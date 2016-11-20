Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Producție oprită
276E7QDSW/00
E Line
27" (68,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Tehnologia Ultra Wide-Color asigură un spectru mai mare de culoare pentru o imagine mai luminoasă. Gama de culori mai largă Ultra Wide-Color produce nuanţe de verde cu aspect mai natural şi tonuri intense de roşu şi albastru. Adu la viaţă divertismentul media, imaginile şi chiar productivitatea şi culorile vii cu tehnologia Ultra Wide-Color.
Afişajele PLS utilizează o tehnologie avansată care vă oferă unghiuri extralargi de vizualizare de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi – chiar şi în modul pivot la 90 de grade! Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele PLS vă oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, filme şi pentru navigarea pe Web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.
Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Acest afişaj are rezoluţie Full HD 1920 x 1080. Cu Full HD pentru detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.
4.8
din 5
4
Recenzii
100%
recomandă acest produs
Szybki69
20/11/2016
Polska
Cumpărător verificat
Monitor spełnia moje oczekiwania w 100%
Monitor świetny, spełnia w pełni moje wymagania.:)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 276E7QDSW Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 276E7QDSW Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color
Ache
04/12/2017
Česká republika
Skvělý monitor
Tento monitor je úžasným překvapením. Koupen byl jen pokusně - rychlá náhrada za jiný, který právě umřel a za tu cenu jsem neočekával zázraky. Kromě pěkného designu překvapil i slušným obrazem, který po kalibraci deklasoval i můj předchozí asi 3× tak dražší displej. Osazen je vynikajícím PLS panelem, přesahujícím sRGB gamut. Barvy jsou naprosto luxusní. V téhle ceně nic podobného konkurence nenabízí.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 246E7QDSW LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 246E7QDSW LCD monitor s mimořádně širokým spektrem barev
NicolasDi
14/11/2019
Україна
Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка
Хороший монитор. Купил второй ))). Фото-видео обработка. Работаю на телевиденьи и хоть у нас все мониторы разные и не отстроенные - как это часто бывает ))) - так вот толк в изображении знаю. Работать удобно. Глаза - могут болеть - но это зависит от того что и как сильно обрабатываешь - когда ищишь границу фона - где ее сложно различить - то глаза заболят даже если это делать на улице при естественном изображении. А так.. - долго работая глаза напрягаются, но не болят. Разумеется следует помнить что при работе с монитором нужно делать передышки - что б не потерять зрение - это к любому монитору относится. ))) - просто я об этом заикнулся потому что так много любят люди об этом судить - но это специфика самого человека и подходит ли ему этот или другой монитор. Цветопередача - специфическая, не ips - но она мне нравится, может своей спецификой )). Есть затемнение в верхних углах монитора - в длину см два в ширину 2-3мм - не критично - но сразу не заметил - это норм - заметно на светлых тонах - внизу не замечал )) - там чаще всего полоса меню от винды )). Это эффект от подсветки где заканчивается место. Дизайн - нравится. сначала боялся - теперь нравится и цвет и формы. Нравится что блок питания не в мониторе и монитор не греется. + к нему идут тоненькие провода которые можно аккуратно скрыть Белый - как эпл, но это не эпл поэтому интересен и завиден еще больше. теперь хочу белую мышку и белую тонкую клавиатуру. да и колонки белые. - беломания получается. ))) Настройки - идет с завышенными параметрами "из коробки" посбрашивал все больше чем на половину. По энергии - ну думаю наверное ват на 13 работает ))) - но это важный для меня параметр - раньше компы и мониторы хорошо киловаты жгли... - сейчас дорого и зачем. Из недостатков - не откалиброван (все фото изначально выглядели на нем одинакового красиво. Даже РАВ(Nef) )))) сделайте в меню настройку photo work или photo processing - для обработки - и фотографы скажут вам спасибо )) хотелось бы разъем из юсб - чтоб можно было фильмы смотреть с флешки или с телефона. С другой стороны есть три варианта входа - что очень хорошо Что-же в общем - в итоге. Купил второй. Думал может все*же взять чистый ips - но потом передумал - а нафиг )). Поэтому взял такой второй. надеюсь не пожалею. Надеюсь гарантия будет работать если перееду за приделы Украины.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 246E7QDSW РК-монітор з Ultra Wide-Color
Acest afişaj Philips este certificat MHL. Totuşi, dacă dispozitivul dvs. MHL nu se conectează şi nu funcţionează corect, consultaţi întrebările frecvente despre dispozitivul MHL sau consultaţi direct furnizorul pentru instrucţiuni. Politica producătorului dispozitivului dvs. poate necesita achiziţionarea cablului sau adaptorului specific MHL pentru ca acesta sa funcţioneze
Necesită un dispozitiv mobil MHL certificat şi un cablu MHL (nu este inclus). Vă rugăm să verificaţi compatibilitatea cu furnizorul dispozitivului dvs. MHL.
Punerea în standby/oprirea economisirii energiei ErP nu se aplică funcţiei de încărcare MHL
Pentru lista completă de produse prevăzute cu funcţia MHL, consultă www.mhlconsortiun.org
Cablurile HDMI variază în funcţie de regiune şi modele.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
NTSC 85 % (CIE1931), sRGB: 122,9 %