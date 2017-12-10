Mesajul tău va rămâne vizibil zi şi noapte cu un afişaj Full HD Philips H-Line profesional, de înaltă luminozitate. Graţie clarităţii şi contrastului uimitoare, este soluţia perfectă pentru prezentări în vitrine şi locaţii luminoase. De la muzee la magazine.
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
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Signage Solutions
Afişaj H-Line
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Atrage atenţia
Afişaj 24/7 cu luminozitate ridicată.
55”
2500 cd/m²
Full HD
Operaţi, monitorizaţi şi întreţineţi cu CMND & Control
Utilizează reţeaua de afişaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îţi permite să utilizezi funcţii vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afişajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.
CMND & Create. Dezvoltă şi lansează propriul conţinut
Preia controlul conţinutului cu CMND & Create. O interfaţă drag-and-drop facilitează publicarea conţinutului, indiferent dacă este vorba despre un panou cu specialităţile zilei sau informaţii despre companii cu siglă. Şabloanele pre-încărcate şi widgeturile integrate garantează că imaginile, textul şi clipurile video sunt online în cel mai scurt timp.
FailOver asigură redarea continuă a conţinutului
Din sala de aşteptare până în sala de şedinţe, nu afişa niciodată un ecran gol. FailOver permite afişajului profesional Philips să comute automat între intrări primare şi secundare, asigurându-se că este redat conţinut, chiar dacă sursa principală nu mai este disponibilă. Pur şi simplu setează o listă de intrări alternative pentru a te asigura că activitatea ta este neîntreruptă.
Slotul OPS permite încorporarea unui PC fără cablare
Încorporează un PC cu putere maximă sau un modul CRD50 cu Android direct în afişajul profesional Philips. Slotul OPS conţine toate conexiunile de care ai nevoie pentru a executa soluţia, inclusiv o sursă de alimentare electrică.
Adaugă putere de procesare Android cu un modul opţional CRD50
Încorporează un sistem Android-on-chip (SoC) în afişajul profesional Philips. Modulul opţional CRD50 este un dispozitiv OPS care oferă putere de procesare Android fără a avea nevoie de cabluri. Pur şi simplu conectează la slotul OPS, care conţine toate conexiunile necesare pentru a executa modulul (inclusiv alimentarea electrică).
Administrare de la distanţă a sistemului prin CMND
Preia controlul reţelei tale de afişaje profesionale Philips. CMND îţi permite să gestionezi, să actualizezi, să întreţii şi să redai conţinut prin intermediul unei singure interfeţe uşor de utilizat. De la instalare la utilizare zilnică.
Luminozitate ridicată (2500 cd/m²). Potrivit pentru utilizare în semi-exterior
Captează atenţia publicului în locaţii luminoase sau semi-exterioare. Acest afişaj cu luminozitate ultraridicată, de 2500 cd/m2, este perfect pentru a atrage atenţia în zonele mari, aglomerate, expuse la lumină ambiantă puternică.
Specificaţii tehnice
Imagine/Ecran
Dimensiune diagonală ecran (metric)
139.7
cm
Dimensiune diagonală ecran (inchi)
55
inch
Raport lungime/lăţime
16:9
Rezoluţie panou
1920 x 1080p
Distanţă între pixeli
0,63 x 0,63 mm
Rezoluţie optimă
1920 x 1080 la 60 Hz
Luminozitate
2500
cd/m²
Culori afişaj
16,7 milioane (8 biţi)
Raport de contrast (nominal)
5000:1
Rată dinamică de contrast
500.000:1
Timp de răspuns (nominal)
6
ms
Unghi de vizionare (orizontal)
178
grad
Unghi de vizionare (vertical)
178
grad
Îmbunătăţiri ale imaginii
Escamotare mişcare 3/2 - 2/2
Filtru 3D de tip pieptene
Deinterlacing 3D MA
Îmbunătăţire dinamică a contrastului
Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mişcare
Scanare progresivă
Tehnologie panou
SVA
Conectivitate
Ieşire audio
Mufă de 3,5 mm
Intrare video
VGA (D-Sub analogic)
DisplayPort (1.2)
DVI-D
Component (BNC)
Compozit (BNC)
HDMI (x2)
Intrare audio
Mufă de 3,5 mm
Audio stânga/dreapta (RCA)
Alte conexiuni
Ieşire c.a.
