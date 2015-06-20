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    Signage Solutions Afişaj V-Line

    BDL4780VH/00

    Clasificare generală / 5
    • Recenzii Recenzii Recenzii

    Vizibilitate superbă a imaginii şi imagini mai clare

    Cu acest afişaj economic pentru soluţii de semnalizare te vei bucura de toate beneficiile conectivităţii de ultimă generaţie şi de posibilităţile de gestionare a conţinutului, asigurându-te în acelaşi timp că prin administrarea de la distanţă beneficiezi de cel mai scăzut cost de exploatare.

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    Signage Solutions Afişaj V-Line

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Afişaj V-Line

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    Vizibilitate superbă a imaginii şi imagini mai clare

    Cu un afişaj ultraluminos

    • 47"
    • Iluminare de fundal cu LED direct
    • Full HD
    • 2000 cd/m²
    Proiectează o imagine strălucitoare chiar şi în lumină naturală

    Proiectează o imagine strălucitoare chiar şi în lumină naturală

    Bucuraţi-vă de o experienţă vizuală excelentă, chiar şi în zonele cu lumină solară puternică, datorită panoului cu o luminozitate de 2000 nit. Luminozitatea puternică oferă o serie largă de noi posibilităţi de implementare, în special în locaţiile care au niveluri ridicate de lumină ambiantă, oferind imagini foarte clare pentru toate locaţiile în care luminozitatea ambiantă este o problemă.

    Gestionaţi şi controlaţi reţeaua dvs. de la distanţă, prin SmartControl

    Gestionaţi şi controlaţi reţeaua dvs. de la distanţă, prin SmartControl

    SmartControl îţi permite să controlezi şi să gestionezi de la distanţă reţeaua ta de afişaje, prin RJ45 şi RS232C. Reglează fin toate setările de afişare, inclusiv rezoluţia, luminozitatea, contrastul şi clonarea setărilor tale pentru întreaga reţea.

    Inserţie OPS opţională pentru a crea o soluţie all-in-one

    Inserţie OPS opţională pentru a crea o soluţie all-in-one

    Transformă-ţi afişajul într-o soluţie de semnalizare digitală all-in-one şi creează o reţea de afişaje care este conectată, inteligentă şi sigură. Open Pluggable Specification (OPS) este un slot standard industrial în care poţi adăuga un player media standardizat OPS. Această soluţie fără cablu îţi oferă posibilitatea de a instala, utiliza şi menţine echipamentele hardware oricând ai nevoie.

    Conectează şi controlează conţinutul prin cloud cu HTML5

    Conectează şi controlează conţinutul prin cloud cu HTML5

    Conectează şi controlează conţinutul prin cloud cu browserul cu HTML5 integrat. Concepe-ţi conţinutul de semnalizare online şi conectează-l la un singur afişaj sau la întreaga reţea. Conectează un cablu de internet RJ45 pentru conectare la reţea, conectează afişajul cu adresa URL dedicată şi eşti gata să redai conţinutul din cloud.

    Gestionare de conţinut gratuită şi uşor de utilizat cu SmartCMS

    Gestionare de conţinut gratuită şi uşor de utilizat cu SmartCMS

    Sistem de gestionare de conţinut gratuit şi uşor de utilizat care funcţionează exclusiv cu afişajele de soluţii de semnalizare Philips, pentru gestionarea conţinutului dvs. digital de semnalizare. Cu SmartCMS, puteţi crea şi programa propriul conţinut timp de 24 ore în fiecare zi. Creaţi reţeaua, concepeţi conţinutul, programaţi lista de redare şi sunteţi gata de redare!

    Păstrează-ţi conţinutul în ordine cu Failover

    Păstrează-ţi conţinutul în ordine cu Failover

    Păstrarea conţinutului în ordine este critică pentru aplicaţiile comerciale solicitante. Deşi este puţin probabil să te confrunţi cu pierderea totală a conţinutului, Failover furnizează protecţie conţinutului cu o tehnologie revoluţionară care redă pe ecran conţinutul salvat în copie de rezervă în cazul defectări playerului media. Failover intervine automat în momentul întreruperii tensiunii de intrare principale. Pur şi simplu selectează o conexiune de intrare principală şi o conexiune Failover şi eşti gata pentru protecţie instantanee.

    Creează o agendă de redare pentru ceea ce doreşti, când doreşti cu SmartPlayer

    Creează o agendă de redare pentru ceea ce doreşti, când doreşti cu SmartPlayer

    Transformă USB-ul într-un veritabil dispozitiv de semnalizare convenabil. Salvează conţinutul (video, audio, foto) pe USB şi conectează-l la afişaj. Creează o listă de redare şi programează conţinutul prin intermediul meniului de pe ecran şi bucură-te oricând şi oriunde de o listă de melodii creată chiar de tine.

