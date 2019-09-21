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Producție oprită
DryCare Essential
Ionic
Noul design al ventilatorului îţi permite să atingi o performanţă de uscare comparabilă cu a unui uscător de păr de 2100 W (viteză de uscare de aproximativ 5 g/min), cu un consum de energie de numai 1600 W. Aceasta echivalează cu o economie de energie de 23%*
Oferă părului tău îngrijire instantanee cu tratament ionic. Ionii negativi elimină electricitatea statică, tratează părul şi netezesc cuticulele părului pentru a intensifica strălucirea acestuia. Astfel se obţine un păr mătăsos şi drept, care străluceşte frumos.
Caracteristica de distribuţie uniformă a căldurii implică faptul că uscătorul utilizează un orificiu de ieşire a aerului conceput special pentru a asigura întotdeauna distribuirea uniformă a căldurii în păr în timpul uscării - chiar şi la temperaturi ridicate - şi previne formarea de zone fierbinţi nocive. Astfel, părul tău beneficiază de protecţie maximă împotriva supraîncălzirii, ceea ce te ajută să ai un păr sănătos şi strălucitor.
4.8
din 5
79
Recenzii
97%
recomandă acest produs
jumbe
21/09/2019
România
Cumpărător verificat
produsul este foarte bun
il recomand tuturor este un produs foarte bun si foarte necesar in casa
Avantaje
consum mic de energie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD029/00 Uscător de păr eficient energetic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD029/00 Uscător de păr eficient energetic
Gina9
12/05/2019
România
Perfect pentru familia mea
Folosesc acest uscător atât eu cât și familia mea, chiar și pentru cățel este foarte puternic, usucă repede și nu arde părul. Sunt mulțumită de el și l-am primit cadou. Recomand produsele Philips, din această gama folosesc și placa de par, undulator de păr, Blender și periuțe electrice sonice de care sunt foarte mulțumită. Cu siguranță voi achiziționa și alte produse
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD029/00 Uscător de păr eficient energetic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD029/00 Uscător de păr eficient energetic
Oana76
08/05/2019
România
Perfect pentru familia mea!
E super , foarte puternic, usuca rapid si are un design foarte modern.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD029/00 Uscător de păr eficient energetic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru DryCare Essential BHD029/00 Uscător de păr eficient energetic
comparativ cu un uscător de păr Philips de 2100 W (HP8230, IEC61855)