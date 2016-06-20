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    Signage Solutions Afişaj D-Line

    49BDL4050D/00

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    Transmite informaţii clare cu un afişaj FHD D-Line puternic şi profesional. Această soluţie cu reacţii rapide oferă o calitate excelentă a imaginii, control simplu şi conectivitate fiabilă. Chiar şi în zonele care sunt greu de conectat la reţea.

    Signage Solutions Afişaj D-Line

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    Signage Solutions

    Afişaj D-Line

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    Afişaj 24/7 puternic şi inteligent.

    • 49”
    • Dotat cu Android
    • 450 cd/m²
    Operaţi, monitorizaţi şi întreţineţi cu CMND & Control

    Operaţi, monitorizaţi şi întreţineţi cu CMND & Control

    Utilizează reţeaua de afişaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îţi permite să utilizezi funcţii vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afişajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

    CMND & Create. Dezvoltă şi lansează propriul conţinut

    CMND & Create. Dezvoltă şi lansează propriul conţinut

    Preia controlul conţinutului cu CMND & Create. O interfaţă drag-and-drop facilitează publicarea conţinutului, indiferent dacă este vorba despre un panou cu specialităţile zilei sau informaţii despre companii cu siglă. Şabloanele pre-încărcate şi widgeturile integrate garantează că imaginile, textul şi clipurile video sunt online în cel mai scurt timp.

    FailOver asigură redarea continuă a conţinutului

    FailOver asigură redarea continuă a conţinutului

    Din sala de aşteptare până în sala de şedinţe, nu afişa niciodată un ecran gol. FailOver permite afişajului profesional Philips să comute automat între intrări primare şi secundare, asigurându-se că este redat conţinut, chiar dacă sursa principală nu mai este disponibilă. Pur şi simplu setează o listă de intrări alternative pentru a te asigura că activitatea ta este neîntreruptă.

    Browser HTML5 integrat. Redă şi controlează conţinut online

    Browser HTML5 integrat. Redă şi controlează conţinut online

    Procesor Android SoC. Aplicaţii native şi web

    Controlează-ţi afişajul prin conexiunea la internet. Afişajele profesionale cu Android de la Philips sunt optimizate pentru aplicaţii Android native şi, de asemenea, poţi instala aplicaţii web direct pe afişaj. Noul sistem de operare Android menţine software-ul în siguranţă şi conform celor mai recente specificaţii mai mult timp.

    CMND & Deploy. Instalează şi lansează aplicaţii de la distanţă

    Instalează şi lansează rapid orice aplicaţie, chiar şi când nu eşti la sediu şi lucrezi de la distanţă. CMND & Deploy îţi permite să adaugi şi să actualizezi propriile aplicaţii, precum şi aplicaţiile din Magazinul de aplicaţii pentru afişajul profesional Philips. Pur şi simplu scanează codul QR, conectează-te la magazin şi fă clic pe aplicaţia pe care doreşti să o instalezi. Aplicaţia este descărcată şi lansată automat.

    Slot mPCIe integrat pentru modulul opţional 4G/LTE

    Conectează uşor module 4G/LTE la afişajul profesional Philips. Slotul mPCIe integrat permite afişajului să comunice cu alte dispozitive care partajează aceeaşi conectivitate wireless. Este extrem de util atunci când instalezi afişaje în locaţii precum bănci sau clădiri guvernamentale, unde nu poţi accesa reţeaua locală.

    Dovada redării pentru conţinut Android. Află ce se redă

    Asigură-te că afişajul profesional cu Android de la Philips afişează conţinutul corect – chiar dacă nu eşti acolo. În timpul redării conţinutului prin playerul media încorporat, poţi configura afişajul să efectueze capturi de ecran automate la intervale regulate. Capturile de ecran sunt stocate în memoria internă a afişajului şi poţi alege să le primeşti prin e-mail.

    Memorie internă. Încarcă conţinut pentru redare instantanee

    Salvează şi rulează conţinut fără necesitatea unui player extern permanent. Afişajul profesional Philips are o memorie internă care îţi permite să încarci suporturi de stocare în afişaj pentru redare instantanee. Memoria internă funcţionează şi ca memorie cache pentru streaming online.

