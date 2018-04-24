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Producție oprită
2 buc.
Debit pentru nou-născut
Peste 0 luni
Tetina mare ce imită forma mamelonului face posibilă hrănirea similară cu alăptarea şi facilitează capacitatea bebeluşului tău de a combina alăptarea cu hrănirea de la biberon.
Petalele din interiorul tetinei sporesc delicateţea şi flexibilitatea fără aplatizarea tetinei. Bebeluşul tău se va bucura de o hrănire mai confortabilă şi mai satisfăcătoare.
Design inovator cu două supape conceput să reducă colicile şi disconfortul, direcţionând aerul în biberon şi nu în burtica bebeluşului.
5.0
din 5
5
Recenzii
100%
recomandă acest produs
demenyv
24/04/2018
Magyarország
Hozzátáplálásnál elengedhetetlen
Hamar szükség volt a hozzátáplálásra, a kisfiam nagyon könnyen elfogadta ezt az etetőcumit, mivel a formája a mellre emlékeztet.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF651/27 Natural etetőcumi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF651/27 Natural etetőcumi
Hajni88
23/04/2018
Magyarország
Stabil,cseppmentes
Strapabiró. Könnyen tisztitható. Nem folyik. Nem lett cumizavaros a lányom tőle.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF651/27 Natural etetőcumi
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF651/27 Natural etetőcumi
MamaTomusia
06/11/2017
Polska
Polecam
Używamy sprzętu do mieszanego karmienia. Pokarm odciągam i nie widzę różnicy w odruchu ssania u synka. Smoczki najwyższej klasy.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF651/27 Smoczek Natural
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SCF651/27 Smoczek Natural
Pe baza unui sondaj online de satisfacţie realizat la nivel global, cu 10.109 de utilizatori de mărci şi produse de îngrijire a mamei şi copilului, în 2023.
0 % BPA, ca urmare a reglementării UE 10/2011