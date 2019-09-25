Philips desemnează un nou lider al diviziei Health Systems Sales pentru Europa Centrală și de Est

București, România, 25.09.2019 - Royal Philips anunță că Jens-Jakob Gustmann a preluat rolul de lider al diviziei Health Systems Sales pentru Europa Centrală și de Est din septembrie 2019 și va coordona operațiunile din regiune de la biroul din București al companiei. Sub conducerea lui Jens Gustmann, Philips își continuă angajamentul de a-și extinde strategia de dezvoltare a companiei în domeniul tehnologiei medicale, ce are ca scop îmbunătățirea sănătății și obținerea de rezultate mai bune la nivelul întregului ciclu de îngrijire - de la un stil de viaţă sănătos şi prevenţie, la diagnostic, tratament şi îngrijire la domiciliu. Jens-Jakob Gustmann îl înlocuiește pe Alexandru Popescu din companie și va continua consolidarea viziunii strategice Philips, de valorificare a tehnologiilor avansate și a expertizei clinice pentru a livra soluții integrate și de îngrijire conectată.

„Sunt nerăbdător să trăiesc experiențe noi și mă bucur că voi locui împreună cu familia mea în România. Îmi plac foarte mult entuziasmul, energia și deschiderea oamenilor de aici. Mă bucur să fac parte din echipa Philips CEE și că putem să contribuim cu soluțiile noastre la dezvoltarea pieței de îngrijire medicală, care se îndreaptă într-un ritm alert către digitalizare și către un sistem de sănătate axat pe rezultate, ce presupune îmbunătățirea experienței pacientului, dar și a personalului medical”, a declarat Jens-Jakob Gustmann odată cu preluarea noului rol.

Jens-Jakob Gustmann are o experiență profesională de peste 20 de ani în cadrul Philips, în management și marketing, atât pe piețe mature, cât și emergente. S-a alăturat Philips Germania în 1995 și a ocupat roluri ca General Manager Philips în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, Country Manager Liban și Head of Business Marketing Imaging Systems pentru Orientul Mijlociu și Africa. Înainte de preluarea noului rol de Health Systems Sales Leader pentru CEE, a deținut funcția de Manager General Gulf și Levant, unde a implementat un program special de parteneriate dezvoltând relații de afaceri sustenabile cu partenerii Philips. Jens-Jakob Gustmann se va axa pe consolidarea dezvoltării strategice a Philips ca lider pe piața tehnologiilor de îngrijire în cele 19 țări din regiune și va continua să consolideze divizia Health Systems.