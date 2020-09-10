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dStream Flip Top Head Coil

MR coil

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dS Filp Top Head Coil is the new generation Breeze head coil with Prodiva 1.5T. A smart design, by which the head top coil can be adapted to different patients’ head size and brought closer to the head. The new design of this coil can increase SNR for brain imaging up to 15%.¹

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  • 1 dS Filp top head coil compares with Prodiva dS NVS head coil in routine exams set up.
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Făcând clic pe link, veți părăsi site-ul web oficial Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Orice link-uri către site-uri web ale terților care pot apărea pe acest site sunt furnizate numai pentru comoditatea dumneavoastră și nu reprezintă în niciun fel afiliere sau aprobare a informațiilor furnizate pe acele site-uri web conectate. Philips nu oferă nicio declarație sau garanție de niciun fel cu privire la site-urile web ale unor terțe părți sau la informațiile conținute în acestea.

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