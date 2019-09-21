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  • Uscare rapidă, consum redus de energie
  • Uscare rapidă, consum redus de energie
  • Uscare rapidă, consum redus de energie
  • Uscare rapidă, consum redus de energie
  • Uscare rapidă, consum redus de energie
  • Uscare rapidă, consum redus de energie
  • Uscare rapidă, consum redus de energie
  • Uscare rapidă, consum redus de energie
  • Uscare rapidă, consum redus de energie
  • Uscare rapidă, consum redus de energie
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  • Uscare rapidă, consum redus de energie
  • Uscare rapidă, consum redus de energie
  • Uscare rapidă, consum redus de energie
  • Uscare rapidă, consum redus de energie
  • Uscare rapidă, consum redus de energie
  • Uscare rapidă, consum redus de energie
  • Uscare rapidă, consum redus de energie
  • Uscare rapidă, consum redus de energie
  • Uscare rapidă, consum redus de energie

Producție oprită

DryCare EssentialUscător de păr eficient energetic

BHD029/00

4.8
| (79) Recenzii | 97% recomandă acest produs
Uscare rapidă, consum redus de energie
Philips DryCare Essential are un ventilator cu un design inovator, care atinge o performanţă de uscare comparabilă cu cea a unui uscător de păr de 2100 W, cu un consum de energie de numai 1600 W.*
Vezi toate beneficiile

Uscare rapidă, consum redus de energie

  • DryCare Essential

  • Ionic

Performanţă de uscare la 2100 W, cu un consum de energie de 1600 W

Performanţă de uscare la 2100 W, cu un consum de energie de 1600 W

Noul design al ventilatorului îţi permite să atingi o performanţă de uscare comparabilă cu a unui uscător de păr de 2100 W (viteză de uscare de aproximativ 5 g/min), cu un consum de energie de numai 1600 W. Aceasta echivalează cu o economie de energie de 23%*

Tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Tratament cu ioni pentru păr strălucitor şi drept

Oferă părului tău îngrijire instantanee cu tratament ionic. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Astfel se obţine un păr mătăsos şi drept, care străluceşte frumos.

Mai puţină supraîncălzire cu distribuirea uniformă a căldurii

Mai puţină supraîncălzire cu distribuirea uniformă a căldurii

Caracteristica de distribuţie uniformă a căldurii implică faptul că uscătorul utilizează un orificiu de ieşire a aerului conceput special pentru a asigura întotdeauna distribuirea uniformă a căldurii în păr în timpul uscării - chiar şi la temperaturi ridicate - şi previne formarea de zone fierbinţi nocive. Astfel, părul tău beneficiază de protecţie maximă împotriva supraîncălzirii, ceea ce te ajută să ai un păr sănătos şi strălucitor.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.8

din 5

79

Recenzii

97%

recomandă acest produs

3

21/09/2019

România

România

Cumpărător verificat

produsul este foarte bun

il recomand tuturor este un produs foarte bun si foarte necesar in casa

Avantaje

consum mic de energie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD029/00 Uscător de păr eficient energetic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD029/00 Uscător de păr eficient energetic

12/05/2019

România

România

Perfect pentru familia mea

Folosesc acest uscător atât eu cât și familia mea, chiar și pentru cățel este foarte puternic, usucă repede și nu arde părul. Sunt mulțumită de el și l-am primit cadou. Recomand produsele Philips, din această gama folosesc și placa de par, undulator de păr, Blender și periuțe electrice sonice de care sunt foarte mulțumită. Cu siguranță voi achiziționa și alte produse

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD029/00 Uscător de păr eficient energetic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD029/00 Uscător de păr eficient energetic

08/05/2019

România

România

Perfect pentru familia mea!

E super , foarte puternic, usuca rapid si are un design foarte modern.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD029/00 Uscător de păr eficient energetic

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD029/00 Uscător de păr eficient energetic

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Referințe

  1. comparativ cu un uscător de păr Philips de 2100 W (HP8230, IEC61855)