Vizionează-ţi conţinutul aşa cum nu ai mai făcut-o până acum, graţie unei rezoluţii de patru ori mai mari decât a unui afişaj convenţional. Acest afişaj extrem de mare, de 84”, oferă o imagine la 3840 x 2160 pixeli, atât de rafinată şi de realistă încât este o fereastră spre o nouă lume.
Produsul se califică pentru o scutire de TVA
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
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Signage Solutions
Afişaj U-Line
total
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Captivaţi-vă audienţa
Cu experienţa unui ecran de dimensiuni extrem de mari
84"
Iluminare de fundal edge LED
Ultra HD
Gestionaţi şi controlaţi reţeaua dvs. de la distanţă, prin SmartControl
SmartControl îţi permite să controlezi şi să gestionezi de la distanţă reţeaua ta de afişaje, prin RJ45 şi RS232C. Reglează fin toate setările de afişare, inclusiv rezoluţia, luminozitatea, contrastul şi clonarea setărilor tale pentru întreaga reţea.
Păstrează-ţi conţinutul în ordine cu Failover
Păstrarea conţinutului în ordine este critică pentru aplicaţiile comerciale solicitante. Deşi este puţin probabil să te confrunţi cu pierderea totală a conţinutului, Failover furnizează protecţie conţinutului cu o tehnologie revoluţionară care redă pe ecran conţinutul salvat în copie de rezervă în cazul defectări playerului media. Failover intervine automat în momentul întreruperii tensiunii de intrare principale. Pur şi simplu selectează o conexiune de intrare principală şi o conexiune Failover şi eşti gata pentru protecţie instantanee.
SmartPower pentru economisirea energiei
Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată şi presetată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% şi, implicit, a costurilor.
Conceput pentru funcţionare 24/7
Deoarece activitatea comercială nu se opreşte niciodată, afişajele noastre de semnalizare sunt proiectate pentru utilizare non-stop. Folosind componente superioare pentru a asigura un nivel înalt de calitate, te poţi baza pe această gamă de modele pentru fiabilitate completă permanentă.
Inserţie OPS opţională pentru a crea o soluţie all-in-one
Transformă-ţi afişajul într-o soluţie de semnalizare digitală all-in-one şi creează o reţea de afişaje care este conectată, inteligentă şi sigură. Open Pluggable Specification (OPS) este un slot standard industrial în care poţi adăuga un player media standardizat OPS. Această soluţie fără cablu îţi oferă posibilitatea de a instala, utiliza şi menţine echipamentele hardware oricând ai nevoie.
Redă conţinut din 4 intrări separate cu ajutorul tehnologiei Quad Viewer
Beneficiază de un plus de flexibilitate în privinţa conţinutului redat pe ecranul tău. Având posibilitatea de a reda conţinut din până la 4 intrări separate, pe acelaşi ecran, tehnologia QuadViewer este ideală pentru camere de control, medii corporative şi săli de întâlniri.
Conectează şi controlează conţinutul prin cloud cu HTML5
Conectează şi controlează conţinutul prin cloud cu browserul cu HTML5 integrat. Concepe-ţi conţinutul de semnalizare online şi conectează-l la un singur afişaj sau la întreaga reţea. Conectează un cablu de internet RJ45 pentru conectare la reţea, conectează afişajul cu adresa URL dedicată şi eşti gata să redai conţinutul din cloud.
Creează o agendă de redare pentru ceea ce doreşti, când doreşti cu SmartPlayer
Transformă USB-ul într-un veritabil dispozitiv de semnalizare convenabil. Salvează conţinutul (video, audio, foto) pe USB şi conectează-l la afişaj. Creează o listă de redare şi programează conţinutul prin intermediul meniului de pe ecran şi bucură-te oricând şi oriunde de o listă de melodii creată chiar de tine.
4K Ultra HD: rezoluţie cum nu ai mai întâlnit niciodată
Bucură-te de soluţiile tale de semnalizare ca niciodată până acum, graţie rezoluţiei de patru ori mai mari decât a unui afişaj Full HD convenţional. Rezoluţia de 3840 x 2160 pixeli oferă o imagine atât de rafinată şi de realistă, încât este o fereastră spre o nouă lume.
