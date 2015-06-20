Vizibilitate superbă a imaginii şi imagini mai clare

Cu acest afişaj economic pentru soluţii de semnalizare te vei bucura de toate beneficiile conectivităţii de ultimă generaţie şi de posibilităţile de gestionare a conţinutului, asigurându-te în acelaşi timp că prin administrarea de la distanţă beneficiezi de cel mai scăzut cost de exploatare.