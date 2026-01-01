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Producție oprită
TAH2005BK/00
Pernuţe moi şi confortabile
Difuzoare de 40 mm
Bandă de cap uşoară
Cablu de căşti de 2 m
Aceste căşti supraauriculare cu fir îţi permit să asculţi confortabil cât timp doreşti. Difuzoarele puternice de 40 mm îţi oferă sunet clar. Fixarea pe urechi asigură o bună izolare pasivă a zgomotului, iar alte persoane nu vor auzi ce asculţi.
Banda de cap reglabilă, cu pernuţă se potriveşte oricărei forme a capului, iar pernuţele moi pentru urechi sunt excelente pentru sesiunile lungi de audiţie. Nu există nicio baterie, aşa că timpul de redare nu este limitat. Ideale când asculţi fără oprire cele mai recente podcasturi.
Cablul pentru căşti de 2 m este perfect pentru conectarea la un laptop sau o tabletă. Dacă eşti în mişcare, acest cablu îţi permite să ţii dispozitivul în siguranţă în geantă sau buzunar în timp ce asculţi handsfree.
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