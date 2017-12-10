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    Signage Solutions Afişaj H-Line

    55BDL3002H/00

    Clasificare generală / 5
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    Mesajul tău va rămâne vizibil zi şi noapte cu un afişaj Full HD Philips H-Line profesional, de înaltă luminozitate. Graţie clarităţii şi contrastului uimitoare, este soluţia perfectă pentru prezentări în vitrine şi locaţii luminoase. De la muzee la magazine.

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    Signage Solutions Afişaj H-Line

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    Signage Solutions

    Afişaj H-Line

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    Afişaj 24/7 cu luminozitate ridicată.

    • 55”
    • 2500 cd/m²
    • Full HD
    Operaţi, monitorizaţi şi întreţineţi cu CMND & Control

    Operaţi, monitorizaţi şi întreţineţi cu CMND & Control

    Utilizează reţeaua de afişaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îţi permite să utilizezi funcţii vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afişajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

    CMND & Create. Dezvoltă şi lansează propriul conţinut

    CMND & Create. Dezvoltă şi lansează propriul conţinut

    Preia controlul conţinutului cu CMND & Create. O interfaţă drag-and-drop facilitează publicarea conţinutului, indiferent dacă este vorba despre un panou cu specialităţile zilei sau informaţii despre companii cu siglă. Şabloanele pre-încărcate şi widgeturile integrate garantează că imaginile, textul şi clipurile video sunt online în cel mai scurt timp.

    FailOver asigură redarea continuă a conţinutului

    FailOver asigură redarea continuă a conţinutului

    Din sala de aşteptare până în sala de şedinţe, nu afişa niciodată un ecran gol. FailOver permite afişajului profesional Philips să comute automat între intrări primare şi secundare, asigurându-se că este redat conţinut, chiar dacă sursa principală nu mai este disponibilă. Pur şi simplu setează o listă de intrări alternative pentru a te asigura că activitatea ta este neîntreruptă.

    Slotul OPS permite încorporarea unui PC fără cablare

    Slotul OPS permite încorporarea unui PC fără cablare

    Încorporează un PC cu putere maximă sau un modul CRD50 cu Android direct în afişajul profesional Philips. Slotul OPS conţine toate conexiunile de care ai nevoie pentru a executa soluţia, inclusiv o sursă de alimentare electrică.

    Adaugă putere de procesare Android cu un modul opţional CRD50

    Încorporează un sistem Android-on-chip (SoC) în afişajul profesional Philips. Modulul opţional CRD50 este un dispozitiv OPS care oferă putere de procesare Android fără a avea nevoie de cabluri. Pur şi simplu conectează la slotul OPS, care conţine toate conexiunile necesare pentru a executa modulul (inclusiv alimentarea electrică).

    Administrare de la distanţă a sistemului prin CMND

    Preia controlul reţelei tale de afişaje profesionale Philips. CMND îţi permite să gestionezi, să actualizezi, să întreţii şi să redai conţinut prin intermediul unei singure interfeţe uşor de utilizat. De la instalare la utilizare zilnică.

    Luminozitate ridicată (2500 cd/m²). Potrivit pentru utilizare în semi-exterior

    Captează atenţia publicului în locaţii luminoase sau semi-exterioare. Acest afişaj cu luminozitate ultraridicată, de 2500 cd/m2, este perfect pentru a atrage atenţia în zonele mari, aglomerate, expuse la lumină ambiantă puternică.

    Specificaţii tehnice

    • Imagine/Ecran

      Dimensiune diagonală ecran (metric)
      139.7  cm
      Dimensiune diagonală ecran (inchi)
      55  inch
      Raport lungime/lăţime
      16:9
      Rezoluţie panou
      1920 x 1080p
      Distanţă între pixeli
      0,63 x 0,63 mm
      Rezoluţie optimă
      1920 x 1080 la 60 Hz
      Luminozitate
      2500  cd/m²
      Culori afişaj
      16,7 milioane (8 biţi)
      Raport de contrast (nominal)
      5000:1
      Rată dinamică de contrast
      500.000:1
      Timp de răspuns (nominal)
      6  ms
      Unghi de vizionare (orizontal)
      178  grad
      Unghi de vizionare (vertical)
      178  grad
      Îmbunătăţiri ale imaginii
      • Escamotare mişcare 3/2 - 2/2
      • Filtru 3D de tip pieptene
      • Deinterlacing 3D MA
      • Îmbunătăţire dinamică a contrastului
      • Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mişcare
      • Scanare progresivă
      Tehnologie panou
      SVA

