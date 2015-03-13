Captivaţi-vă audienţa

Vizionează-ţi conţinutul aşa cum nu ai mai făcut-o până acum, graţie unei rezoluţii de patru ori mai mari decât a unui afişaj convenţional. Acest afişaj extrem de mare, de 84”, oferă o imagine la 3840 x 2160 pixeli, atât de rafinată şi de realistă încât este o fereastră spre o nouă lume.