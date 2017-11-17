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    Signage Solutions Afişaj Q-Line

    49BDL3050Q/00

    Clasificare generală / 5
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    Creşte puterea de atracţie cu afişajul Android Q-Line UHD cu rezoluţie ridicată. Beneficiază de instalare rapidă, fără hardware şi o calitate superbă a imaginii. Afişează cu uşurinţă conţinut online şi local.

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    Signage Solutions Afişaj Q-Line

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    Signage Solutions

    Afişaj Q-Line

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    Afişaj 18/7 simplu, inteligent şi precis.

    • 49”
    • 3840 x 2160 (4K UHD)
    • Ultra HD
    Operaţi, monitorizaţi şi întreţineţi cu CMND & Control

    Operaţi, monitorizaţi şi întreţineţi cu CMND & Control

    Utilizează reţeaua de afişaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îţi permite să utilizezi funcţii vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afişajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

    CMND & Create. Dezvoltă şi lansează propriul conţinut

    CMND & Create. Dezvoltă şi lansează propriul conţinut

    Preia controlul conţinutului cu CMND & Create. O interfaţă drag-and-drop facilitează publicarea conţinutului, indiferent dacă este vorba despre un panou cu specialităţile zilei sau informaţii despre companii cu siglă. Şabloanele pre-încărcate şi widgeturile integrate garantează că imaginile, textul şi clipurile video sunt online în cel mai scurt timp.

    Browser HTML5 integrat. Redă şi controlează conţinut online

    Browser HTML5 integrat. Redă şi controlează conţinut online

    Procesor Android SoC. Aplicaţii native şi web

    Controlează-ţi afişajul prin conexiunea la internet. Afişajele profesionale cu Android de la Philips sunt optimizate pentru aplicaţii Android native şi, de asemenea, poţi instala aplicaţii web direct pe afişaj. Noul sistem de operare Android menţine software-ul în siguranţă şi conform celor mai recente specificaţii mai mult timp.

    Administrare de la distanţă a sistemului prin CMND

    Preia controlul reţelei tale de afişaje profesionale Philips. CMND îţi permite să gestionezi, să actualizezi, să întreţii şi să redai conţinut prin intermediul unei singure interfeţe uşor de utilizat. De la instalare la utilizare zilnică.

    CMND & Deploy. Instalează şi lansează aplicaţii de la distanţă

    Instalează şi lansează rapid orice aplicaţie, chiar şi când nu eşti la sediu şi lucrezi de la distanţă. CMND & Deploy îţi permite să adaugi şi să actualizezi propriile aplicaţii, precum şi aplicaţiile din Magazinul de aplicaţii pentru afişajul profesional Philips. Pur şi simplu scanează codul QR, conectează-te la magazin şi fă clic pe aplicaţia pe care doreşti să o instalezi. Aplicaţia este descărcată şi lansată automat.

    Memorie internă. Încarcă conţinut pentru redare instantanee

    Salvează şi rulează conţinut fără necesitatea unui player extern permanent. Afişajul profesional Philips are o memorie internă care îţi permite să încarci suporturi de stocare în afişaj pentru redare instantanee. Memoria internă funcţionează şi ca memorie cache pentru streaming online.

    Player media integrat. Programează uşor conţinut de pe USB

    Planifică uşor conţinutul de redat de pe USB. Afişajul profesional Philips se va activa din modul standby pentru a reda conţinutul pe care îl doreşti, apoi va reveni în modul standby după terminarea redării.

    Specificaţii tehnice

    • Imagine/Ecran

      Dimensiune diagonală ecran (metric)
      123.2  cm
      Dimensiune diagonală ecran (inchi)
      48.5  inch
      Raport lungime/lăţime
      16:9
      Rezoluţie panou
      3840 x 2160
      Distanţă între pixeli
      0,27963 x 0,27963 mm
      Rezoluţie optimă
      3840 x 2160 la 60 Hz
      Luminozitate
      350  cd/m²
      Culori afişaj
      1,07 miliarde
      Raport de contrast (nominal)
      1200:1
      Timp de răspuns (nominal)
      9  ms
      Unghi de vizionare (orizontal)
      178  grad
      Unghi de vizionare (vertical)
      178  grad
      Îmbunătăţiri ale imaginii
      • Escamotare mişcare 3/2 - 2/2
      • Filtru 3D de tip pieptene
      • Scanare progresivă
      • Deinterlacing 3D MA
      • Îmbunătăţire dinamică a contrastului
      • Caracteristici superioare culoare
      • Ajustare a temperaturii de culoare
      • De-interlacer
      • Reducerea zgomotului
      • Smart Picture
      Tehnologie panou
      IPS
      Sistem de operare
      Android 5.0.1

