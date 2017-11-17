CMND & Deploy. Instalează şi lansează aplicaţii de la distanţă

Instalează şi lansează rapid orice aplicaţie, chiar şi când nu eşti la sediu şi lucrezi de la distanţă. CMND & Deploy îţi permite să adaugi şi să actualizezi propriile aplicaţii, precum şi aplicaţiile din Magazinul de aplicaţii pentru afişajul profesional Philips. Pur şi simplu scanează codul QR, conectează-te la magazin şi fă clic pe aplicaţia pe care doreşti să o instalezi. Aplicaţia este descărcată şi lansată automat.