flex coils
Improved SNR with transmit-receive flex coils
Nucleus is just a scan parameter
Nucleus is just a scan parameter
Nucleus is just a scan parameter
Nucleus is just a scan parameter
Workflow does not differ from proton imaging.
Workflow does not differ from proton imaging.
Workflow does not differ from proton imaging.
Workflow does not differ from proton imaging.
Brain exams, without switching coils
Brain exams, without switching coils
Brain exams, without switching coils
Brain exams, without switching coils
Improved SNR with transmit-receive flex coils
Improved SNR with transmit-receive flex coils
Improved SNR with transmit-receive flex coils
Improved SNR with transmit-receive flex coils
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Făcând clic pe link, veți părăsi site-ul web oficial Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Orice link-uri către site-uri web ale terților care pot apărea pe acest site sunt furnizate numai pentru comoditatea dumneavoastră și nu reprezintă în niciun fel afiliere sau aprobare a informațiilor furnizate pe acele site-uri web conectate. Philips nu oferă nicio declarație sau garanție de niciun fel cu privire la site-urile web ale unor terțe părți sau la informațiile conținute în acestea.Continuă
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