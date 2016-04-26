Miracast şi DirectShare pentru transfer de filme şi muzică pe televizor

Televizoarele noastre le oferă oaspeţilor tăi libertatea de a se bucura de conţinut media pe un televizor mare cu conexiune fără cablu, care nu dă bătăi de cap. Oferind un sistem deschis, deservim atât utilizatorii care folosesc iOS, cât şi pe cei care folosesc Android şi încercăm în permanenţă să creştem gradul de compatibilitate. Sistemul nostru de transfer securizat asigură protecţie oaspeţilor tăi. Fotografii, filme, muzică - toate pot fi transferate şi vizionate pe televizoarele tale prin Miracast şi DirectShare!