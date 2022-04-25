Conectare dinamică a panoului

Combină şi potriveşte panourile LED Philips L-Line 7000 de orice dimensiune pentru a forma un singur afişaj de orice formă şi mărime. Pinii de aliniere flexibili şi dinamici asigură potrivirea perfectă în orice situaţie, având drept rezultat o suprafaţă de afişare continuă şi uniformă. Pentru confort şi eficienţă sporite, toate panourile LED dispun de deschideri pe fiecare parte pentru a permite conectarea versatilă prin cablu între panourile LED şi orice conexiune la o sursă de intrare externă. Deschiderile din partea superioară şi partea inferioară a panourilor LED pot fi extrase în afară în cazul în care accesul este disponibil numai pe partea superioară sau inferioară a panoului.