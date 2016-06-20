Alte articole din cutie
- Telecomandă
- Baterii pentru telecomandă
- Ghid de iniţiere rapidă
- Cablu RS232
- Cablu de alimentare c.a.
49BDL4050D/00
Informează. Fără efort.
Transmite informaţii clare cu un afişaj FHD D-Line puternic şi profesional. Această soluţie cu reacţii rapide oferă o calitate excelentă a imaginii, control simplu şi conectivitate fiabilă. Chiar şi în zonele care sunt greu de conectat la reţea.
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Afişaj D-Line
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Utilizează reţeaua de afişaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îţi permite să utilizezi funcţii vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afişajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.
Preia controlul conţinutului cu CMND & Create. O interfaţă drag-and-drop facilitează publicarea conţinutului, indiferent dacă este vorba despre un panou cu specialităţile zilei sau informaţii despre companii cu siglă. Şabloanele pre-încărcate şi widgeturile integrate garantează că imaginile, textul şi clipurile video sunt online în cel mai scurt timp.
Din sala de aşteptare până în sala de şedinţe, nu afişa niciodată un ecran gol. FailOver permite afişajului profesional Philips să comute automat între intrări primare şi secundare, asigurându-se că este redat conţinut, chiar dacă sursa principală nu mai este disponibilă. Pur şi simplu setează o listă de intrări alternative pentru a te asigura că activitatea ta este neîntreruptă.
Controlează-ţi afişajul prin conexiunea la internet. Afişajele profesionale cu Android de la Philips sunt optimizate pentru aplicaţii Android native şi, de asemenea, poţi instala aplicaţii web direct pe afişaj. Noul sistem de operare Android menţine software-ul în siguranţă şi conform celor mai recente specificaţii mai mult timp.
Instalează şi lansează rapid orice aplicaţie, chiar şi când nu eşti la sediu şi lucrezi de la distanţă. CMND & Deploy îţi permite să adaugi şi să actualizezi propriile aplicaţii, precum şi aplicaţiile din Magazinul de aplicaţii pentru afişajul profesional Philips. Pur şi simplu scanează codul QR, conectează-te la magazin şi fă clic pe aplicaţia pe care doreşti să o instalezi. Aplicaţia este descărcată şi lansată automat.
Conectează uşor module 4G/LTE la afişajul profesional Philips. Slotul mPCIe integrat permite afişajului să comunice cu alte dispozitive care partajează aceeaşi conectivitate wireless. Este extrem de util atunci când instalezi afişaje în locaţii precum bănci sau clădiri guvernamentale, unde nu poţi accesa reţeaua locală.
Asigură-te că afişajul profesional cu Android de la Philips afişează conţinutul corect – chiar dacă nu eşti acolo. În timpul redării conţinutului prin playerul media încorporat, poţi configura afişajul să efectueze capturi de ecran automate la intervale regulate. Capturile de ecran sunt stocate în memoria internă a afişajului şi poţi alege să le primeşti prin e-mail.
Salvează şi rulează conţinut fără necesitatea unui player extern permanent. Afişajul profesional Philips are o memorie internă care îţi permite să încarci suporturi de stocare în afişaj pentru redare instantanee. Memoria internă funcţionează şi ca memorie cache pentru streaming online.
Imagine/Ecran
Conectivitate
Confort
Sunet
Alimentare
Rezoluţie de afişare acceptată
Dimensiuni
Condiţii de funcţionare
Aplicaţii multimedia
Player intern
Accesorii
Diverse
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