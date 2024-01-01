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Informează şi încântă audienţa cu un afişaj Ultra HD profesional Philips Q-Line. Această soluţie fiabilă poate fi instalată şi este gata de utilizare oricât de repede ai nevoie.
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Afişaj Q-Line
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Utilizează reţeaua de afişaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îţi permite să utilizezi funcţii vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afişajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.
Din sala de aşteptare până în sala de şedinţe, nu afişa niciodată un ecran gol. FailOver permite afişajului profesional Philips să comute automat între intrări primare şi secundare, asigurându-se că este redat conţinut, chiar dacă sursa principală nu mai este disponibilă. Pur şi simplu setează o listă de intrări alternative pentru a te asigura că activitatea ta este neîntreruptă.
Transformă USB-ul într-un veritabil dispozitiv de semnalizare convenabil. Salvează conţinutul (video, audio, foto) pe USB şi conectează-l la afişaj. Creează o listă de redare şi programează conţinutul prin intermediul meniului de pe ecran şi bucură-te oricând şi oriunde de o listă de melodii creată chiar de tine.
Planifică uşor conţinutul de redat de pe USB. Afişajul profesional Philips se va activa din modul standby pentru a reda conţinutul pe care îl doreşti, apoi va reveni în modul standby după terminarea redării.
Imagine/Ecran
Conectivitate
Confort
Sunet
Alimentare
Rezoluţie de afişare acceptată
Dimensiuni
Condiţii de funcţionare
Aplicaţii multimedia
Accesorii
Diverse
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