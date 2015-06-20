Alte articole din cutie
- Telecomandă
- Baterii pentru telecomandă
- Cablu de alimentare c.a.
- Manualul de utilizare pe CD-ROM
- Ghid de iniţiere rapidă
- Cablu RS232
- Accesorii opţionale: Receptor HDBaseT OPS (CRD25)
BDL4780VH/00
Vizibilitate superbă a imaginii şi imagini mai clare
Cu acest afişaj economic pentru soluţii de semnalizare te vei bucura de toate beneficiile conectivităţii de ultimă generaţie şi de posibilităţile de gestionare a conţinutului, asigurându-te în acelaşi timp că prin administrarea de la distanţă beneficiezi de cel mai scăzut cost de exploatare.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Afişaj V-Line
total
recurring payment
Bucuraţi-vă de o experienţă vizuală excelentă, chiar şi în zonele cu lumină solară puternică, datorită panoului cu o luminozitate de 2000 nit. Luminozitatea puternică oferă o serie largă de noi posibilităţi de implementare, în special în locaţiile care au niveluri ridicate de lumină ambiantă, oferind imagini foarte clare pentru toate locaţiile în care luminozitatea ambiantă este o problemă.
SmartControl îţi permite să controlezi şi să gestionezi de la distanţă reţeaua ta de afişaje, prin RJ45 şi RS232C. Reglează fin toate setările de afişare, inclusiv rezoluţia, luminozitatea, contrastul şi clonarea setărilor tale pentru întreaga reţea.
Transformă-ţi afişajul într-o soluţie de semnalizare digitală all-in-one şi creează o reţea de afişaje care este conectată, inteligentă şi sigură. Open Pluggable Specification (OPS) este un slot standard industrial în care poţi adăuga un player media standardizat OPS. Această soluţie fără cablu îţi oferă posibilitatea de a instala, utiliza şi menţine echipamentele hardware oricând ai nevoie.
Conectează şi controlează conţinutul prin cloud cu browserul cu HTML5 integrat. Concepe-ţi conţinutul de semnalizare online şi conectează-l la un singur afişaj sau la întreaga reţea. Conectează un cablu de internet RJ45 pentru conectare la reţea, conectează afişajul cu adresa URL dedicată şi eşti gata să redai conţinutul din cloud.
Sistem de gestionare de conţinut gratuit şi uşor de utilizat care funcţionează exclusiv cu afişajele de soluţii de semnalizare Philips, pentru gestionarea conţinutului dvs. digital de semnalizare. Cu SmartCMS, puteţi crea şi programa propriul conţinut timp de 24 ore în fiecare zi. Creaţi reţeaua, concepeţi conţinutul, programaţi lista de redare şi sunteţi gata de redare!
Păstrarea conţinutului în ordine este critică pentru aplicaţiile comerciale solicitante. Deşi este puţin probabil să te confrunţi cu pierderea totală a conţinutului, Failover furnizează protecţie conţinutului cu o tehnologie revoluţionară care redă pe ecran conţinutul salvat în copie de rezervă în cazul defectări playerului media. Failover intervine automat în momentul întreruperii tensiunii de intrare principale. Pur şi simplu selectează o conexiune de intrare principală şi o conexiune Failover şi eşti gata pentru protecţie instantanee.
Transformă USB-ul într-un veritabil dispozitiv de semnalizare convenabil. Salvează conţinutul (video, audio, foto) pe USB şi conectează-l la afişaj. Creează o listă de redare şi programează conţinutul prin intermediul meniului de pe ecran şi bucură-te oricând şi oriunde de o listă de melodii creată chiar de tine.
Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată şi presetată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% şi, implicit, a costurilor.
Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Imaginează-ţi detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.
Imagine/Ecran
Conectivitate
Confort
Sunet
Alimentare
Rezoluţie de afişare acceptată
Dimensiuni
Condiţii de funcţionare
Aplicaţii multimedia
Accesorii
Diverse
Site-ul nostru poate fi vizualizat cel mai bine cu cea mai recentă versiune de Microsoft Edge, Google Chrome sau Firefox.