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  • Intensificaţi-vă experienţa de semnalizare Intensificaţi-vă experienţa de semnalizare Intensificaţi-vă experienţa de semnalizare

    Signage Solutions Afişaj Q-Line

    BDL3230QL/00

    Intensificaţi-vă experienţa de semnalizare

    Transmite imagini de o claritate uimitoare într-un mod mai prietenos cu mediul. Cu o performanţă şi o fiabilitate ridicate şi cu un consum redus de energie, acesta este ideal pentru proiectele în care nu există loc pentru niciun compromis.

    Signage Solutions Afişaj Q-Line

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    Signage Solutions

    Afişaj Q-Line

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    Intensificaţi-vă experienţa de semnalizare

    cu performanţe inteligente de nepreţuit

    • 32"
    • Iluminare de fundal cu LED direct
    • Full HD
    Gestionaţi şi controlaţi reţeaua dvs. de la distanţă, prin SmartControl

    Gestionaţi şi controlaţi reţeaua dvs. de la distanţă, prin SmartControl

    SmartControl îţi permite să controlezi şi să gestionezi de la distanţă reţeaua ta de afişaje, prin RJ45 şi RS232C. Reglează fin toate setările de afişare, inclusiv rezoluţia, luminozitatea, contrastul şi clonarea setărilor tale pentru întreaga reţea.

    Gestionare de conţinut gratuită şi uşor de utilizat cu SmartCMS

    Gestionare de conţinut gratuită şi uşor de utilizat cu SmartCMS

    Sistem de gestionare de conţinut gratuit şi uşor de utilizat care funcţionează exclusiv cu afişajele de soluţii de semnalizare Philips, pentru gestionarea conţinutului dvs. digital de semnalizare. Cu SmartCMS, puteţi crea şi programa propriul conţinut timp de 24 ore în fiecare zi. Creaţi reţeaua, concepeţi conţinutul, programaţi lista de redare şi sunteţi gata de redare!

    Conectează şi controlează conţinutul prin cloud cu HTML5

    Conectează şi controlează conţinutul prin cloud cu HTML5

    Conectează şi controlează conţinutul prin cloud cu browserul cu HTML5 integrat. Concepe-ţi conţinutul de semnalizare online şi conectează-l la un singur afişaj sau la întreaga reţea. Conectează un cablu de internet RJ45 pentru conectare la reţea, conectează afişajul cu adresa URL dedicată şi eşti gata să redai conţinutul din cloud.

    Salvează şi redă conţinutul cu memoria internă

    Salvează şi redă conţinutul cu memoria internă

    Salvează şi redă conţinutul cu memoria internă. Încarcă fişierele media pe afişaj şi redă conţinutul imediat. Fiind compatibilă cu browserul intern, aceasta serveşte ca memorie cache pentru redarea conţinutului online. În cazul unei erori de reţea, memoria internă continuă redarea de conţinut, redând versiunea din cache a conţinutului şi asigurând accesul la fişierele media, chiar dacă nu există conexiune la reţea.

    Creează o agendă de redare pentru ceea ce doreşti, când doreşti cu SmartPlayer

    Creează o agendă de redare pentru ceea ce doreşti, când doreşti cu SmartPlayer

    Transformă USB-ul într-un veritabil dispozitiv de semnalizare convenabil. Salvează conţinutul (video, audio, foto) pe USB şi conectează-l la afişaj. Creează o listă de redare şi programează conţinutul prin intermediul meniului de pe ecran şi bucură-te oricând şi oriunde de o listă de melodii creată chiar de tine.

    Prezintă imagini clinice întotdeauna cu D-image

    Prezintă imagini clinice întotdeauna cu D-image

    D-image te ajută la evaluarea şi diagnosticul imaginilor clinice, oferind performanţe consecvente şi precise ale afişajului. Pentru a obţine interpretări clinice fiabile afişajele noastre profesionale sunt calibrate din fabrică pentru a oferi performanţe optimizate ale afişajului standard în tonuri de gri. D-image te ajută să excelezi în toate aspectele îngrijirii pacienţilor.

    SmartPower pentru economisirea energiei

    SmartPower pentru economisirea energiei

    Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată şi presetată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% şi, implicit, a costurilor.

    Full HD LED pentru imagini excepţionale cu un contrast incredibil

    Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Imaginează-ţi detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.

