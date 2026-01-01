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Xenon VisionBec cu xenon pentru faruri auto

85415VIC1

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Philips Xenon Vision înlocuiește un singur bec ars, potrivindu-se în același timp culorii celui neschimbat, grație tehnologiei sale noi de înlocuire a unui singur bec. Prin urmare, este becul de schimb ideal, fiind și economic!
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Ideal pentru înlocuire

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  • Tip de lampă: D1S

  • 85 V, 35 W

  • Număr de becuri: 1

Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

Philips este alegerea producătorilor importanți de autoturisme

Timp de 100 de ani, Philips s-a aflat în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovaţii tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două maşini din Europa şi una din trei maşini din lume este echipată cu iluminare de la Philips.

Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE

Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE

Produsele şi serviciile Philips Automotive sunt considerate cele mai bune pe piaţa producătorilor de echipamente originale, precum şi pe piaţa pieselor de schimb. Fabricate din produse de înaltă calitate şi testate conform celor mai înalte standarde, produsele noastre sunt concepute pentru a maximiza siguranţa şi confortul clienţilor noştri aflaţi la volan. Întreaga gamă de produse este meticulos testată, controlată şi certificată (ISO 9001, ISO 14001 şi QSO 9000) la cele mai înalte cerinţe ECE. Pe scurt, calitate de încredere.

Producător premiat de lămpi auto

Producător premiat de lămpi auto

Lămpile noastre sunt premiate adesea de experţii auto

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