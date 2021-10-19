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Producție oprită

MomentumAfişaj 4K HDR cu Ambiglow

436M6VBPAB/01

4
| (5) Recenzii | 80% recomandă acest produs

2 premii

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Descoperă un nou nivel de divertisment captivant cu noul afişaj Momentum 4K HDR cu iluminare Ambiglow. Afişajul extins 4K UHD cu DisplayHDR 1000 oferă imagini extrem de clare, în culori vii, care te vor captiva.
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  • Momentum

  • 43 (diagonală de 42,51”/108 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Rezoluţie 4K UHD UltraClear (3840x2160) pentru precizie

Rezoluţie 4K UHD UltraClear (3840x2160) pentru precizie

Aceste afişaje Philips utilizează panouri de înaltă performanţă pentru a oferi imagini cu rezoluţie UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160). Fie că eşti un specialist exigent care necesită informaţii extrem de detaliate pentru soluţii CAD, utilizezi aplicaţii grafice 3D sau eşti un expert financiar care lucrează pe foi de calcul enorme, afişajele Philips îţi vor trezi la viaţă imaginile şi elementele grafice.

MultiView oferă conectare şi vizionare duble simultane

MultiView oferă conectare şi vizionare duble simultane

Cu afişajul cu rezoluţie ultra-înaltă Philips MultiView poţi descoperi acum o lume a conectivităţii. MultiView permite conectarea şi vizionarea active duble pentru a putea lucra simultan cu mai multe dispozitive, precum un PC şi un notebook, făcând extrem de uşoară realizarea sarcinilor multiple.

DisplayHDR 1000 pentru a detalii vii şi realism

DisplayHDR 1000 pentru a detalii vii şi realism

DisplayHDR 1000, certificat de VESA, oferă o experienţă vizuală complet diferită comparativ cu alte ecrane „compatibile HDR”. Tonurile intense de negru şi alb contrastează cu culorile strălucitoare, pentru a scoate în evidenţă detalii pe care nu le-ai mai văzut până acum. Jucătorii pot vedea cu uşurinţă inamicii ascunzându-se în colţurile şi umbrele întunecate, iar spectatorii pot savura un film mai captivant şi mai realist. Acest afişaj Philips Momentum dispune de mai multe moduri HDR, fiecare optimizat pentru scenariile tale de utilizare: Joc HDR, Film HDR şi Fotografie HDR.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image AWARD-3620296
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Recenzii

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4.0

din 5

5

Recenzii

80%

recomandă acest produs

3
2

19/10/2021

Polska

Polska

Rewelacyjny stosunek ceny do jakości

Rozmiar ma znaczenie :-) Jestem bardzo zadowolony. Obrabiam zdjęcia. Pracowałem na dwóch monitorach FHD. Mimo, że TV jest większy od nich to mniej miejsca zajmuje na biurku. Mam narożne biuro na 16 piętrze bardzo jasne tez nie muszę przysłaniać żaluzji, bo monitor świeci tak samo mocno jak widok za oknem w słoneczny dzień. Duże znaczenie ma też szeroka paleta barw, która pokrywa całą przestrzeń RGB. Już nie muszę kupować głośników, bo w budowane grają czysto i głośno. Zlety: 1. duża jasność, 2. szeroka paleta barw, 3. czysty i głośny dźwięk, 4. pilot w zestawie umożliwia wygodne oglądanie filmów, 5. możliwość wyświetlania obrazu z dwóch źródeł... może przydało by się z czterech, bo wtedy działają skróty klawiszowe do łatwego przemieszczania okien, 6. rozmiar :-) Drobne rzeczy do poprawy to: 1. szybkość regulacji parametrów pilotem, bo długo trzeba czekać na np. zwiększenie lub zmniejszenie głośności lub jasności, 2. podczas odtwarzania materiału z telefonu Samsung przez USB-C w rozdzielczości 4K z yt obraz jest mniej płynny niż w telefonie - to największa wada jeśli chcesz oglądać w ten sposób, 3. przyciemnione brzegi ekranu po bokach ale nie jest to dla mnie wada, która wpływa w jakikolwiek sposób na użytkowanie. Monitor kupiłem jako używany z 1,5 roczną gwarancją za 1/2 ceny co spowodowało, że stał się jeszcze bardziej atrakcyjny.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

21/11/2020

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Monitor i telewizor

Monitora używam od miesiąca do pracy w domu. Powierzchnia pulpitu cztery razy większa niż na laptopie - nie trzeba wygrzebywać otwartych okien spod stosu innych. Początkowo monitor wydaje się zbyt duży, ale można się przyzwyczaić - i ruszać głową zamiast samymi oczami :). To akurat zaleta. Po pracy oglądam na nim filmy po podłączeniu boxa IP TV (Netflix itp).

