Căutare termeni

Adult solid gel tab

Electrode

Caută produse similare

For resting ECG, disposable cardiography, diagnostic, cardiograph, 35mm x 22mm (1-3/8" x 7/8" )

Contactează-ne

Documentation

Brochure (1)

Brochure

Brochure (1)

Brochure

See all documentation

Brochure (1)

Brochure

Specificații

Product details
Product details
Use with Philips Healthcare Equipment
  • 860284, 860286, 860287, 860288, 860290, 860297, 860310, 860315, 77025A, 77030A, 77035A, M1700A, M1701A, M1702A
Product Category
  • ECG
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • Yes
Product Type
  • Electrode
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Single-Patient Use
CE Certified
  • Yes
Package Weight
  • .62 kg
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Packaging Unit
  • 100 per pack = 1000 per case
Minimum Shelf Life
  • 3 months
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile
ECG Electrode
ECG Electrode
Material
  • Ag/AgCl
Patient Application
  • Adult
Gel-Type
  • Solid
Electrode Size
  • 35 mm x 22 mm (1.4" x 0.9")
Electrode Shape
  • Rectangle
Electrode Connector Type
  • Tab
Product details
Product details
Use with Philips Healthcare Equipment
  • 860284, 860286, 860287, 860288, 860290, 860297, 860310, 860315, 77025A, 77030A, 77035A, M1700A, M1701A, M1702A
Product Category
  • ECG
ECG Electrode
ECG Electrode
Material
  • Ag/AgCl
Patient Application
  • Adult
See all specifications
Product details
Product details
Use with Philips Healthcare Equipment
  • 860284, 860286, 860287, 860288, 860290, 860297, 860310, 860315, 77025A, 77030A, 77035A, M1700A, M1701A, M1702A
Product Category
  • ECG
Use with Non-Philips Healthcare Equipment
  • Yes
Product Type
  • Electrode
Single-Patient Use OR Multi-Patient Use
  • Single-Patient Use
CE Certified
  • Yes
Package Weight
  • .62 kg
Not manufactured with natural rubber latex
  • Yes
Packaging Unit
  • 100 per pack = 1000 per case
Minimum Shelf Life
  • 3 months
Sterile OR Non-Sterile
  • Non-Sterile
ECG Electrode
ECG Electrode
Material
  • Ag/AgCl
Patient Application
  • Adult
Gel-Type
  • Solid
Electrode Size
  • 35 mm x 22 mm (1.4" x 0.9")
Electrode Shape
  • Rectangle
Electrode Connector Type
  • Tab
  • Product may not be available in all geographies, please check with your Philips representative for complete portfolio availability.

Făcând clic pe link, veți părăsi site-ul web oficial Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Orice link-uri către site-uri web ale terților care pot apărea pe acest site sunt furnizate numai pentru comoditatea dumneavoastră și nu reprezintă în niciun fel afiliere sau aprobare a informațiilor furnizate pe acele site-uri web conectate. Philips nu oferă nicio declarație sau garanție de niciun fel cu privire la site-urile web ale unor terțe părți sau la informațiile conținute în acestea.

Continuă

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Făcând clic pe link, veți părăsi site-ul web oficial Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Orice link-uri către site-uri web ale terților care pot apărea pe acest site sunt furnizate numai pentru comoditatea dumneavoastră și nu reprezintă în niciun fel afiliere sau aprobare a informațiilor furnizate pe acele site-uri web conectate. Philips nu oferă nicio declarație sau garanție de niciun fel cu privire la site-urile web ale unor terțe părți sau la informațiile conținute în acestea.

Continuă

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Toate drepturile rezervate.

Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.

Accesați un website-ul Philips Healthcare România
Please select the checkbox

Conținutul paginii următoare conține informații destinate exclusiv profesioniștilor din domeniul sănătății, întrucât se referă la produse care se încadrează în categoria dispozitivelor medicale care necesită utilizarea sau intervenția profesioniștilor din sectorul medical.

Ești o persoană care întrunește criteriile de mai sus?

Intrare Ieșire