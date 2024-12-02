Alte articole din cutie
- Cablu de alimentare c.a.
- Cablu RS232
- Telecomandă
- Baterii pentru telecomandă
- Ghid de iniţiere rapidă
65BDL3550Q/00
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Informează şi încântă audienţa cu un afişaj Ultra HD profesional Philips Q-Line. Această soluţie fiabilă poate fi instalată şi este gata de utilizare oricât de repede ai nevoie.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Afişaj Q-Line
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Utilizează reţeaua de afişaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îţi permite să utilizezi funcţii vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afişajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.
Din sala de aşteptare până în sala de şedinţe, nu afişa niciodată un ecran gol. FailOver permite afişajului profesional Philips să comute automat între intrări primare şi secundare, asigurându-se că este redat conţinut, chiar dacă sursa principală nu mai este disponibilă. Pur şi simplu setează o listă de intrări alternative pentru a te asigura că activitatea ta este neîntreruptă.
Preia controlul conţinutului cu CMND & Create. O interfaţă drag-and-drop facilitează publicarea conţinutului, indiferent dacă este vorba despre un panou cu specialităţile zilei sau informaţii despre companii cu siglă. Şabloanele pre-încărcate şi widgeturile integrate garantează că imaginile, textul şi clipurile video sunt online în cel mai scurt timp.
Planifică uşor conţinutul de redat de pe USB. Afişajul profesional Philips se va activa din modul standby pentru a reda conţinutul pe care îl doreşti, apoi va reveni în modul standby după terminarea redării.
Controlează-ţi afişajul prin conexiunea la internet. Afişajele profesionale cu Android de la Philips sunt optimizate pentru aplicaţii Android native şi, de asemenea, poţi instala aplicaţii web direct pe afişaj. Noul sistem de operare Android 8 menţine software-ul în siguranţă şi conform celor mai recente specificaţii mai mult timp.
Conectează-te şi controlează-ţi conţinutul prin cloud cu browserul HTML5 integrat. Cu ajutorul browserului bazat pe Chromium, concepe-ţi conţinutul online şi conectează un singur afişaj sau întreaga reţea. Afişează-ţi conţinutul atât în modul peisaj, cât şi în modul portret, la rezoluţie Full HD. Pur şi simplu conectează-ţi afişajul la internet prin Wi-Fi sau printr-un cablu RJ45 şi bucură-te de listele de redare pe care le-ai creat.
Imagine/Ecran
Conectivitate
Confort
Sunet
Alimentare
Rezoluţie de afişare acceptată
Dimensiuni
Condiţii de funcţionare
Aplicaţii multimedia
Player intern
Accesorii
Diverse
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