ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Foto produs unic
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie ambalaj
  • Foto produs unic
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Fotografie principală în uz
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie detaliu produs
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie cu produsul în uz
  • Fotografie ambalaj

Producție oprită

Beardtrimmer series 3000Aparat de tuns barba/aspect nebărbierit

QT4005/15

4.2

| (12) Recenzii | 83% recomandă acest produs

Barba perfectă uşor de realizat

Aranjează-ţi barba aşa cum doreşti cu acest aparat de tuns barba. Acesta are o precizie de la 0,5 mm la 10 mm.

Vezi toate beneficiile

The world's most preferred electric male grooming brand1

Cel mai comod mod de a începe realizarea unei bărbi

Barba perfectă uşor de realizat

  • Setări de precizie de 0,5 mm

  • Lame din oţel inoxidabil

  • Încărcare 10 ore/utilizare 45 min

Precizie de 0,5 mm

Precizie de 0,5 mm

Setaţi aparatul de tuns la cea mai mică poziţie pentru un aspect nebărbierit perfect, de numai 0,5 mm.

Setări pentru lungime uşor de selectat şi blocabile, 0,5-10 mm

Setări pentru lungime uşor de selectat şi blocabile, 0,5-10 mm

Răsuceşte rotiţa pentru a selecta şi a bloca pur şi simplu setările de lungime dorite: de la o barbă de 3 zile de 0,5 mm, la o barbă completă de 10 mm, în paşi precişi de 0,5 mm.

Obţine un tuns perfect, dar protector

Obţine un tuns perfect, dar protector

Lamele din oţel cu ascuţire automată ale aparatului de tuns barba Philips 3000 rămân la fel de ascuţite şi eficiente ca în prima zi pentru a oferi un tuns perfect şi totuşi protector, de fiecare dată.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.2

din 5

12

Recenzii

83%

recomandă acest produs

2

19/02/2016

România

România

Cumpărător verificat

Este foarte bun , raport calitate / pret bun

Sunt foarte multumit de acest produs. Il folosesc de aprox 2 luni si sunt multumit , deoarece taie fara nici o ezitare , nu agata si nu zgarie / ciupeste pielea. Nu irita pielea dupa utilizare. Sunt foarte multumit de el , mai ales pt ca este la un pret accesibil.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Aparat de tuns barba/aspect nebărbierit

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Aparat de tuns barba/aspect nebărbierit

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Számomra tökéletes!

Másfél éve használom, teljes mértékben beváltotta a elvárásaimat. Hetente egyszer 3-4 perc használata biztosítja a gondozott megjelenésemet.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 szakáll- és borostavágó készülék

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 szakáll- és borostavágó készülék

11/01/2018

Polska

Polska

dobry sprzęt

mały, poręczny, wygodny w użytkowaniu. Jako że marka uznawana za solidną, to spodziewałem się dobrego sprzętu. I rzeczywiście. Wygodnie leży w dłoni, estetycznie wykonany, wszystko chodzi lekko, bez oporów. Stopniowanie co 0,5 mm się sprawdza, choć zakres długości mógłby być większy. wówczas nie byłaby mi potrzebna maszynka do włosów:)

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Trymer do brody i zarostu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Trymer do brody i zarostu

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips
Referințe

  1. Online survey of 16003 men, electric grooming users, conducted in 2024. 