OPS
USB
Ieşire video
DisplayPort
DVI-I
Control extern
Mufă RS232C (intrare/ieşire) de 2,5 mm
RJ45
Mufă IR (intrare/ieşire) de 3,5 mm
Confort
Poziţionare
Peisaj
Portret
Funcţii screensaver
Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
Control tastatură
Ascuns
Blocabil
Semnal telecomandă
Blocabil
Retransmitere a semnalului
RS232
IR Loopthrough
Uşor de instalat
Inserare inteligentă
Kit de aliniere a marginilor
Funcţii de economisire a energiei
Smart Power
Alte avantaje
Mânere pentru transport
Performanţă imagine
Control avansat culori
Controlare în reţea
RS232
HDMI (Un singur cablu)
LAN (RJ45)
Sunet
Difuzoare încorporate
2 x 10 W RMS
Alimentare
Sursă de alimentare reţea
100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz
Consum (nominal)
368
W
Consum în standby
<0,5 W
Rezoluţie de afişare acceptată
Formate pentru calculator
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 1024, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1600 x 1200, 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Formate video
1080i, 25, 30 Hz
1080p, 50, 60 Hz
480i, 30, 60 Hz
480p, 60 Hz
576i, 25, 50 Hz
576p, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
Dimensiuni
Lăţime aparat
1242,2
mm
Greutate produs
35,8
kg
Înălţime aparat
713
mm
Adâncime aparat
137,9
mm
Lăţime aparat (inchi)
48,9
inch
Înălţime aparat (inchi)
28.1
inch
Suport de perete
400 x 400 mm, M6
Adâncime aparat (inchi)
5,43
inch
Lăţime ramă
15,6 mm
Greutate produs (lb)
78,94
lb
Lăţime inserare inteligentă
100
mm
Înălţime inserare inteligentă
200
mm
Condiţii de funcţionare
Altitudine
0 ~ 3000 m
Interval temperatură (operare)
0 ~ 40
°C
MTBF
50.000
ore
Umiditate relativă
20 ~ 80 (în funcţionare), 5 ~ 95 % (la depozitare)
%
Interval temperatură (depozitare)
-20 ~ 60
°C
Aplicaţii multimedia
Redare USB pentru video
M2TS
M4V
MK3D
MKV
MP4
MPEG
MPG
MTS
TS
TTS
VOB
WMV
Redare USB pentru imagini
BMP
GIF
JPEG
JPG
Redare USB pentru audio
AAC
AIF
AIFF
ASF
LPCM
M3U
M4A
MP3
MP4
WAV
WMA
Accesorii
Accesorii incluse
Cablu de alimentare c.a.
Baterii pentru telecomandă
Ghid de iniţiere rapidă
Telecomandă
Plăci de aliniere a marginilor
Cablu RS232
Accesorii incluse
Cablu RS232 pentru conectare în serie
Accesorii opţionale
Senzor de mişcare lumină IR (CRD41)
Suport pentru masă
Diverse
Limbi OSD
Engleză
Franceză
Germană
Italiană
Poloneză
Rusă
Spaniolă
Turcă
Chineză simplificată
Chineză tradiţională
Arabă
Japoneză
Portugheză
Garanţie
3 ani garanţie
Reglementări şi standarde
BSMI
CB
CE
FCC, clasa B
UL/cUL
Ce este în cutie?
Alte articole din cutie
Cablu de alimentare c.a.
Baterii pentru telecomandă
Ghid de iniţiere rapidă
Telecomandă
Plăci de aliniere a marginilor
Cablu RS232
Accesorii opţionale: Senzor de mişcare lumină IR (CRD41)