Avantaje

Duża powierzchnia pulpitu i monotora.

Dezavantaje

Jasność ekranu ustawiam na minimum przy pracy na komputerze w pochmurny dzień

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Momentum 436M6VBPAB Monitor 4K HDR z technologią Ambiglow

25/04/2022

Slovenija

Slovenija

Review Phillips Momentum

Philips Momentum je glede na svojo velikost morda videti kot televizija, vendar je 4K monitor z 120Hz. Vključuje svojo tehnologijo Ambiglow, ki uporablja niz LED diod vzdolž vrha in ob straneh zadnje plošče. Lahko je 3 ali 1 stransko. Osebno preferiram Ambiglow, ne samo zaradi estetike, vendar vam omogoča, da osvetlite steno za monitorjem z eno barvo ali barvo, ki se odzove na slike na zaslonu. To je zanimiva funkcija, ki bi lahko pomagala pri utrujenosti oči med gledanjem svetlega zaslona v temni sobi. Monitor ima majhen, lahek, črn daljinski upravljalnik, ki večino časa deluje v redu in je z njim enostavno upravljati. Dobra lastnost so se mi zdeli tudi različni možni nagibi monitorja, kjer si si lahko prilagajal kot. Ah ja, soundbar. Philips Momentum ima soundbar Bowers & Wilkins. B&W eno izmed najbolj zaupanja vrednih in spoštovanih imen na področju vrhunskega zvoka. Oddaja zvok veliko boljši kot kateri koli drug monitor. Zdelo se mi je, da mi je »Gledanje filmov« najbolj prijetno za moje uho in to nastavitev sem uporabljala za vse. Meniji Momentuma so tako kategorije menija za stvari, kot so Ambiglow, Nastavitve iger in Slika, so navedene na levi strani in če izberete eno, se na desni odprejo podkategorije. Navigacija (predvsem z daljinskim upravljalnikom) je enostavna. Igranje je tisto, kjer Philips Momentum resnično sije. Prikazane so bile lepe, živahne in kontrastne barve. V igrah, kot je na primer Call of Duty in CSGO, kjer je odzivni čas in natančnost izjemnega pomena, se je Momentum dobro izkazal, saj ima izjemen odzivni čas za igralno izkušnjo, ter tekočo sliko in gibanje. Zdi se mi super tudi za gledanje filmov, Youtuba, streamov na Twichu,... Glede na velikost ekrana, ki je 55inchov (139,7cm) me je presenetila čistost slike. Jaz sem monitor izkusila tako na računalniku, kot na PS4. Vsakdo, ki bo nanj priključil svoj računalnik, bo v izkušnji zelo užival. Če je vaš računalnik vaša glavna naprava in so konzole občasna razvajanja, je ta monitor odločitev, za katero mislim, da je ne boste obžalovali.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Gaming Monitor 558M1RY Zaslon 4K HDR z Ambiglowom

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Referințe

  1. Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse

  2. Cel mai bun timp pentru întârzierea de intrare scăzută &lt; 4 ms este obţinut în unele situaţii speciale şi trebuie măsurat.

  3. Pentru transmisia video prin USB-C, notebookul/dispozitivul tău trebuie să accepte modul USB-C DP Alt

  4. Încărcarea rapidă este în conformitate cu standardul USB BC 1.2

  5. BT. 709 / DCI-P3 acoperire pe baza CIE1976

  6. Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.

  7. Zonă NTSC pe baza CIE1976

  8. Zonă sRGB pe baza CIE1931

  9. Culorile pe 10 biţi sunt cuantizate pe 8 biţi cu FRC