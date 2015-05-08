Alte articole din cutie
- Cablu de alimentare c.a.
- Cablu RS232
- Cablu VGA
- Telecomandă
- Baterii pentru telecomandă
- Manualul de utilizare pe CD-ROM
- Ghid de iniţiere rapidă
BDL3230QL/00
Intensificaţi-vă experienţa de semnalizare
Transmite imagini de o claritate uimitoare într-un mod mai prietenos cu mediul. Cu o performanţă şi o fiabilitate ridicate şi cu un consum redus de energie, acesta este ideal pentru proiectele în care nu există loc pentru niciun compromis.
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Afişaj Q-Line
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SmartControl îţi permite să controlezi şi să gestionezi de la distanţă reţeaua ta de afişaje, prin RJ45 şi RS232C. Reglează fin toate setările de afişare, inclusiv rezoluţia, luminozitatea, contrastul şi clonarea setărilor tale pentru întreaga reţea.
Sistem de gestionare de conţinut gratuit şi uşor de utilizat care funcţionează exclusiv cu afişajele de soluţii de semnalizare Philips, pentru gestionarea conţinutului dvs. digital de semnalizare. Cu SmartCMS, puteţi crea şi programa propriul conţinut timp de 24 ore în fiecare zi. Creaţi reţeaua, concepeţi conţinutul, programaţi lista de redare şi sunteţi gata de redare!
Conectează şi controlează conţinutul prin cloud cu browserul cu HTML5 integrat. Concepe-ţi conţinutul de semnalizare online şi conectează-l la un singur afişaj sau la întreaga reţea. Conectează un cablu de internet RJ45 pentru conectare la reţea, conectează afişajul cu adresa URL dedicată şi eşti gata să redai conţinutul din cloud.
Salvează şi redă conţinutul cu memoria internă. Încarcă fişierele media pe afişaj şi redă conţinutul imediat. Fiind compatibilă cu browserul intern, aceasta serveşte ca memorie cache pentru redarea conţinutului online. În cazul unei erori de reţea, memoria internă continuă redarea de conţinut, redând versiunea din cache a conţinutului şi asigurând accesul la fişierele media, chiar dacă nu există conexiune la reţea.
Transformă USB-ul într-un veritabil dispozitiv de semnalizare convenabil. Salvează conţinutul (video, audio, foto) pe USB şi conectează-l la afişaj. Creează o listă de redare şi programează conţinutul prin intermediul meniului de pe ecran şi bucură-te oricând şi oriunde de o listă de melodii creată chiar de tine.
D-image te ajută la evaluarea şi diagnosticul imaginilor clinice, oferind performanţe consecvente şi precise ale afişajului. Pentru a obţine interpretări clinice fiabile afişajele noastre profesionale sunt calibrate din fabrică pentru a oferi performanţe optimizate ale afişajului standard în tonuri de gri. D-image te ajută să excelezi în toate aspectele îngrijirii pacienţilor.
Intensitatea luminii de fundal poate fi controlată şi presetată de sistem, pentru a reduce consumul de energie cu până la 50% şi, implicit, a costurilor.
Calitatea imaginii contează. Afişajele obişnuite oferă calitate, dar îţi doreşti mai mult. Imaginează-ţi detalii clare îmbinate cu luminozitate mare, contrast incredibil şi culori realiste care compun o imagine reală.
Imagine/Ecran
Conectivitate
Confort
Sunet
Alimentare
Rezoluţie de afişare acceptată
Dimensiuni
Condiţii de funcţionare
Aplicaţii multimedia
Accesorii
Diverse
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