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Producție oprită
Masaj de revitalizare
Cap inteligent
Folosind capul pentru masaj de revitalizare cu program personalizat DualMotion, poţi stimula circulaţia sangvină, ceea ce va face ca pielea ta să devină strălucitoare şi să capete un aspect sănătos. Lasă pielea să se bucure de o senzaţie revitalizantă plăcută.
Capul pentru masaj de revitalizare asigură un masaj profund, care stimulează până şi straturile profunde ale pielii. Astfel muşchii feţei se relaxează, oferindu-vă o experienţă relaxantă şi confortabilă.
Programul personalizat DualMotion asigură o experienţă revitalizantă şi relaxantă. Acesta a fost dezvoltat împreună cu experţi în masaj japonez şi este proiectat să imite renumitele tehnici de masaj petrissage şi tapotement. Poate face ceea ce nu pot face mâinile. Datorită formei elegante şi funcţionale a capului prevăzut cu cinci bile mici, simţi pielea ca şi cum ar fi masată de 750 de degete pe minut. Programul de masaj revitalizant are o durată de 3 minute şi te poţi bucura de el de mai multe ori pe săptămână.
5.0
din 5
13
Recenzii
100%
recomandă acest produs
ali1980
09/08/2020
România
de ce nu se mai gasesc?
acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
DeliaC
07/05/2019
România
Acest produs este indispensabil pentru orice femeie
Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală
AlinaAli
22/09/2017
România
Ideala pentru tenul sensibil
Imi place mult peria, este foarte delicata cu tenul meu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă