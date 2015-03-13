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    Signage Solutions Afişaj U-Line

    BDL8470EU/00

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    Vizionează-ţi conţinutul aşa cum nu ai mai făcut-o până acum, graţie unei rezoluţii de patru ori mai mari decât a unui afişaj convenţional. Acest afişaj extrem de mare, de 84”, oferă o imagine la 3840 x 2160 pixeli, atât de rafinată şi de realistă încât este o fereastră spre o nouă lume.

    Signage Solutions Afişaj U-Line

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    Signage Solutions

    Afişaj U-Line

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    Cu experienţa unui ecran de dimensiuni extrem de mari

    • 84"
    • Iluminare de fundal edge LED
    • Ultra HD
    Gestionaţi şi controlaţi reţeaua dvs. de la distanţă, prin SmartControl

    Gestionaţi şi controlaţi reţeaua dvs. de la distanţă, prin SmartControl

    SmartControl îţi permite să controlezi şi să gestionezi de la distanţă reţeaua ta de afişaje, prin RJ45 şi RS232C. Reglează fin toate setările de afişare, inclusiv rezoluţia, luminozitatea, contrastul şi clonarea setărilor tale pentru întreaga reţea.

    Păstrează-ţi conţinutul în ordine cu Failover

    Păstrează-ţi conţinutul în ordine cu Failover

    Păstrarea conţinutului în ordine este critică pentru aplicaţiile comerciale solicitante. Deşi este puţin probabil să te confrunţi cu pierderea totală a conţinutului, Failover furnizează protecţie conţinutului cu o tehnologie revoluţionară care redă pe ecran conţinutul salvat în copie de rezervă în cazul defectări playerului media. Failover intervine automat în momentul întreruperii tensiunii de intrare principale. Pur şi simplu selectează o conexiune de intrare principală şi o conexiune Failover şi eşti gata pentru protecţie instantanee.

    SmartPower pentru economisirea energiei

    SmartPower pentru economisirea energiei

    Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată şi presetată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% şi, implicit, a costurilor.

    Conceput pentru funcţionare 24/7

    Conceput pentru funcţionare 24/7

    Deoarece activitatea comercială nu se opreşte niciodată, afişajele noastre de semnalizare sunt proiectate pentru utilizare non-stop. Folosind componente superioare pentru a asigura un nivel înalt de calitate, te poţi baza pe această gamă de modele pentru fiabilitate completă permanentă.

    Inserţie OPS opţională pentru a crea o soluţie all-in-one

    Inserţie OPS opţională pentru a crea o soluţie all-in-one

    Transformă-ţi afişajul într-o soluţie de semnalizare digitală all-in-one şi creează o reţea de afişaje care este conectată, inteligentă şi sigură. Open Pluggable Specification (OPS) este un slot standard industrial în care poţi adăuga un player media standardizat OPS. Această soluţie fără cablu îţi oferă posibilitatea de a instala, utiliza şi menţine echipamentele hardware oricând ai nevoie.

    Redă conţinut din 4 intrări separate cu ajutorul tehnologiei Quad Viewer

    Redă conţinut din 4 intrări separate cu ajutorul tehnologiei Quad Viewer

    Beneficiază de un plus de flexibilitate în privinţa conţinutului redat pe ecranul tău. Având posibilitatea de a reda conţinut din până la 4 intrări separate, pe acelaşi ecran, tehnologia QuadViewer este ideală pentru camere de control, medii corporative şi săli de întâlniri.

    Conectează şi controlează conţinutul prin cloud cu HTML5

    Conectează şi controlează conţinutul prin cloud cu HTML5

    Conectează şi controlează conţinutul prin cloud cu browserul cu HTML5 integrat. Concepe-ţi conţinutul de semnalizare online şi conectează-l la un singur afişaj sau la întreaga reţea. Conectează un cablu de internet RJ45 pentru conectare la reţea, conectează afişajul cu adresa URL dedicată şi eşti gata să redai conţinutul din cloud.

    Creează o agendă de redare pentru ceea ce doreşti, când doreşti cu SmartPlayer

    Creează o agendă de redare pentru ceea ce doreşti, când doreşti cu SmartPlayer

    Transformă USB-ul într-un veritabil dispozitiv de semnalizare convenabil. Salvează conţinutul (video, audio, foto) pe USB şi conectează-l la afişaj. Creează o listă de redare şi programează conţinutul prin intermediul meniului de pe ecran şi bucură-te oricând şi oriunde de o listă de melodii creată chiar de tine.

