Soluţii de semnalizare digitală pentru companii

De la prime impresii la colaborări fructuoase, afişajele profesionale şi televizoarele profesionale Philips oferă claritate şi impact reale. Indiferent dacă implementezi o reţea de televizoare în hol şi ecrane tactile pentru sala de şedinţe. Sau dacă instalezi un perete video autonom în biroul de pază.
Preia controlul cu CMND: administrarea sistemului prin tragere şi plasare.
Proiectează wireless prezentări pe afişaje cu Chromecast built-inTM.
Instalează şi lansează fără efort aplicaţii native sau personalizate pe un afişaj Philips cu Android.
Setează cu uşurinţă surse de intrare secundare, astfel încât afişajele să nu rămână fără imagine.
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Austria
Switzerland
France
Iberia
Spain
Portugal
Italy
Middle East and Africa
South Africa
Nordics
Sweden
United Kingdom
South Eastern Europe
Czech Republic and Slovakia
Poland
Hungary
United States
Jack Boyczuk 716-200-6527
Business Development Manager, North AmericaSolutions Northeast
Jack Boyczuk
716-200-6527
Soluţii de afişare
În funcţie de domeniu
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