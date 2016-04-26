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  • Experienţă care schimbă regulile Experienţă care schimbă regulile Experienţă care schimbă regulile

    TV profesional

    43HFL5011T/12

    Clasificare generală / 5
    • Recenzii Recenzii Recenzii

    Experienţă care schimbă regulile

    Oferă-le musafirilor experienţa de vizionare pe care o merită. Se vor bucura de un televizor mai rapid şi mai adaptabil, cu o mulţime de aplicaţii dedicate industriei hoteliere, în timp ce tu te bucuri de o instalare rapidă, de la distanţă şi de o gestionare exact cum îţi doreşti.

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    TV profesional

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    TV profesional
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    TV profesional

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    Experienţă care schimbă regulile

    cu Android™

    • MediaSuite de 43”
    • cu Android™
    Miracast şi DirectShare pentru transfer de filme şi muzică pe televizor

    Miracast şi DirectShare pentru transfer de filme şi muzică pe televizor

    Televizoarele noastre le oferă oaspeţilor tăi libertatea de a se bucura de conţinut media pe un televizor mare cu conexiune fără cablu, care nu dă bătăi de cap. Oferind un sistem deschis, deservim atât utilizatorii care folosesc iOS, cât şi pe cei care folosesc Android şi încercăm în permanenţă să creştem gradul de compatibilitate. Sistemul nostru de transfer securizat asigură protecţie oaspeţilor tăi. Fotografii, filme, muzică - toate pot fi transferate şi vizionate pe televizoarele tale prin Miracast şi DirectShare!

    Compatibilitate MyChoice pentru venituri repetate

    Compatibilitate MyChoice pentru venituri repetate

    MyChoice oferă un mod simplu şi ieftin de a le oferi oaspeţilor tăi canale TV premium. În acelaşi timp asigură un flux de venit suplimentar care îţi permite să recuperezi investiţia iniţială în televizor.

    CMND & Control: întreţinere fără efort a televizoarelor

    CMND & Control: întreţinere fără efort a televizoarelor

    Cu CMND & Control, poţi să-ţi configurezi şi să-ţi instalezi televizoarele dintr-o locaţie centrală, fără să fie nevoie să intri în camerele respective. Actualizează şi administrează toate afişajele cu efort minim, fără să fie nevoie să-ţi deranjezi vizitatorii.

    CMND & Create: îţi arată ce informaţii doreşti, când doreşti

    CMND & Create: îţi arată ce informaţii doreşti, când doreşti

    CMND & Create îţi permite să furnizezi ce informaţii doreşti, când doreşti. Modulul de administrare de conţinut al CMND permite crearea şi distribuirea cu uşurinţă de pagini web interactive ale mărcilor hoteliere. Adaptează-ţi televizorul în aşa fel încât să oferi vizitatorilor cele mai noi informaţii cu cele mai actuale soluţii de dezvoltare pentru hotelul tău, totul în timp real.

    Android: o experienţă de vizionare mai rapidă, mai bogată, mai plăcută

    Dispunând de Android pe televizorul profesional, vei avea parte de o interfaţă mai rapidă, mai bogată şi mai simplu de utilizat. Aceasta este rampa ta de lansare spre o întreagă gamă de servicii dedicate industriei hoteliere, de aplicaţii şi multe altele. Meniul este simplu de utilizat şi are linkuri directe către aplicaţiile favorite.

    Controlul aplicaţiilor pentru a adăuga, a sorta şi a şterge aplicaţii cu un efort minim

    Controlul aplicaţiilor îţi permite să setezi ce aplicaţii doreşti pentru televizoarele tale. Dispunând de abilitatea de a adăuga, a şterge şi a sorta aplicaţii, precum şi de cea de a configura aplicaţii în anumite camere, beneficiezi de o experienţă cu adevărat personalizată pe care o poţi controla dintr-o locaţie centralizată, fără să fie nevoie să fii în camera respectivă. Pentru facilitarea utilizării şi pentru securitate, încarcă-ţi aplicaţia personalizată pe serverul nostru privat bazat pe cloud şi asigură-te că doar tu ai acces la aceasta.

    Aplicaţii avansate cu numeroase servicii dedicate industriei hoteliere

    Aplicaţiile avansate constă dintr-o listă de aplicaţii care se extinde permanent. Cu puterea Android, aplicaţiile funcţionează mai uşor, mai rapid şi sunt mai avansate decât în trecut. Adaptate pentru industria hotelieră, informaţiile vizitatorilor sunt şterse în regim de siguranţă după folosire şi este împiedicat accesul la conţinutul ilegal, care poate fi dăunător pentru afacerea ta.