    SmartPower pentru economisirea energiei

    SmartPower pentru economisirea energiei

    Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată şi presetată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% şi, implicit, a costurilor.

    Full HD LED pentru imagini excepţionale cu un contrast incredibil

    Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Imaginează-ţi detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.

    Specificaţii tehnice

    • Imagine/Ecran

      Dimensiune diagonală ecran (inchi)
      46.96  inch
      Raport lungime/lăţime
      16:9
      Rezoluţie panou
      1920 x 1080p
      Rezoluţie optimă
      1920 x 1080 la 60 Hz
      Luminozitate
      2000  cd/m²
      Culori afişaj
      1,07 miliarde de culori
      Raport de contrast (nominal)
      1300:1
      Rată dinamică de contrast
      500.000:1
      Timp de răspuns (nominal)
      10  ms
      Unghi de vizionare (orizontal)
      178  grad
      Unghi de vizionare (vertical)
      178  grad
      Îmbunătăţiri ale imaginii
      • Escamotare mişcare 3/2 - 2/2
      • Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mişcare
      • Scanare progresivă
      • Îmbunătăţire dinamică a contrastului
      DICOM
      D-image pentru mediul clinic

    • Conectivitate

      Ieşire audio
      • Audio stânga/dreapta (RCA)
      • Conector boxă externă
      Intrare video
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x2)
      • DVI-D
      • VGA (D-Sub analogic)
      • USB
      • Component (BNC)
      • Compozit (BNC)
      Intrare audio
      • Mufă de 3,5 mm
      • Audio stânga/dreapta (RCA)
      Alte conexiuni
      • OPS
      • USB
      Ieşire video
      • DisplayPort
      • DVI-I
      • VGA (D-Sub analogic)
      Control extern
      • RJ45
      • Mufă RS232C (intrare/ieşire) de 2,5 mm
      • Mufă IR (intrare/ieşire) de 3,5 mm

    • Confort

      Poziţionare
      • Portret
      • Peisaj
      Perete de monitoare
      Până la 10 x 10
      Funcţii screensaver
      Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
      Control tastatură
      • Ascuns
      • Blocabil
      Retransmitere a semnalului
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • DisplayPort
      • IR Loopthrough
      Funcţii de economisire a energiei
      Smart Power
      Funcţii de control de siguranţă
      • Controlul căldurii
      • Senzor de temperatură
      Controlare în reţea
      • RJ45
      • RS232
      • Card OPS RS232
      • Un cablu (HDMI-CEC)

    • Sunet

      Difuzoare încorporate
      2 x 10 W

    • Alimentare

      Sursă de alimentare reţea
      100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz
      Consum (modul pornit)
      160 W (conform metodei de testare EnergyStar 6.0)
      Consum în standby
      <0,5 W

    • Rezoluţie de afişare acceptată

      Formate pentru calculator
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Formate video
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Dimensiuni

      Lăţime aparat
      1076,20  mm
      Greutate produs
      24  kg
      Înălţime aparat
      620,59  mm
      Adâncime aparat
      132,10  mm
      Suport de perete
      400 x 400 mm, M6
      Lăţime ramă
      15,6 mm
      Greutate produs (lb)
      52,9  lb

    • Condiţii de funcţionare

      Altitudine
      0 ~ 3000 m
      Interval temperatură (operare)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      60.000  ore
      Umiditate relativă
      20 ~ 80  %
      Interval temperatură (depozitare)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplicaţii multimedia

      Redare USB pentru video
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Redare USB pentru imagini
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Redare USB pentru audio
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Accesorii

      Accesorii incluse
      • Telecomandă
      • Baterii pentru telecomandă
      • Cablu de alimentare c.a.
      • Manualul de utilizare pe CD-ROM
      • Ghid de iniţiere rapidă
      • Cablu RS232
      Accesorii opţionale
      Receptor HDBaseT OPS (CRD25)
      Suport
      Opţional BM04642 / BM02542

    • Diverse

      Limbi OSD
      • Engleză
      • Franceză
      • Germană
      • Italiană
      • Poloneză
      • Rusă
      • Chineză simplificată
      • Spaniolă
      • Turcă
      • Arabă
      • Japoneză
      • Chineză tradiţională
      Garanţie
      3 ani garanţie
      Reglementări şi standarde
      • CE
      • FCC, clasa B
      • UL/cUL
      • CCC
      • RoHS
      • C-Tick
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI

    Ce este în cutie?

    Alte articole din cutie

    • Telecomandă
    • Baterii pentru telecomandă
    • Cablu de alimentare c.a.
    • Manualul de utilizare pe CD-ROM
    • Ghid de iniţiere rapidă
    • Cablu RS232
    • Accesorii opţionale: Receptor HDBaseT OPS (CRD25)
    Badge-D2C

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