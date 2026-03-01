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  • Philips Signage seria 2000 Philips Signage seria 2000 Philips Signage seria 2000

    Signage Solutions Philips Signage seria 2000

    50BDL2050A/00

    Philips Signage seria 2000

    Philips Signage seria 2000 readuce afişajul digital la esenţial – un afişaj de 16/7 simplu, dar elegant, ideal pentru integrări uşoare care nu necesită funcţii inutile. Echipat cu Android 14, rezoluţie UHD şi o luminozitate de 400 niţi.

    Signage Solutions Philips Signage seria 2000

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Philips Signage seria 2000

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    Philips Signage seria 2000

    Elementar prin design – Simplitate a afişajului digital

    • 50"
    • Dotat cu Android 14
    • 400 cd/m²

    16/7 - poţi lucra la conţinutul tău atunci când ai nevoie de el.

    Cu o luminozitate de 400 cd/m², UHD Philips Signage seria 2000 este conceput pentru funcţionare la 16/7 - ideală pentru companii active în mod neîntrerupt, gata să lase o impresie puternică.

    System on Chip profesional pe bază de Android 14.

    Cu Android 14, afişajul Philips Signage seria 2000 este construit pe o platformă profesională, oferind conectivitate de încredere şi securitate avansată. Optimizat pentru aplicaţii native Android, permite instalarea directă a aplicaţiilor web şi software pe ecran, eliminând necesitatea unui player media extern.

    Partajare opţională wireless a ecranului cu Philips ScreenShare.

    Poartă-ţi afişajul în viitor prin abordarea noastră modulară. Oferă posibilitatea de a adăuga Wi‑Fi şi Bluetooth cu modulul opţional CRD22, precum şi Philips ScreenShare, punând totodată un accent puternic pe reutilizare, reciclabilitate şi sustenabilitate, cu un nivel redus de eliminare a deşeurilor WEEE.

    Elemente de bază FailOver. Mai multă siguranţă pentru conţinut mereu activ.

    Elemente de bază FailOver prin detectarea hotplug 5V. Esenţial pentru aplicaţiile comerciale exigente, FailOver prin hotplug 5V îţi permite să configurezi o sursă secundară de conţinut care va porni automat în cazul puţin probabil al unei defecţiuni a fluxului media principal.

    Compatibil cu Philips Wave pentru gestionare de la distanţă a dispozitivelor.

    Deblochează de la distanţă, cu Wave, puterea, versatilitatea şi inteligenţa din afişajele Philips Signage seria 2000. Această platformă cloud evolutivă îţi oferă control complet, cu instalare şi configurare simplificate, monitorizare şi control al afişajelor, upgrade de firmware, gestionarea listelor de redare şi setarea programelor de alimentare. Economiseşte timp, energie şi protejează mediul înconjurător.

    Specificaţii tehnice

    • Imagine/Ecran

      Dimensiune diagonală ecran (metric)
      125.7  cm
      Dimensiune diagonală ecran (inchi)
      49.5  inch
      Raport lungime/lăţime
      16:9
      Rezoluţie panou
      3840 x 2160
      Distanţă între pixeli
      0,2854 x 0,2854 mm
      Rezoluţie optimă
      3840 x 2160 la 60 Hz
      Luminozitate
      400  cd/m²
      Culori afişaj
      1,07 miliarde
      Raport de contrast (nominal)
      4000:1
      Rată dinamică de contrast
      500,000:1
      Timp de răspuns (nominal)
      9,5  ms
      Unghi de vizionare (orizontal)
      178  grad
      Unghi de vizionare (vertical)
      178  grad
      Îmbunătăţiri ale imaginii
      • 3/2 - 2/2 motion pull down
      • Dynamic contrast enhancement
      • Progressive scan
      • Motion adaptive de-interlacing
      Tehnologie panou
      VA
      Sistem de operare
      Android 14
      Opacitate
      1%

    • Conectivitate

      Intrare video
      • HDMI 2.0 (x2)
      • USB-C (x1) with 4.5W PD
      Alte conexiuni
      USB 3.0 (x2)
      Ieşire video
      N/A
      Control extern
      • RJ45
      • IR (in/out) 3.5 mm jack
      Ieşire line-out
      Mufă de 3,5 mm (nivel audio fix)

    • Confort

      Poziţionare
      • Landscape (16/7)
      • Portrait (16/7)
      Perete de monitoare
      Până la 3 x 3
      Control tastatură
      • Lockable
      • Hidden
      Semnal telecomandă
      Lockable
      Retransmitere a semnalului
      IR Loopthrough
      Funcţii de economisire a energiei
      ECO mode
      Controlare în reţea
      RJ45

    • Alimentare

      Sursă de alimentare reţea
      100 - 240 V~, 50/60 Hz
      Consum (nominal)
      97  W
      Consum în standby
      <0,5 W
      Clasă de etichetare energetică
      G

    • Rezoluţie de afişare acceptată

      Formate pentru calculator
      • 1920 x 1080, 60Hz
      • 1680 x 1050, 60Hz
      • 1600 x 1200, 60Hz
      • 1440 x 900, 60Hz
      • 1280 x 1024, 60Hz
      • 1280 x 800, 60Hz
      • 1280 x 720, 60Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75Hz
      • 3840 x 2160, 60Hz
      Formate video
      • 1080p, 50, 60Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50,60 Hz
      • 2160p, 50, 60Hz

    • Dimensiuni

      Lăţime aparat
      1128,4  mm
      Greutate produs
      14,25  kg
      Înălţime aparat
      649,0  mm
      Adâncime aparat
      63,5  mm
      Lăţime aparat (inchi)
      44,43  inch
      Înălţime aparat (inchi)
      25.55  inch
      Suport de perete
      400 mm x 400 mm, M6
      Adâncime aparat (inchi)
      2.50  inch
      Lăţime ramă
      14,9 mm (ramă uniformă)
      Greutate produs (lb)
      31,42  lb

    • Condiţii de funcţionare

      Altitudine
      0 ~ 3000 m
      Interval temperatură (operare)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      30,000  ore
      Interval temperatură (depozitare)
      -20 ~ 60  °C
      Interval de umiditate (operare) [RH]
      10 ~ 90% RH (fără condens)

    • Aplicaţii multimedia

      Redare USB pentru video
      • MPEG
      • H.264
      • H.263
      • H.265
      • AVI
      • MP4
      • VP8
      • VP9
      • MPEG4
      • WEBM
      Redare USB pentru imagini
      • JPEG
      • BMP
      • PNG
      Redare USB pentru audio
      • AAC
      • HEAAC
      • MPEG

    • Player intern

      Procesor
      Quad core Cortex A73
      GPU
      ARM Mali G52 MC1
      Memorie
      3GB RAM
      Depozitare
      16GB

    • Accesorii

      Accesorii incluse
      • Power cable 1.8M
      • Remote Control
      • External IR cable
      • AC Switch Cover
      • Logo Badge
      • USB Cover and screw
      Accesorii opţionale
      • CRD22 Wifi & Bluetooth module
      • CRD73 Philips ScreenShare license

    • Diverse

      Limbi OSD
      • English
      • French
      • German
      • Italian
      • Polish
      • Russian
      • Spanish
      • Turkish
      • Simplified Chinese
      • Traditional Chinese
      • Arabic
      • Japanese
      • Danish
      • Swedish
      • Finnish
      • Norwegian
      • Dutch
      Garanţie
      3 ani garanţie
      Reglementări şi standarde
      • CE
      • CB
      • RoHS

    Badge-D2C

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