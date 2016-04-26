Oferă-le musafirilor experienţa de vizionare pe care o merită. Se vor bucura de un televizor mai rapid şi mai adaptabil, cu o mulţime de aplicaţii dedicate industriei hoteliere, în timp ce tu te bucuri de o instalare rapidă, de la distanţă şi de o gestionare exact cum îţi doreşti.
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Economiseşte cumpărându-le împreună Cumpără mai multe produse şi primeşte 1 articol gratuit
Pachet special cu produsele de care ai nevoie într-o singură achiziție
Preţul setului
Nu doresc pachetul special
Alege unul dintre următoarele: Alege unul dintre următoarele produse:
Adaugă în coș și accesoriile compatibile
Acest produs
- {discount-value}
TV profesional
total
recurring payment
Experienţă care schimbă regulile
cu Android™
MediaSuite de 43”
cu Android™
Miracast şi DirectShare pentru transfer de filme şi muzică pe televizor
Televizoarele noastre le oferă oaspeţilor tăi libertatea de a se bucura de conţinut media pe un televizor mare cu conexiune fără cablu, care nu dă bătăi de cap. Oferind un sistem deschis, deservim atât utilizatorii care folosesc iOS, cât şi pe cei care folosesc Android şi încercăm în permanenţă să creştem gradul de compatibilitate. Sistemul nostru de transfer securizat asigură protecţie oaspeţilor tăi. Fotografii, filme, muzică - toate pot fi transferate şi vizionate pe televizoarele tale prin Miracast şi DirectShare!
Compatibilitate MyChoice pentru venituri repetate
MyChoice oferă un mod simplu şi ieftin de a le oferi oaspeţilor tăi canale TV premium. În acelaşi timp asigură un flux de venit suplimentar care îţi permite să recuperezi investiţia iniţială în televizor.
CMND & Control: întreţinere fără efort a televizoarelor
Cu CMND & Control, poţi să-ţi configurezi şi să-ţi instalezi televizoarele dintr-o locaţie centrală, fără să fie nevoie să intri în camerele respective. Actualizează şi administrează toate afişajele cu efort minim, fără să fie nevoie să-ţi deranjezi vizitatorii.
CMND & Create: îţi arată ce informaţii doreşti, când doreşti
CMND & Create îţi permite să furnizezi ce informaţii doreşti, când doreşti. Modulul de administrare de conţinut al CMND permite crearea şi distribuirea cu uşurinţă de pagini web interactive ale mărcilor hoteliere. Adaptează-ţi televizorul în aşa fel încât să oferi vizitatorilor cele mai noi informaţii cu cele mai actuale soluţii de dezvoltare pentru hotelul tău, totul în timp real.
Android: o experienţă de vizionare mai rapidă, mai bogată, mai plăcută
Dispunând de Android pe televizorul profesional, vei avea parte de o interfaţă mai rapidă, mai bogată şi mai simplu de utilizat. Aceasta este rampa ta de lansare spre o întreagă gamă de servicii dedicate industriei hoteliere, de aplicaţii şi multe altele. Meniul este simplu de utilizat şi are linkuri directe către aplicaţiile favorite.
Controlul aplicaţiilor pentru a adăuga, a sorta şi a şterge aplicaţii cu un efort minim
Controlul aplicaţiilor îţi permite să setezi ce aplicaţii doreşti pentru televizoarele tale. Dispunând de abilitatea de a adăuga, a şterge şi a sorta aplicaţii, precum şi de cea de a configura aplicaţii în anumite camere, beneficiezi de o experienţă cu adevărat personalizată pe care o poţi controla dintr-o locaţie centralizată, fără să fie nevoie să fii în camera respectivă. Pentru facilitarea utilizării şi pentru securitate, încarcă-ţi aplicaţia personalizată pe serverul nostru privat bazat pe cloud şi asigură-te că doar tu ai acces la aceasta.
Aplicaţii avansate cu numeroase servicii dedicate industriei hoteliere
Aplicaţiile avansate constă dintr-o listă de aplicaţii care se extinde permanent. Cu puterea Android, aplicaţiile funcţionează mai uşor, mai rapid şi sunt mai avansate decât în trecut. Adaptate pentru industria hotelieră, informaţiile vizitatorilor sunt şterse în regim de siguranţă după folosire şi este împiedicat accesul la conţinutul ilegal, care poate fi dăunător pentru afacerea ta.
Sistem IPTV integrat pentru interactivitate optimă personalizată
Diminuează costurile şi dezordinea. Cu noul nostru SmartTV poţi crea propriul sistem pentru hotel direct pe televizor. Atât canale interactive, video la cerere, meniuri şi informaţii interactive pentru hotel, cât şi sisteme online de comandare, toate sunt disponibile fără o cutie externă ataşată la televizor. Pe lângă transmiterea conţinutului prin cabluri coaxiale de televiziune, acum poţi utiliza şi reţeaua ta de Internet pentru a furniza canalele de televiziune sau VOD direct pe televizor. Reţeaua noastră parteneră se poate asigura că primeşti portalul personalizat pe care îl doreşti.
Serial Xpress Protocol pentru sisteme interactive
Televizorul poate fi conectat la decodoare şi set-top boxuri produse de majoritatea furnizorilor de sisteme interactive, prin Serial Xpress Protocol (SXP).
Aplicaţia Philips TV Remote, pentru un control sporit al vizitatorilor
Nu ai chef să foloseşti telecomanda? Foloseşte aplicaţia Philips TV Remote pe smartphone sau pe tabletă pentru a-ţi controla televizorul, pentru a alege ce aplicaţii vrei să vizualizezi şi pentru a accesa SmartInfo. Disponibilă pentru descărcare gratuită pe dispozitive iOS şi Android.