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    Signage Solutions Afişaj Q-Line

    BDL4330QL/00

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    Informează şi încântă audienţa cu un afişaj profesional Full HD, Philips Q-Line. Această soluţie fiabilă poate fi instalată şi gata de utilizare oricât de repede este nevoie, fără a fi necesare componente suplimentare.

    Signage Solutions Afişaj Q-Line

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Afişaj Q-Line

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    Afişaj 16/7 uşor de instalat.

    • 43"
    • Iluminare de fundal cu LED direct
    • Full HD
    Operaţi, monitorizaţi şi întreţineţi cu CMND & Control

    Operaţi, monitorizaţi şi întreţineţi cu CMND & Control

    Utilizează reţeaua de afişaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îţi permite să utilizezi funcţii vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afişajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

    CMND & Create. Dezvoltă şi lansează propriul conţinut

    CMND & Create. Dezvoltă şi lansează propriul conţinut

    Preia controlul conţinutului cu CMND & Create. O interfaţă drag-and-drop facilitează publicarea conţinutului, indiferent dacă este vorba despre un panou cu specialităţile zilei sau informaţii despre companii cu siglă. Şabloanele pre-încărcate şi widgeturile integrate garantează că imaginile, textul şi clipurile video sunt online în cel mai scurt timp.

    Administrare de la distanţă a sistemului prin CMND

    Preia controlul reţelei tale de afişaje profesionale Philips. CMND îţi permite să gestionezi, să actualizezi, să întreţii şi să redai conţinut prin intermediul unei singure interfeţe uşor de utilizat. De la instalare la utilizare zilnică.

    Player media integrat. Programează uşor conţinut de pe USB

    Planifică uşor conţinutul de redat de pe USB. Afişajul profesional Philips se va activa din modul standby pentru a reda conţinutul pe care îl doreşti, apoi va reveni în modul standby după terminarea redării.

    Memorie internă. Încarcă conţinut pentru redare instantanee

    Salvează şi rulează conţinut fără necesitatea unui player extern permanent. Afişajul profesional Philips are o memorie internă care îţi permite să încarci suporturi de stocare în afişaj pentru redare instantanee. Memoria internă funcţionează şi ca memorie cache pentru streaming online.

    Specificaţii tehnice

    • Imagine/Ecran

      Dimensiune diagonală ecran (metric)
      108  cm
      Dimensiune diagonală ecran (inchi)
      42.5  inch
      Raport lungime/lăţime
      16:9
      Rezoluţie panou
      1920 x 1080p
      Distanţă între pixeli
      0,49 x 0,49 mm
      Rezoluţie optimă
      1920 x 1080 la 60 Hz
      Luminozitate
      350  cd/m²
      Culori afişaj
      16,7 milioane
      Raport de contrast (nominal)
      3000:1
      Rată dinamică de contrast
      500.000:1
      Timp de răspuns (nominal)
      6,5  ms
      Unghi de vizionare (orizontal)
      178  grad
      Unghi de vizionare (vertical)
      178  grad
      DICOM
      D-image pentru mediul clinic

    • Conectivitate

      Ieşire audio
      • Audio stânga/dreapta (RCA)
      • Mufă de 3,5 mm
      Intrare video
      • DVI-D
      • HDMI
      • Component (RCA)
      • Compozit (RCA)
      • VGA (D-Sub analogic)
      Intrare audio
      • Mufă de 3,5 mm
      • Audio stânga/dreapta (RCA)
      Alte conexiuni
      USB
      Control extern
      • RJ45
      • Mufă RS232C (intrare/ieşire) de 2,5 mm
      • Mufă IR (intrare/ieşire) de 3,5 mm

    • Confort

      Perete de monitoare
      Până la 15 x 15
      Funcţii screensaver
      Pixel Shift
      Control tastatură
      • Blocabil
      • Ascuns
      Retransmitere a semnalului
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Funcţii de economisire a energiei
      Smart Power
      Controlare în reţea
      • RS232
      • RJ45
      • Un cablu (HDMI-CEC)
      Memorie
      • Acces memorie internă
      • 8 GB eMMC
      Pornire
      • Întârziere activare
      • Stare de activare
      • Reactivare pe LAN
      Fereastră de pornire
      activare/dezactivare siglă Philips

    • Sunet

      Difuzoare încorporate
      2 x 10 W RMS

    • Alimentare

      Sursă de alimentare reţea
      100 ~ 240 V c.a.
      Consum (modul pornit)
      87 W (conform metodei de testare EnergyStar 6.0)
      Consum în standby
      <0,5 W

    • Rezoluţie de afişare acceptată

      Formate pentru calculator
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      Formate video
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Dimensiuni

      Lăţime aparat
      968,2  mm
      Greutate produs
      8,70  kg
      Înălţime aparat
      559,4  mm
      Adâncime aparat
      59,9  mm
      Lăţime aparat (inchi)
      38,12  inch
      Înălţime aparat (inchi)
      22.02  inch
      Suport de perete
      400 x 400 mm, 200 x 200 mm, M6
      Adâncime aparat (inchi)
      2,36  inch
      Lăţime ramă
      11,9 (TLR)/14,9 (B) mm
      Greutate produs (lb)
      19,18  lb

    • Condiţii de funcţionare

      Interval temperatură (operare)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  ore
      Umiditate relativă
      20 ~ 80  %
      Interval temperatură (depozitare)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplicaţii multimedia

      Redare USB pentru video
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • XviD
      Redare USB pentru imagini
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Redare USB pentru audio
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Accesorii

      Accesorii incluse
      • Cablu de alimentare c.a.
      • Cablu RS232
      • Cablu VGA
      • Telecomandă
      • Baterii pentru telecomandă
      • Manualul de utilizare pe CD-ROM
      • Ghid de iniţiere rapidă

    • Diverse

      Limbi OSD
      • Engleză
      • Franceză
      • Germană
      • Italiană
      • Poloneză
      • Rusă
      • Spaniolă
      • Turcă
      • Chineză simplificată
      • Chineză tradiţională
      Garanţie
      3 ani garanţie
      Reglementări şi standarde
      • CE
      • CCC
      • UL/cUL
      • C-Tick
      • BSMI
      • CB
      • GOST
      • CECP
      • EPA

    Ce este în cutie?

    Alte articole din cutie

    • Cablu de alimentare c.a.
    • Cablu RS232
    • Cablu VGA
    • Telecomandă
    • Baterii pentru telecomandă
    • Manualul de utilizare pe CD-ROM
    • Ghid de iniţiere rapidă
    Badge-D2C

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