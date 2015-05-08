Alte articole din cutie
- Cablu de alimentare c.a.
- Cablu RS232
- Cablu VGA
- Telecomandă
- Baterii pentru telecomandă
- Manualul de utilizare pe CD-ROM
- Ghid de iniţiere rapidă
BDL4330QL/00
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Informează şi încântă audienţa cu un afişaj profesional Full HD, Philips Q-Line. Această soluţie fiabilă poate fi instalată şi gata de utilizare oricât de repede este nevoie, fără a fi necesare componente suplimentare.
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Afişaj Q-Line
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Utilizează reţeaua de afişaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îţi permite să utilizezi funcţii vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afişajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.
Preia controlul conţinutului cu CMND & Create. O interfaţă drag-and-drop facilitează publicarea conţinutului, indiferent dacă este vorba despre un panou cu specialităţile zilei sau informaţii despre companii cu siglă. Şabloanele pre-încărcate şi widgeturile integrate garantează că imaginile, textul şi clipurile video sunt online în cel mai scurt timp.
Preia controlul reţelei tale de afişaje profesionale Philips. CMND îţi permite să gestionezi, să actualizezi, să întreţii şi să redai conţinut prin intermediul unei singure interfeţe uşor de utilizat. De la instalare la utilizare zilnică.
Planifică uşor conţinutul de redat de pe USB. Afişajul profesional Philips se va activa din modul standby pentru a reda conţinutul pe care îl doreşti, apoi va reveni în modul standby după terminarea redării.
Salvează şi rulează conţinut fără necesitatea unui player extern permanent. Afişajul profesional Philips are o memorie internă care îţi permite să încarci suporturi de stocare în afişaj pentru redare instantanee. Memoria internă funcţionează şi ca memorie cache pentru streaming online.
Imagine/Ecran
Conectivitate
Confort
Sunet
Alimentare
Rezoluţie de afişare acceptată
Dimensiuni
Condiţii de funcţionare
Aplicaţii multimedia
Accesorii
Diverse
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