Funcţionare în modul portret
Acest monitor poate fi montat în siguranţă şi în poziţie verticală.
Specificaţii tehnice
Imagine/Ecran
Dimensiune diagonală ecran (metric)
213.5
cm
Dimensiune diagonală ecran (inchi)
84
inch
Raport lungime/lăţime
16:9
Distanţă între pixeli
0,4845 x 0,4845 mm
Rezoluţie optimă
3840 x 2160 la 60 Hz
Luminozitate
500
cd/m²
Culori afişaj
1073 de milioane
Raport de contrast (nominal)
1400:1
Rată dinamică de contrast
500.000:1
Timp de răspuns (nominal)
12
ms
Unghi de vizionare (orizontal)
178
grad
Unghi de vizionare (vertical)
178
grad
Îmbunătăţiri ale imaginii
Escamotare mişcare 3/2 - 2/2
Filtru 3D de tip pieptene
Deinterlacing 3D MA
Îmbunătăţire dinamică a contrastului
Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mişcare
Scanare progresivă
Tehnologie panou
IPS
Conectivitate
Ieşire audio
Mufă de 3,5 mm
Conector boxă externă
Intrare video
VGA (D-Sub analogic)
DisplayPort (1.2)
DVI-D
HDMI (x3)
Compozit (BNC)
Component (BNC)
Intrare audio
Mufă de 3,5 mm
Alte conexiuni
USB
OPS
Ieşire video
DisplayPort
Control extern
Mufă RS232C (intrare/ieşire) de 2,5 mm
RJ45
Confort
Poziţionare
Peisaj
Portret
Funcţii screensaver
Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
Control tastatură
Ascuns
Blocabil
Semnal telecomandă
Blocabil
Retransmitere a semnalului
RS232
DisplayPort
Uşor de instalat
Inserare inteligentă
Funcţii de economisire a energiei
Smart Power
Alte avantaje
Mânere pentru transport
Controlare în reţea
RS232
HDMI (Un singur cablu)
LAN (RJ45)
Sunet
Difuzoare încorporate
2 x 10 W RMS
Alimentare
Sursă de alimentare reţea
100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz
Consum (nominal)
400
W
Consum în standby
<0,5 W
Dimensiuni
Lăţime aparat
1910,00
mm
Greutate produs
70
kg
Înălţime aparat
1102,00
mm
Adâncime aparat
77,80
mm
Suport de perete
600 x 500 mm, M8
Lăţime ramă
22,60 (R/L), 25,60 (T/B) mm
Greutate produs (lb)
154
lb
Condiţii de funcţionare
Interval temperatură (operare)
5 ~ 40
°C
MTBF
50.000
ore
Umiditate relativă
20 ~ 80
%
Interval temperatură (depozitare)
-20 ~ 60
°C
Accesorii
Accesorii incluse
Cablu de alimentare c.a.
Baterii pentru telecomandă
Ghid de iniţiere rapidă
Telecomandă
Manualul de utilizare pe CD-ROM
Cablu RS232
Cablu HDMI
Accesorii opţionale
Kit de calibrare a culorilor (CCK4602)
Receptor HDBaseT OPS (CRD25)
Diverse
Limbi OSD
Engleză
Franceză
Germană
Italiană
Poloneză
Rusă
Spaniolă
Turcă
Chineză simplificată
Chineză tradiţională
Arabă
Japoneză
Garanţie
3 ani garanţie
Reglementări şi standarde
CE
UL/cUL
CCC
C-Tick
RoHS
GOST
FCC, Clasa A
Ce este în cutie?
Alte articole din cutie
Cablu de alimentare c.a.
Baterii pentru telecomandă
Ghid de iniţiere rapidă
Telecomandă
Manualul de utilizare pe CD-ROM
Cablu RS232
Cablu HDMI
Accesorii opţionale: Kit de calibrare a culorilor (CCK4602)