    • Conectivitate

      Ieşire audio
      Audio stânga/dreapta (RCA)
      Intrare video
      • DVI-D
      • VGA (D-Sub analogic)
      • HDMI (x2)
      • USB 2.0 (x2)
      Intrare audio
      Mufă de 3,5 mm
      Control extern
      • Mufă RS232C (intrare/ieşire) de 2,5 mm
      • Mufă IR (intrare/ieşire) de 3,5 mm
      • RJ45

    • Confort

      Poziţionare
      • Peisaj (18/7)
      • Portret (12/7)
      Perete de monitoare
      Până la 10 x 15
      Funcţii screensaver
      Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
      Control tastatură
      Blocabil
      Semnal telecomandă
      Blocabil
      Retransmitere a semnalului
      • IR Loopthrough
      • RS232
      Uşor de instalat
      Blocare telecomandă
      Funcţii de economisire a energiei
      Smart Power
      Alte avantaje
      • Blocare Kensington
      • Suport VESA (400 x 400 mm)
      Controlare în reţea
      • LAN (RJ45)
      • RS232
      Memorie
      8 GB eMMC

    • Sunet

      Difuzoare încorporate
      2 x 10 W RMS

    • Alimentare

      Sursă de alimentare reţea
      100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz
      Consum (modul pornit)
      125 W
      Consum în standby
      <0,5 W
      Funcţii economisire energie
      Smart Power

    • Rezoluţie de afişare acceptată

      Formate pentru calculator
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 75 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200, 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 3840 x 2160, 30, 60 Hz
      Formate video
      • 480i, 30, 60 Hz
      • 480p, 30, 60 Hz
      • 576i, 25, 50 Hz
      • 576p, 25, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 25, 30 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 2160p, 30,50, 60 Hz

    • Dimensiuni

      Lăţime aparat
      1099,2  mm
      Greutate produs
      11,4  kg
      Înălţime aparat
      631,9  mm
      Adâncime aparat
      62,4  mm
      Lăţime aparat (inchi)
      43,28  inch
      Înălţime aparat (inchi)
      24.88  inch
      Suport de perete
      400 x 400 mm, M6
      Adâncime aparat (inchi)
      2,46  inch
      Lăţime ramă
      11,9 (partea superioară/stânga/dreapta) 14,4 (partea inferioară) mm
      Greutate produs (lb)
      25,13  lb

    • Condiţii de funcţionare

      Altitudine
      0 ~ 3000 m
      Interval temperatură (operare)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  ore
      Umiditate relativă
      20 ~ 80 (în funcţionare), 10 - 90 % (la depozitare)  %
      Interval temperatură (depozitare)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplicaţii multimedia

      Redare USB pentru video
      • ASF
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MP4
      • MPEG
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      • WMV
      Redare USB pentru imagini
      • BMP
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Redare USB pentru audio
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA

    • Player intern

      Procesor
      Procesor ARM Quad-core
      Memorie
      DDR3 de 2 GB
      Depozitare
      8 GB eMMC

    • Accesorii

      Accesorii incluse
      • Cablu de alimentare c.a.
      • Cablu RS232
      • Ghid de iniţiere rapidă
      • Cablu senzor IR (1,8 m)
      • Baterii pentru telecomandă
      • Telecomandă
      Accesorii incluse
      • Cablu RS232 pentru conectare în serie
      • Capac USB şi şurub x1
      Accesorii opţionale
      Suport pentru masă
      Suport
      BM05923/BM02542/BM05922

    • Diverse

      Limbi OSD
      • Arabă
      • Chineză simplificată
      • Chineză tradiţională
      • Engleză
      • Franceză
      • Germană
      • Italiană
      • Poloneză
      • Rusă
      • Spaniolă
      • Turcă
      • Japoneză
      • Cehă
      • Daneză
      • Olandeză
      • Finlandeză
      • Norvegiană
      • Portugheză
      • Suedeză
      Garanţie
      3 ani garanţie
      Reglementări şi standarde
      • CE
      • UL/cUL
      • CB
      • FCC, clasa B
      • BSMI
      • CCC
      • EAC
      • EMF
      • EnergyStar 7.0
      • PSB
      • CECP

    Ce este în cutie?

    Alte articole din cutie

    • Cablu de alimentare c.a.
    • Cablu RS232
    • Ghid de iniţiere rapidă
    • Cablu senzor IR (1,8 m)
    • Baterii pentru telecomandă
    • Telecomandă
    • Accesorii opţionale: Suport pentru masă
    Badge-D2C

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