    Specificaţii tehnice

    • Imagine/Ecran

      Dimensiune diagonală ecran (metric)
      80  cm
      Dimensiune diagonală ecran (inchi)
      31.5  inch
      Raport lungime/lăţime
      16:9
      Rezoluţie panou
      1920 x 1080p
      Distanţă între pixeli
      0,36375 x 0,36375 mm
      Rezoluţie optimă
      1920 x 1080 la 60 Hz
      Luminozitate
      350  cd/m²
      Culori afişaj
      16,7 milioane
      Raport de contrast (nominal)
      1400:1
      Rată dinamică de contrast
      500.000:1
      Timp de răspuns (nominal)
      8  ms
      Unghi de vizionare (orizontal)
      178  grad
      Unghi de vizionare (vertical)
      178  grad
      DICOM
      D-image pentru mediul clinic

    • Conectivitate

      Ieşire audio
      Audio stânga/dreapta (RCA)
      Intrare video
      • DVI-D
      • HDMI
      • Component (RCA)
      • Compozit (RCA)
      • VGA (D-Sub analogic)
      Intrare audio
      • Mufă de 3,5 mm
      • Audio stânga/dreapta (RCA)
      Alte conexiuni
      USB
      Control extern
      • RJ45
      • Mufă RS232C (intrare/ieşire) de 2,5 mm
      • Mufă IR (intrare/ieşire) de 3,5 mm

    • Confort

      Perete de monitoare
      Până la 15 x 15
      Funcţii screensaver
      Pixel Shift
      Control tastatură
      • Blocabil
      • Ascuns
      Retransmitere a semnalului
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Funcţii de economisire a energiei
      Smart Power
      Controlare în reţea
      • RS232
      • RJ45
      • Un cablu (HDMI-CEC)
      Memorie
      • Acces memorie internă
      • 8 GB eMMC
      Pornire
      • Întârziere activare
      • Stare de activare
      • Reactivare pe LAN
      Fereastră de pornire
      activare/dezactivare siglă Philips

    • Sunet

      Difuzoare încorporate
      2 x 10 W RMS

    • Alimentare

      Sursă de alimentare reţea
      100 - 240 V c.a., 50 - 60 Hz
      Consum (nominal)
      57  W
      Consum în standby
      <0,5 W

    • Rezoluţie de afişare acceptată

      Formate pentru calculator
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      Formate video
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Dimensiuni

      Lăţime aparat
      726,5  mm
      Greutate produs
      5,20  kg
      Înălţime aparat
      425,4  mm
      Adâncime aparat
      63,6  mm
      Lăţime aparat (inchi)
      28,6  inch
      Înălţime aparat (inchi)
      16.75  inch
      Suport de perete
      100x100 mm, 200 x 200 mm, M4
      Adâncime aparat (inchi)
      2,5  inch
      Lăţime ramă
      11,9 (TLR)/17,2 (B) mm
      Greutate produs (lb)
      14,74  lb

    • Condiţii de funcţionare

      Interval temperatură (operare)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  ore
      Umiditate relativă
      20 ~ 80  %
      Interval temperatură (depozitare)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplicaţii multimedia

      Redare USB pentru video
      • 3G2
      • 3GP
      • ASF
      • ASX
      • AVI
      • DAT
      • F4V
      • FLV
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPE
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • QT
      • TRP
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      • XviD
      Redare USB pentru imagini
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Redare USB pentru audio
      • AAC
      • AC3
      • AIF
      • AIFF
      • AMR
      • EC3
      • M4A
      • MP3
      • OGA
      • OGG
      • WAV
      • WMA

    • Accesorii

      Accesorii incluse
      • Cablu de alimentare c.a.
      • Cablu RS232
      • Cablu VGA
      • Telecomandă
      • Baterii pentru telecomandă
      • Manualul de utilizare pe CD-ROM
      • Ghid de iniţiere rapidă

    • Diverse

      Limbi OSD
      • Engleză
      • Franceză
      • Germană
      • Italiană
      • Poloneză
      • Turcă
      • Rusă
      • Chineză simplificată
      • Spaniolă
      • Chineză tradiţională
      Garanţie
      3 ani garanţie
      Reglementări şi standarde
      • BSMI
      • CB
      • CCC
      • CE
      • CECP
      • C-Tick
      • EPA
      • GOST
      • UL/cUL

    Ce este în cutie?

    Alte articole din cutie

    • Cablu de alimentare c.a.
    • Cablu RS232
    • Cablu VGA
    • Telecomandă
    • Baterii pentru telecomandă
    • Manualul de utilizare pe CD-ROM
    • Ghid de iniţiere rapidă
    Badge-D2C

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