    Sistem IPTV integrat pentru interactivitate optimă personalizată

    Diminuează costurile şi dezordinea. Cu noul nostru SmartTV poţi crea propriul sistem pentru hotel direct pe televizor. Atât canale interactive, video la cerere, meniuri şi informaţii interactive pentru hotel, cât şi sisteme online de comandare, toate sunt disponibile fără o cutie externă ataşată la televizor. Pe lângă transmiterea conţinutului prin cabluri coaxiale de televiziune, acum poţi utiliza şi reţeaua ta de Internet pentru a furniza canalele de televiziune sau VOD direct pe televizor. Reţeaua noastră parteneră se poate asigura că primeşti portalul personalizat pe care îl doreşti.

    Serial Xpress Protocol pentru sisteme interactive

    Televizorul poate fi conectat la decodoare şi set-top boxuri produse de majoritatea furnizorilor de sisteme interactive, prin Serial Xpress Protocol (SXP).

    Aplicaţia Philips TV Remote, pentru un control sporit al vizitatorilor

    Nu ai chef să foloseşti telecomanda? Foloseşte aplicaţia Philips TV Remote pe smartphone sau pe tabletă pentru a-ţi controla televizorul, pentru a alege ce aplicaţii vrei să vizualizezi şi pentru a accesa SmartInfo. Disponibilă pentru descărcare gratuită pe dispozitive iOS şi Android.

    Specificaţii tehnice

    • Imagine/Ecran

      Raport lungime/lăţime
      16:9
      Dimensiune diagonală ecran (inchi)
      43  inch
      Dimensiune diagonală ecran (metric)
      110  cm
      Afişaj
      LED Full HD
      Rezoluţie panou
      1920 x 1080p
      Luminozitate
      300  cd/m²
      Îmbunătăţiri ale imaginii
      • Perfect Motion Rate 200Hz
      • Pixel Plus HD
      Unghi de vizionare
      178º (O) / 178º (V)

    • Tuner/Recepţie/Transmisie

      TV digital
      • DVB-T/T2/C
      • HEVC FHD (până la 1080p60)
      Redare video
      • NTSC
      • PAL
      TV analogic
      PAL
      Redare IP
      • Multicast
      • Unicast

    • Android TV

      OS
      Android™ 5.1 (Lollipop)
      Dimensiune memorie (Flash)
      8 GB

    • Caracteristici

      Uşor de utilizat
      • Stil imagine
      • Stil sunet
      Servicii digitale
      • EPG 8d
      • Now&Next
      • MHEG
      • Teletext
      • HbbTV
      • Subtitrări
      Control local
      Joystick

    • Caracteristici pentru industria hotelieră

      Mod Hotel
      • Blocare joystick
      • Blocare meniu
      • Blocare meniu de instalare
      • Limitarea volumului
      Mod închisoare
      • mod securitate sporită
      • Blocare TXT/MHEG/USB/EPG/Subtitrare
      Cronometru
      • Temporizator de oprire
      • Alarmă de trezire
      • Trezire pe canalul
      • Sunete de trezire
      Control pornire
      • Canal
      • Caracteristică
      • Format imagine
      • Volum
      • Stil imagine
      Antifurt
      • Protecţie antifurt pentru baterie
      • Blocare Kensington
      Control energie
      • Pornire automata
      • Ecologic/lansare rapidă
      • WoLAN
      • WoWLAN
      Aplicaţii
      • Controlul aplicaţiilor
      • Aplicaţii bazate pe cloud
      • Aplicaţii Android
      • Aplicaţia Philips TV Remote
      Marca ta
      • SmartInfo
      • Siglă de întâmpinare
      • Tablou de bord personalizabil (HTML)
      • Sistem IPTV
      • Aplicaţii personalizate
      • Nume locaţie (Geonames ID)
      Ceas
      • Setează ceasul în modul standby
      • Buton telecomandă care străluceşte în întuneric
      • Ceas pe ecran
      • Ceas extern opţional
      SmartInfo
      • Browser HTML5
      • Modele interactive
      Clonare şi actualizare firmware
      • Clonare iniţială instantanee
      • Prin USB/RF/IP
      CMND&Control
      • Editor de canale off-line
      • Editor de setări off-line
      • Stare TV în timp real (IP)
      • Gestionare de la distanţă prin IP/RF
      • CMND&Create
      • Gestionare grup TV
      Control
      • Blocarea actualizării automate a canalelor
      • Serial Xpress Protocol
      • JSON API pentru control TV - JAPIT
      Servicii integrate
      Prognoză meteo pe 5 zile
      DRM interactiv
      • VSecure
      • Playready Smooth Streaming
      • Securemedia
      Generare profit
      MyChoice
      Limbi
      Control limbă vizitatori
      Telecomandă
      • Pre-echipat pentru curea de cablu
      • Detectare a descărcării bateriei
      • Blocare uşă baterie telecomandă
      Canale
      • Listă combinată
      • Liste tematice

    • Caracteristici pentru domeniul medical

      Control
      • Telecomandă multifuncţională
      • Compatibil cu telecomandă cu asistenţă medicala
      • Compatibil cu sistemul de apelare infirmiere
      Confort
      • Ieşire căşti
      • Difuzor principal independent mut
      Siguranţă
      • Izolaţie dublă clasa II
      • Ignifug

