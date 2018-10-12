The dStream Breast 7ch coil is designed for excellent coverage into the axilla area. The rigid, open design offers full access to the breast for biopsy procedures and can integrate bilateral localization and biopsy devices, providing access for medial and lateral interventional procedures.
We are always interested in engaging with you.
Let us know how we can help.
Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.
Conținutul paginii următoare conține informații destinate exclusiv profesioniștilor din domeniul sănătății, întrucât se referă la produse care se încadrează în categoria dispozitivelor medicale care necesită utilizarea sau intervenția profesioniștilor din sectorul medical.
Ești o persoană care întrunește criteriile de mai sus?