    4K Ultra HD: rezoluţie cum nu ai mai întâlnit niciodată

    Bucură-te de soluţiile tale de semnalizare ca niciodată până acum, graţie rezoluţiei de patru ori mai mari decât a unui afişaj Full HD convenţional. Rezoluţia de 3840 x 2160 pixeli oferă o imagine atât de rafinată şi de realistă, încât este o fereastră spre o nouă lume.

    Funcţionare în modul portret

    Acest monitor poate fi montat în siguranţă şi în poziţie verticală.

    Specificaţii tehnice

    • Imagine/Ecran

      Dimensiune diagonală ecran (metric)
      213.5  cm
      Dimensiune diagonală ecran (inchi)
      84  inch
      Raport lungime/lăţime
      16:9
      Distanţă între pixeli
      0,4845 x 0,4845 mm
      Rezoluţie optimă
      3840 x 2160 la 60 Hz
      Luminozitate
      500  cd/m²
      Culori afişaj
      1073 de milioane
      Raport de contrast (nominal)
      1400:1
      Rată dinamică de contrast
      500.000:1
      Timp de răspuns (nominal)
      12  ms
      Unghi de vizionare (orizontal)
      178  grad
      Unghi de vizionare (vertical)
      178  grad
      Îmbunătăţiri ale imaginii
      • Escamotare mişcare 3/2 - 2/2
      • Filtru 3D de tip pieptene
      • Deinterlacing 3D MA
      • Îmbunătăţire dinamică a contrastului
      • Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mişcare
      • Scanare progresivă
      Tehnologie panou
      IPS

    • Conectivitate

      Ieşire audio
      • Mufă de 3,5 mm
      • Conector boxă externă
      Intrare video
      • VGA (D-Sub analogic)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • HDMI (x3)
      • Compozit (BNC)
      • Component (BNC)
      Intrare audio
      Mufă de 3,5 mm
      Alte conexiuni
      • USB
      • OPS
      Ieşire video
      DisplayPort
      Control extern
      • Mufă RS232C (intrare/ieşire) de 2,5 mm
      • RJ45

    • Confort

      Poziţionare
      • Peisaj
      • Portret
      Funcţii screensaver
      Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
      Control tastatură
      • Ascuns
      • Blocabil
      Semnal telecomandă
      Blocabil
      Retransmitere a semnalului
      • RS232
      • DisplayPort
      Uşor de instalat
      Inserare inteligentă
      Funcţii de economisire a energiei
      Smart Power
      Alte avantaje
      Mânere pentru transport
      Controlare în reţea
      • RS232
      • HDMI (Un singur cablu)
      • LAN (RJ45)

    • Sunet

      Difuzoare încorporate
      2 x 10 W RMS

    • Alimentare

      Sursă de alimentare reţea
      100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz
      Consum (nominal)
      400  W
      Consum în standby
      <0,5 W

    • Dimensiuni

      Lăţime aparat
      1910,00  mm
      Greutate produs
      70  kg
      Înălţime aparat
      1102,00  mm
      Adâncime aparat
      77,80  mm
      Suport de perete
      600 x 500 mm, M8
      Lăţime ramă
      22,60 (R/L), 25,60 (T/B) mm
      Greutate produs (lb)
      154  lb

    • Condiţii de funcţionare

      Interval temperatură (operare)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  ore
      Umiditate relativă
      20 ~ 80  %
      Interval temperatură (depozitare)
      -20 ~ 60  °C

    • Accesorii

      Accesorii incluse
      • Cablu de alimentare c.a.
      • Baterii pentru telecomandă
      • Ghid de iniţiere rapidă
      • Telecomandă
      • Manualul de utilizare pe CD-ROM
      • Cablu RS232
      • Cablu HDMI
      Accesorii opţionale
      • Kit de calibrare a culorilor (CCK4602)
      • Receptor HDBaseT OPS (CRD25)

    • Diverse

      Limbi OSD
      • Engleză
      • Franceză
      • Germană
      • Italiană
      • Poloneză
      • Rusă
      • Spaniolă
      • Turcă
      • Chineză simplificată
      • Chineză tradiţională
      • Arabă
      • Japoneză
      Garanţie
      3 ani garanţie
      Reglementări şi standarde
      • CE
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • FCC, Clasa A

    Ce este în cutie?

    Alte articole din cutie

    • Cablu de alimentare c.a.
    • Baterii pentru telecomandă
    • Ghid de iniţiere rapidă
    • Telecomandă
    • Manualul de utilizare pe CD-ROM
    • Cablu RS232
    • Cablu HDMI
    • Accesorii opţionale: Kit de calibrare a culorilor (CCK4602)
    • Accesorii opţionale: Receptor HDBaseT OPS (CRD25)
    Badge-D2C

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