Automechanika 2018

Cum demonstrăm acest lucru?



În fiecare an îmbunătățim siguranța participanților la trafic, echipând 5,5 milioane de mașini cu o tehnologie de iluminat mai bună. Suntem cunoscuți de organisme de testare, comercianți și presă și suntem extrem de mândri de realizările și premiile noastre, care ne motivează sa facem mereu tot ce ne stă in putință.



Clienții noștri ne cunosc cel mai bine, aceasta este convingerea noastră. De aceea, am solicitat feedback de la peste 100.000 de utilizatori pentru a ne ajuta să ne îmbunătățim și să oferim inovații și mai bune.