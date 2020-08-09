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  • Piele luminoasă şi revitalizată
  • Piele luminoasă şi revitalizată
  • Piele luminoasă şi revitalizată
  • Piele luminoasă şi revitalizată

Producție oprită

Cap accesoriu pentru VisaPure Advanced

SC6060/00

5
| (13) Recenzii | 100% recomandă acest produs
Piele luminoasă şi revitalizată
Capul pentru masaj de revitalizare este proiectat în colaborare cu experţi în masaj japonez. Programul personalizat DualMotion stimulează circulaţia sangvină şi relaxează muşchii feţei, oferindu-ţi o piele strălucitoare, revitalizată şi cu un aspect sănătos.
Vezi toate beneficiile

Stimulează circulaţia sangvină şi relaxează muşchii

Piele luminoasă şi revitalizată

  • Masaj de revitalizare

  • Cap inteligent

Mai mult oxigen şi mai multe substanţe nutritive în piele

Folosind capul pentru masaj de revitalizare cu program personalizat DualMotion, poţi stimula circulaţia sangvină, ceea ce va face ca pielea ta să devină strălucitoare şi să capete un aspect sănătos. Lasă pielea să se bucure de o senzaţie revitalizantă plăcută.

Ajunge la straturile din adâncime ale pielii pentru a relaxa muşchii

Ajunge la straturile din adâncime ale pielii pentru a relaxa muşchii

Capul pentru masaj de revitalizare asigură un masaj profund, care stimulează până şi straturile profunde ale pielii. Astfel muşchii feţei se relaxează, oferindu-vă o experienţă relaxantă şi confortabilă.

Este ca şi cum pielea ar fi masată uşor de 750 de degete pe minut

Este ca şi cum pielea ar fi masată uşor de 750 de degete pe minut

Programul personalizat DualMotion asigură o experienţă revitalizantă şi relaxantă. Acesta a fost dezvoltat împreună cu experţi în masaj japonez şi este proiectat să imite renumitele tehnici de masaj petrissage şi tapotement. Poate face ceea ce nu pot face mâinile. Datorită formei elegante şi funcţionale a capului prevăzut cu cinci bile mici, simţi pielea ca şi cum ar fi masată de 750 de degete pe minut. Programul de masaj revitalizant are o durată de 3 minute şi te poţi bucura de el de mai multe ori pe săptămână.

Specificaţii tehnice

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5.0

din 5

13

Recenzii

100%

recomandă acest produs

4
3
2
1

09/08/2020

România

România

de ce nu se mai gasesc?

acest produs nu mai poate fi gasit pe nicaieri exista alta perie compatibila????? readuceti aceste rezerve pe stoc.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

07/05/2019

România

România

Acest produs este indispensabil pentru orice femeie

Folosind aceasta perie pentru curatare ii faci o favoare tenului tau.De cand o folosesc tenul meu a devenit foarte fin, fara puncte nere si a capatat multa luminozitate,Recomand Philips VisaPure oricarei femei care isi doreste o fata curata si fina.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5990/10 Perie de curăţare pentru piele normală

22/09/2017

România

România

Ideala pentru tenul sensibil

Imi place mult peria, este foarte delicata cu tenul meu.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru VisaPure SC5991/10 Perie de curăţare pentru piele sensibilă

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