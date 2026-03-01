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Philips Signage seria 2000
Philips Signage seria 2000 readuce afişajul digital la esenţial – un afişaj de 16/7 simplu, dar elegant, ideal pentru integrări uşoare care nu necesită funcţii inutile. Echipat cu Android 14, rezoluţie UHD şi o luminozitate de 400 niţi.
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Philips Signage seria 2000
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Cu o luminozitate de 400 cd/m², UHD Philips Signage seria 2000 este conceput pentru funcţionare la 16/7 - ideală pentru companii active în mod neîntrerupt, gata să lase o impresie puternică.
Cu Android 14, afişajul Philips Signage seria 2000 este construit pe o platformă profesională, oferind conectivitate de încredere şi securitate avansată. Optimizat pentru aplicaţii native Android, permite instalarea directă a aplicaţiilor web şi software pe ecran, eliminând necesitatea unui player media extern.
Poartă-ţi afişajul în viitor prin abordarea noastră modulară. Oferă posibilitatea de a adăuga Wi‑Fi şi Bluetooth cu modulul opţional CRD22, precum şi Philips ScreenShare, punând totodată un accent puternic pe reutilizare, reciclabilitate şi sustenabilitate, cu un nivel redus de eliminare a deşeurilor WEEE.
Elemente de bază FailOver prin detectarea hotplug 5V. Esenţial pentru aplicaţiile comerciale exigente, FailOver prin hotplug 5V îţi permite să configurezi o sursă secundară de conţinut care va porni automat în cazul puţin probabil al unei defecţiuni a fluxului media principal.
Deblochează de la distanţă, cu Wave, puterea, versatilitatea şi inteligenţa din afişajele Philips Signage seria 2000. Această platformă cloud evolutivă îţi oferă control complet, cu instalare şi configurare simplificate, monitorizare şi control al afişajelor, upgrade de firmware, gestionarea listelor de redare şi setarea programelor de alimentare. Economiseşte timp, energie şi protejează mediul înconjurător.
Imagine/Ecran
Conectivitate
Confort
Alimentare
Rezoluţie de afişare acceptată
Dimensiuni
Condiţii de funcţionare
Aplicaţii multimedia
Player intern
Accesorii
Diverse
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