    • Conectivitate

      Ieşire audio
      Mufă de 3,5 mm
      Intrare video
      • VGA (D-Sub analogic)
      • DisplayPort (1.2)
      • DVI-D
      • Component (BNC)
      • Compozit (BNC)
      • HDMI (x2)
      Intrare audio
      • Mufă de 3,5 mm
      • Audio stânga/dreapta (RCA)
      Alte conexiuni
      • Ieşire c.a.
      • OPS
      • USB
      Ieşire video
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Control extern
      • Mufă RS232C (intrare/ieşire) de 2,5 mm
      • RJ45
      • Mufă IR (intrare/ieşire) de 3,5 mm

    • Confort

      Poziţionare
      • Peisaj
      • Portret
      Funcţii screensaver
      Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
      Control tastatură
      • Ascuns
      • Blocabil
      Semnal telecomandă
      Blocabil
      Retransmitere a semnalului
      • RS232
      • IR Loopthrough
      Uşor de instalat
      • Inserare inteligentă
      • Kit de aliniere a marginilor
      Funcţii de economisire a energiei
      Smart Power
      Alte avantaje
      Mânere pentru transport
      Performanţă imagine
      Control avansat culori
      Controlare în reţea
      • RS232
      • HDMI (Un singur cablu)
      • LAN (RJ45)

    • Sunet

      Difuzoare încorporate
      2 x 10 W RMS

    • Alimentare

      Sursă de alimentare reţea
      100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz
      Consum (nominal)
      368  W
      Consum în standby
      <0,5 W

    • Rezoluţie de afişare acceptată

      Formate pentru calculator
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      Formate video
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz

    • Dimensiuni

      Lăţime aparat
      1242,2  mm
      Greutate produs
      35,8  kg
      Înălţime aparat
      713  mm
      Adâncime aparat
      137,9  mm
      Lăţime aparat (inchi)
      48,9  inch
      Înălţime aparat (inchi)
      28.1  inch
      Suport de perete
      400 x 400 mm, M6
      Adâncime aparat (inchi)
      5,43  inch
      Lăţime ramă
      15,6 mm
      Greutate produs (lb)
      78,94  lb
      Lăţime inserare inteligentă
      100  mm
      Înălţime inserare inteligentă
      200  mm

    • Condiţii de funcţionare

      Altitudine
      0 ~ 3000 m
      Interval temperatură (operare)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  ore
      Umiditate relativă
      20 ~ 80 (în funcţionare), 5 ~ 95 % (la depozitare)  %
      Interval temperatură (depozitare)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplicaţii multimedia

      Redare USB pentru video
      • M2TS
      • M4V
      • MK3D
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • MTS
      • TS
      • TTS
      • VOB
      • WMV
      Redare USB pentru imagini
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      Redare USB pentru audio
      • AAC
      • AIF
      • AIFF
      • ASF
      • LPCM
      • M3U
      • M4A
      • MP3
      • MP4
      • WAV
      • WMA

    • Accesorii

      Accesorii incluse
      • Cablu de alimentare c.a.
      • Baterii pentru telecomandă
      • Ghid de iniţiere rapidă
      • Telecomandă
      • Plăci de aliniere a marginilor
      • Cablu RS232
      Accesorii incluse
      Cablu RS232 pentru conectare în serie
      Accesorii opţionale
      • Senzor de mişcare lumină IR (CRD41)
      • Suport pentru masă

    • Diverse

      Limbi OSD
      • Engleză
      • Franceză
      • Germană
      • Italiană
      • Poloneză
      • Rusă
      • Spaniolă
      • Turcă
      • Chineză simplificată
      • Chineză tradiţională
      • Arabă
      • Japoneză
      • Portugheză
      Garanţie
      3 ani garanţie
      Reglementări şi standarde
      • BSMI
      • CB
      • CE
      • FCC, clasa B
      • UL/cUL

    Ce este în cutie?

    Alte articole din cutie

    • Cablu de alimentare c.a.
    • Baterii pentru telecomandă
    • Ghid de iniţiere rapidă
    • Telecomandă
    • Plăci de aliniere a marginilor
    • Cablu RS232
    • Accesorii opţionale: Senzor de mişcare lumină IR (CRD41)
    • Accesorii opţionale: Suport pentru masă
    Badge-D2C

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