    Specificaţii tehnice

    • Imagine/Ecran

      Dimensiune diagonală ecran (metric)
      123.2  cm
      Dimensiune diagonală ecran (inchi)
      48.5  inch
      Raport lungime/lăţime
      16:9
      Rezoluţie panou
      1920 x 1080p
      Distanţă între pixeli
      0,55926 x 0,55926 mm
      Rezoluţie optimă
      1920 x 1080 la 60 Hz
      Luminozitate
      450  cd/m²
      Culori afişaj
      16,7 milioane
      Raport de contrast (nominal)
      1100:1
      Rată dinamică de contrast
      500.000:1
      Timp de răspuns (nominal)
      12  ms
      Unghi de vizionare (orizontal)
      178  grad
      Unghi de vizionare (vertical)
      178  grad
      Îmbunătăţiri ale imaginii
      • Escamotare mişcare 3/2 - 2/2
      • Filtru 3D de tip pieptene
      • Restaurarea imaginilor interpolate compensate prin mişcare
      • Deinterlacing 3D MA
      • Îmbunătăţire dinamică a contrastului
      • Scanare progresivă
      Sistem de operare
      Android 4.4.4

    • Conectivitate

      Ieşire audio
      Mufă de 3,5 mm
      Intrare video
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x2)
      • DVI-I (x1)
      • USB 2.0 (x2)
      • USB 2.0
      Intrare audio
      Mufă de 3,5 mm
      Alte conexiuni
      • micro SD
      • micro USB
      Ieşire video
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Control extern
      • RJ45
      • Mufă RS232C (intrare/ieşire) de 2,5 mm
      • Mufă IR (intrare/ieşire) de 3,5 mm

    • Confort

      Poziţionare
      • Peisaj
      • Portret
      Perete de monitoare
      Până la 15 x 15
      Funcţii screensaver
      Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
      Control tastatură
      • Ascuns
      • Blocabil
      Retransmitere a semnalului
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • IR Loopthrough
      • DisplayPort
      Funcţii de economisire a energiei
      Smart Power
      Alte avantaje
      Senzor G
      Controlare în reţea
      • RJ45
      • RS232
      • Un cablu (HDMI-CEC)
      • HDMI (Un singur cablu)

    • Sunet

      Difuzoare încorporate
      2 x 10 W RMS

    • Alimentare

      Sursă de alimentare reţea
      100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz
      Consum (nominal)
      67  W
      Consum în standby
      <0,4 W

    • Rezoluţie de afişare acceptată

      Formate pentru calculator
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Formate video
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Dimensiuni

      Lăţime aparat
      1097,6  mm
      Greutate produs
      14,7  kg
      Înălţime aparat
      633,90  mm
      Adâncime aparat
      45,5  mm
      Lăţime aparat (inchi)
      43,2  inch
      Înălţime aparat (inchi)
      24.9  inch
      Suport de perete
      400 x 400 mm, M6
      Adâncime aparat (inchi)
      1,8  inch
      Lăţime ramă
      9,6 mm (sus/stânga/dreapta), 15,7 mm (jos)
      Greutate produs (lb)
      32,41  lb

    • Condiţii de funcţionare

      Altitudine
      0 ~ 3000 m
      Interval temperatură (operare)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  ore
      Umiditate relativă
      20 ~ 80  %
      Interval temperatură (depozitare)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplicaţii multimedia

      Redare USB pentru video
      • MKV
      • MP4
      • TS
      • 3GP
      • AVI
      • FLV
      • MOV
      Redare USB pentru imagini
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      • PNG
      Redare USB pentru audio
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA
      • MP1
      • MP2

    • Player intern

      Procesor
      Quad Core Cortex A9 la 1,8 GHz
      GPU
      ARM Mali400 Quad Core la 533 MHz
      Memorie
      DDR3 de 2 GB
      Depozitare
      EMMC de 16 GB

    • Accesorii

      Accesorii incluse
      • Telecomandă
      • Baterii pentru telecomandă
      • Ghid de iniţiere rapidă
      • Cablu RS232
      • Cablu de alimentare c.a.
      Accesorii incluse
      • Kit de aliniere a marginilor (1) - 2 buc.
      • Kit de aliniere a marginilor (2) - 1 buc.
      • Ghidul siglelor
      • Cablu RS232 pentru conectare în serie
      • Şurub cu cap moletat (x8)
      Suport
      Suport universal (dimensiune mare) (opţional)

    • Diverse

      Limbi OSD
      • Engleză
      • Franceză
      • Germană
      • Spaniolă
      • Poloneză
      • Turcă
      • Rusă
      • Italiană
      • Chineză simplificată
      • Chineză tradiţională
      • Arabă
      • Japoneză
      • Daneză
      • Olandeză
      • Finlandeză
      • Norvegiană
      • Portugheză
      • Suedeză
      Garanţie
      3 ani garanţie
      Reglementări şi standarde
      • CE
      • FCC, clasa B
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI
      • EnergyStar 7.0

    Ce este în cutie?

    Alte articole din cutie

    • Telecomandă
    • Baterii pentru telecomandă
    • Ghid de iniţiere rapidă
    • Cablu RS232
    • Cablu de alimentare c.a.
    Badge-D2C

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