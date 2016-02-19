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Producție oprită
Barba perfectă uşor de realizat
Aranjează-ţi barba aşa cum doreşti cu acest aparat de tuns barba. Acesta are o precizie de la 0,5 mm la 10 mm.
Setări de precizie de 0,5 mm
Lame din oţel inoxidabil
Încărcare 10 ore/utilizare 45 min
Setaţi aparatul de tuns la cea mai mică poziţie pentru un aspect nebărbierit perfect, de numai 0,5 mm.
Răsuceşte rotiţa pentru a selecta şi a bloca pur şi simplu setările de lungime dorite: de la o barbă de 3 zile de 0,5 mm, la o barbă completă de 10 mm, în paşi precişi de 0,5 mm.
Lamele din oţel cu ascuţire automată ale aparatului de tuns barba Philips 3000 rămân la fel de ascuţite şi eficiente ca în prima zi pentru a oferi un tuns perfect şi totuşi protector, de fiecare dată.
4.2
din 5
12
Recenzii
83%
recomandă acest produs
AlexI
19/02/2016
România
Cumpărător verificat
Este foarte bun , raport calitate / pret bun
Sunt foarte multumit de acest produs. Il folosesc de aprox 2 luni si sunt multumit , deoarece taie fara nici o ezitare , nu agata si nu zgarie / ciupeste pielea. Nu irita pielea dupa utilizare. Sunt foarte multumit de el , mai ales pt ca este la un pret accesibil.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Aparat de tuns barba/aspect nebărbierit
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Aparat de tuns barba/aspect nebărbierit
Rumcájsz
24/01/2019
Magyarország
Számomra tökéletes!
Másfél éve használom, teljes mértékben beváltotta a elvárásaimat. Hetente egyszer 3-4 perc használata biztosítja a gondozott megjelenésemet.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 szakáll- és borostavágó készülék
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 szakáll- és borostavágó készülék
Piter33
11/01/2018
Polska
dobry sprzęt
mały, poręczny, wygodny w użytkowaniu. Jako że marka uznawana za solidną, to spodziewałem się dobrego sprzętu. I rzeczywiście. Wygodnie leży w dłoni, estetycznie wykonany, wszystko chodzi lekko, bez oporów. Stopniowanie co 0,5 mm się sprawdza, choć zakres długości mógłby być większy. wówczas nie byłaby mi potrzebna maszynka do włosów:)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Trymer do brody i zarostu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Beardtrimmer series 3000 QT4005/15 Trymer do brody i zarostu
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