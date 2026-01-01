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  • Acesta este momentul tău
  • Acesta este momentul tău
  • Acesta este momentul tău
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Producție oprită

Căşti supraauriculare

TAH2005BK/00

Acesta este momentul tău
De la melodiile preferate la cele mai recente podcasturi, aceste căşti supraauriculare simple oferă potrivire confortabilă şi sunet clar. Perfect pentru utilizarea de zi cu zi, cablul de 2 m are lungimea ideală pentru conectarea la dispozitivele preferate.
Vezi toate beneficiile

Acesta este momentul tău

  • Pernuţe moi şi confortabile

  • Difuzoare de 40 mm

  • Bandă de cap uşoară

  • Cablu de căşti de 2 m

Porneşte-ţi muzica

Aceste căşti supraauriculare cu fir îţi permit să asculţi confortabil cât timp doreşti. Difuzoarele puternice de 40 mm îţi oferă sunet clar. Fixarea pe urechi asigură o bună izolare pasivă a zgomotului, iar alte persoane nu vor auzi ce asculţi.

Uşurinţă pe tot parcursul zilei. Confort de zi cu zi

Banda de cap reglabilă, cu pernuţă se potriveşte oricărei forme a capului, iar pernuţele moi pentru urechi sunt excelente pentru sesiunile lungi de audiţie. Nu există nicio baterie, aşa că timpul de redare nu este limitat. Ideale când asculţi fără oprire cele mai recente podcasturi.

Conectează-le la dispozitivele preferate

Cablul pentru căşti de 2 m este perfect pentru conectarea la un laptop sau o tabletă. Dacă eşti în mişcare, acest cablu îţi permite să ţii dispozitivul în siguranţă în geantă sau buzunar în timp ce asculţi handsfree.

Specificaţii tehnice

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