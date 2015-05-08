Gestionare de conţinut gratuită şi uşor de utilizat cu SmartCMS

Sistem de gestionare de conţinut gratuit şi uşor de utilizat care funcţionează exclusiv cu afişajele de soluţii de semnalizare Philips, pentru gestionarea conţinutului dvs. digital de semnalizare. Cu SmartCMS, puteţi crea şi programa propriul conţinut timp de 24 ore în fiecare zi. Creaţi reţeaua, concepeţi conţinutul, programaţi lista de redare şi sunteţi gata de redare!