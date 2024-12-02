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    Signage Solutions Afişaj Q-Line

    65BDL3550Q/00

    Clasificare generală / 5
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    Informează şi încântă audienţa cu un afişaj Ultra HD profesional Philips Q-Line. Această soluţie fiabilă poate fi instalată şi este gata de utilizare oricât de repede ai nevoie.

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    Signage Solutions Afişaj Q-Line

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Afişaj Q-Line

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    Afişaj 18/7 uşor de instalat.

    • 65”
    • Iluminare de fundal cu LED direct
    • Ultra HD
    Operaţi, monitorizaţi şi întreţineţi cu CMND & Control

    Operaţi, monitorizaţi şi întreţineţi cu CMND & Control

    Utilizează reţeaua de afişaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îţi permite să utilizezi funcţii vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afişajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

    FailOver asigură redarea continuă a conţinutului

    FailOver asigură redarea continuă a conţinutului

    Din sala de aşteptare până în sala de şedinţe, nu afişa niciodată un ecran gol. FailOver permite afişajului profesional Philips să comute automat între intrări primare şi secundare, asigurându-se că este redat conţinut, chiar dacă sursa principală nu mai este disponibilă. Pur şi simplu setează o listă de intrări alternative pentru a te asigura că activitatea ta este neîntreruptă.

    CMND & Create. Dezvoltă şi lansează propriul conţinut

    CMND & Create. Dezvoltă şi lansează propriul conţinut

    Preia controlul conţinutului cu CMND & Create. O interfaţă drag-and-drop facilitează publicarea conţinutului, indiferent dacă este vorba despre un panou cu specialităţile zilei sau informaţii despre companii cu siglă. Şabloanele pre-încărcate şi widgeturile integrate garantează că imaginile, textul şi clipurile video sunt online în cel mai scurt timp.

    Player media integrat. Programează uşor conţinut de pe USB

    Planifică uşor conţinutul de redat de pe USB. Afişajul profesional Philips se va activa din modul standby pentru a reda conţinutul pe care îl doreşti, apoi va reveni în modul standby după terminarea redării.

    Procesor Android SoC. Aplicaţii native şi web

    Controlează-ţi afişajul prin conexiunea la internet. Afişajele profesionale cu Android de la Philips sunt optimizate pentru aplicaţii Android native şi, de asemenea, poţi instala aplicaţii web direct pe afişaj. Noul sistem de operare Android 8 menţine software-ul în siguranţă şi conform celor mai recente specificaţii mai mult timp.

    Conectează-te şi controlează-ţi conţinuturile prin cloud

    Conectează-te şi controlează-ţi conţinutul prin cloud cu browserul HTML5 integrat. Cu ajutorul browserului bazat pe Chromium, concepe-ţi conţinutul online şi conectează un singur afişaj sau întreaga reţea. Afişează-ţi conţinutul atât în modul peisaj, cât şi în modul portret, la rezoluţie Full HD. Pur şi simplu conectează-ţi afişajul la internet prin Wi-Fi sau printr-un cablu RJ45 şi bucură-te de listele de redare pe care le-ai creat.

    Specificaţii tehnice

    • Imagine/Ecran

      Dimensiune diagonală ecran (metric)
      163.9  cm
      Dimensiune diagonală ecran (inchi)
      64.5  inch
      Raport lungime/lăţime
      16:9
      Rezoluţie panou
      3840 x 2160
      Distanţă între pixeli
      0,372 x 0,372 mm
      Rezoluţie optimă
      3840 x 2160 la 60 Hz
      Luminozitate
      400  cd/m²
      Culori afişaj
      1,07 miliarde
      Raport de contrast (nominal)
      1300:1
      Rată dinamică de contrast
      500.000:1
      Timp de răspuns (nominal)
      9  ms
      Unghi de vizionare (orizontal)
      178  grad
      Unghi de vizionare (vertical)
      178  grad
      Îmbunătăţiri ale imaginii
      • Escamotare mişcare 3/2 - 2/2
      • Filtru 3D de tip pieptene
      • Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mişcare
      • Scanare progresivă
      • Deinterlacing 3D MA
      • Îmbunătăţire dinamică a contrastului
      Tehnologie panou
      IPS
      Sistem de operare
      Android 8.0
      Imagini medicale
      Presetare D-Image (compatibilă cu dicom partea 14)

