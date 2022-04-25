41BDL7539L/00
Dă şi mai mult frâu liber imaginaţiei
Fără limite. Fără restricţii. Seria L-Line 7000 de la Philips este o soluţie de semnalizare cu LED-uri pentru posibilităţi nelimitate în ceea ce priveşte forma şi dimensiunea. Conectarea impecabilă şi multiplele opţiuni de dimensiuni oferă afişaje cu adevărat unice, de orice dimensiuni, pentru rezultate perfecte.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Afişaj LED
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Consolele cu montare uşoară brevetate asigură rapiditatea instalării. Aceste articole suplimentare sunt disponibile pentru montarea de panouri LED în configuraţii plate, convexe curbate (177,5/175/172,5 grade) şi configuraţii în colţ în formă de L, la 90 de grade.
Stratul de protecţie adaptat rezistent la praf, murdărie, ciuperci şi umezeală protejează acest produs şi facilitează întreţinerea. Este clasificat IP30 şi certificat în ceea ce priveşte rezistenţa împotriva pătrunderii apei, pentru a reduce riscurile de scurtcircuit din cauza prafului şi coroziunii.
Combină şi potriveşte panourile LED Philips L-Line 7000 de orice dimensiune pentru a forma un singur afişaj de orice formă şi mărime. Pinii de aliniere flexibili şi dinamici asigură potrivirea perfectă în orice situaţie, având drept rezultat o suprafaţă de afişare continuă şi uniformă. Pentru confort şi eficienţă sporite, toate panourile LED dispun de deschideri pe fiecare parte pentru a permite conectarea versatilă prin cablu între panourile LED şi orice conexiune la o sursă de intrare externă. Deschiderile din partea superioară şi partea inferioară a panourilor LED pot fi extrase în afară în cazul în care accesul este disponibil numai pe partea superioară sau inferioară a panoului.
Afişajele LED profesionale de la Philips dispun de LED-uri de înaltă performanţă testate temeinic, eficiente din punctul de vedere al costurilor şi consumului de energie. În plus, tehnologia optimizată asigură economisirea dinamică a energiei utilizate de afişaje.
Toate panourile LED Philips din gama L-Line sunt calibrate în fabrica noastră, în condiţii perfecte. Aceasta înseamnă că nu este necesară calibrare suplimentară la locaţie, instalarea fiind astfel mai rapidă. Pentru a asigura întreţinerea rapidă sunt disponibile fişierele de calibrare şi configurare.
Designul ignifug încetineşte răspândirea flăcărilor în caz de incendiu şi ajută la protecţia integrităţii structurale a panoului LED în caz de incendiu. Testat şi certificat în conformitate cu certificările de siguranţă la incendiu.
Panourile cu LED-uri Philips din seria L-Line 7000 au înălţimea de 25 cm şi sunt disponibile cu lăţimea de 50, 75 şi 100 cm. Aceste afişaje sunt gata de instalare în orice format peisaj, fără limitări în ceea ce priveşte dimensiunea. De asemenea, sunt disponibile cu colţuri teşite pentru a crea modele curbate în formate atât convexe, cât şi concave.
Vezi toate tipurile de conţinut în orice mediu. Produ un impact major cu mesaje clare în locaţii luminoase, cum ar fi vitrinele magazinelor sau locurile expuse direct la lumina directă soarelui. Acest panou LED foarte luminos este perfect pentru a atrage atenţia în zonele mari, aglomerate, cu lumină ambiantă puternică.
Creează afişaje fără ramă de orice formă, dimensiune sau rezoluţie. Designul modular al panourilor LED Philips profesionale îţi permite să te adaptezi la orice spaţiu. Construieşte instalaţii vaste, captivante sau asamblează tipare interesante. Creează cu uşurinţă afişaje care încadrează uniform uşile şi alte deschideri. Cu noua seria 7000 de la Philips, poţi crea cu uşurinţă chiar şi colţuri şi afişaje curbate.
Obţine perfecţiunea prin precizie. Monitorizarea activă a stării asigură întreţinere rapidă, simplă şi predictibilă, afişând cu exactitate componenta defectă şi locul defecţiunii. Utilizând acest software care funcţionează în timp real atât online, cât şi offline, procesul de înlocuire a pieselor va deveni eficient, fiind indispensabil pentru proprietarii de afişaje în mai multe locaţii geografice.
Afişajul LED profesional de la Philips dispune de cablaj integrat pentru a ţine cablurile de alimentare şi de date ordonate. De asemenea, panourile de afişare pot fi conectate în serie, atât pentru alimentare, cât şi pentru date. Aceasta îţi permite să reduci la minimum dezordinea şi să accelerezi instalarea.
Imagine/Ecran
Confort
Alimentare
Condiţii de funcţionare
Carcasă
Modul
Accesorii
Diverse
Informaţii ambalaj
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