    • Multimedia

      Redare video acceptată
      • Formate: H.264/MPEG4 AVC
      • MPEG1
      • MPEG2
      • MPEG4
      • WMV9/VC1
      • HEVC
      • Containere: AVI, MKV
      Formate de melodii acceptate
      • MP3
      • AAC
      • WAV
      • WMA (v2 până la v9.2)
      • WMA-PRO (v9 şi v10)
      Formate de subtitrări acceptate
      • SRT
      • SMI
      • SSA SUB
      • TXT
      • ASS
      Formate de imagine acceptate
      JPG
      Rezoluţie video acceptată pe USB
      până la 1920 x 1080p la 60 Hz
      Conexiuni multimedia
      • USB
      • LAN

    • Audio

      Putere de ieşire a sunetului
      16 (2x8)  W
      Boxe pentru baie
      1,5 W Mono 8 Ohm
      Boxe
      • 2.0
      • În partea inferioară
      Caracteristici audio
      • AVL
      • Incredible Surround
      • Bas dinamic
      • Dolby MS10

    • Alimentare

      Sursă de alimentare reţea
      220-240 V c.a.; 50-60 Hz
      Temperatură ambient
      între 0 °C şi 40 °C
      Consum în standby
      <0,4 W
      Clasă de etichetare energetică
      A+
      Etichetă energetică UE
      43  W
      Funcţii economisire energie
      Mod Eco
      Consum anual de energie
      62  kW·h

    • Accesorii

      Incluse
      • Suport rotativ pentru masă
      • 2 baterii AAA
      • Certificat de garanţie
      • Broşură cu date juridice şi pentru siguranţă
      • Cablu de alimentare
      • Telecomandă 22AV1505B/12
      Opţional
      • Ceas extern 22AV1120C/00
      • Telecomandă cu asistenţă medicală 22AV1109H/12
      • Configurare RC 22AV9573A
      • Bluetooth RC 22AV1507A/12

    • Conectivitate wireless

      LAN wireless
      802.11 b/g/n
      Bluetooth
      • 4,0
      • Compatibil Gamepad HID
      • Canale multiple
      • Audio wireless (căşti)
      Wifi-Direct
      • DirectShare
      • Miracast

    • Parte inferioară de conectivitate

      HDMI1
      HDMI 1.4
      Antenă
      IEC-75
      HDMI2
      HDMI 1.4
      Ieşire audio digital
      Optic
      USB1
      USB 2.0
      Ethernet (LAN)
      RJ-45

    • Conectivitate lateral

      USB2
      USB 3.0
      Slot standard de interfaţă
      CI+ 1.3.2
      USB3
      USB 2.0
      HDMI3
      HDMI 1.4
      HDMI4
      HDMI 1.4 (MHL 2.0)
      Ieşire căşti
      Mini-Jack

    • Conectivitate spate

      Scart
      • RGB
      • CVBS
      Boxe pentru baie
      Mini-Jack
      Componentă
      YPbPr + adaptor S/D
      Intrare audio DVI
      Mini-Jack
      Alimentare externă
      • 12 V/15 W
      • Mini-Jack
      Control extern
      RJ-48

    • Caract. de conectivitate superioare

      RJ48
      • IR-Intrare/Ieşire
      • Interfaţă serială Xpress
      EasyLink HDMI CEC
      • Redare la o singură atingere
      • Sistem în standby
      • Trecere prin telecomandă
      • control sistem audio
      LAN
      Reactivare pe LAN
      HDMI
      • ARC (toate porturile)
      • DVI (toate porturile)
      • MHL 2.0 (HDMI4)

    • Design

      Culoare
      Argintiu

    • Dimensiuni

      Lăţime aparat
      968  mm
      Înălţime aparat
      563  mm
      Adâncime aparat
      64/77  mm
      Greutate produs
      9,1  kg
      Lăţime aparat (cu suport)
      968  mm
      Înălţime aparat (cu suport)
      625  mm
      Adâncime aparat (cu suport)
      250  mm
      Greutate produs (+ suport)
      10,5  kg
      Compatibil cu suport de perete
      • 200 x 200 mm
      • M6

    Ce este în cutie?

    Alte articole din cutie

    • Baterii pentru telecomandă
    • Telecomandă
    • Certificat de garanţie
    • Cablu de alimentare
    • Suport pentru masă
    Badge-D2C

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    • Funcţiile sunt disponibile în funcţie de metoda de implementare aleasă de către integrator.
    • Philips nu garantează disponibilitatea sau continuitatea funcţionării corecte a aplicaţiilor.
    • Memoria liberă efectivă poate fi de dimensiuni mai reduse datorită preconfigurării dispozitivului
    • Consum tipic de energie în modul pornit, măsurat conform IEC62087 Ed 2. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
    • Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.

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