    • Conectivitate

      Ieşire audio
      Mufă de 3,5 mm
      Intrare video
      • DVI-D (x1)
      • HDMI 2.0 (x3)
      • USB 2.0 (x2)
      • VGA (D-Sub analogic) (x1)
      Intrare audio
      Mufă de 3,5 mm
      Control extern
      • Mufă RS232C (intrare/ieşire) de 2,5 mm
      • Mufă IR (intrare/ieşire) de 3,5 mm
      • RJ45

    • Confort

      Poziţionare
      • Peisaj (18/7)
      • Portret (18/7)
      Perete de monitoare
      Până la 15 x 15
      Control tastatură
      • Ascuns
      • Blocabil
      Semnal telecomandă
      Blocabil
      Retransmitere a semnalului
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Uşor de instalat
      Inserare inteligentă
      Funcţii de economisire a energiei
      Smart Power
      Controlare în reţea
      • RS232
      • RJ45
      Pornire
      • Întârziere activare
      • Stare de activare
      • Sursă de pornire
      Fereastră de pornire
      activare/dezactivare siglă Philips

    • Sunet

      Difuzoare încorporate
      2 x 10 W RMS

    • Alimentare

      Sursă de alimentare reţea
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Consum (nominal)
      155  W
      Consum (max.)
      210 W
      Consum în standby
      <0,5 W
      Funcţii economisire energie
      Smart Power
      Clasă de etichetare energetică
      G

    • Rezoluţie de afişare acceptată

      Formate pentru calculator
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1680 x 1050, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1152 x 870, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 1152 x 864, 75 Hz
      • 832 x 624, 75 Hz
      Formate video
      • 3840 x 2160, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50,60 Hz

    • Dimensiuni

      Lăţime aparat
      1462,3  mm
      Greutate produs
      27,80  kg
      Înălţime aparat
      837,3  mm
      Adâncime aparat
      68,9 mm (A la suportul de perete) / 89,9 mm (A la mâneri)  mm
      Lăţime aparat (inchi)
      57,57  inch
      Înălţime aparat (inchi)
      32.96  inch
      Suport de perete
      400 x 400 mm, M8
      Adâncime aparat (inchi)
      2,71 (la suportul de perete) / 3,54 (la mâner)  inch
      Lăţime ramă
      14,9 mm (ramă uniformă)
      Greutate produs (lb)
      61,29  lb

    • Condiţii de funcţionare

      Altitudine
      0 ~ 3000 m
      Interval temperatură (operare)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      30.000  ore
      Interval temperatură (depozitare)
      -20 ~ 60  °C
      Interval de umiditate (operare) [RH]
      20 ~ 80 % RH (fără condens)
      Interval de umiditate (depozitare) [RH]
      5 ~ 95% RH (fără condens)

    • Aplicaţii multimedia

      Redare USB pentru video
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      Redare USB pentru imagini
      • BMP
      • JPEG
      • PNG
      Redare USB pentru audio
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Player intern

      Procesor
      • Dual core cortex A53 la 1,1 GHz
      • Dual core cortex A73 la 1,15 GHz
      GPU
      ARM Mali G51
      Memorie
      • DDR3 de 2 GB
      • 8 GB

    • Accesorii

      Accesorii incluse
      • Cablu de alimentare c.a.
      • Cablu RS232
      • Telecomandă
      • Baterii pentru telecomandă
      • Ghid de iniţiere rapidă
      Accesorii incluse
      • Cablu senzor IR (1,8 m) (x1)
      • Cablu RS232 pentru conectare în serie
      • Şurub M3 (x2)
      • Sigla Philips (x1)
      • Capac USB (x1)

    • Diverse

      Limbi OSD
      • Chineză simplificată
      • Chineză tradiţională
      • Engleză
      • Franceză
      • Germană
      • Italiană
      • Poloneză
      • Rusă
      • Spaniolă
      • Turcă
      • Japoneză
      • Arabă
      Garanţie
      3 ani garanţie
      Reglementări şi standarde
      • CE
      • CB
      • BSMI
      • CU
      • EPA
      • ETL
      • FCC, Clasa A
      • PSB
      • VCCI
      • J-Moss

    Ce este în cutie?

    Alte articole din cutie

    • Cablu de alimentare c.a.
    • Cablu RS232
    • Telecomandă
    • Baterii pentru telecomandă
    • Ghid de iniţiere rapidă
    Badge-D2C

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