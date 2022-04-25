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    Signage Solutions Afişaj LED

    41BDL7224L/00

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    Fără limite. Fără restricţii. Seria L-Line 7000 de la Philips este o soluţie de semnalizare cu LED-uri pentru posibilităţi nelimitate în ceea ce priveşte forma şi dimensiunea. Conectarea impecabilă şi multiplele opţiuni de dimensiuni oferă afişaje cu adevărat unice, de orice dimensiuni, pentru rezultate perfecte.

    Signage Solutions Afişaj LED

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    Signage Solutions

    Afişaj LED

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    Afişaj LED pentru fiecare formă şi aspect

    • 41''
    • Direct View LED

    Formează orice formă, colţ în L sau curbură

    Panourile cu LED-uri Philips din seria L-Line 7000 au înălţimea de 25 cm şi sunt disponibile cu lăţimea de 50, 75 şi 100 cm. Aceste afişaje sunt gata de instalare în orice format peisaj, fără limitări în ceea ce priveşte dimensiunea. De asemenea, sunt disponibile cu colţuri teşite pentru a crea modele curbate în formate atât convexe, cât şi concave.

    Monitorizare activă a stării cu Philips

    Obţine perfecţiunea prin precizie. Monitorizarea activă a stării asigură întreţinere rapidă, simplă şi predictibilă, afişând cu exactitate componenta defectă şi locul defecţiunii. Utilizând acest software care funcţionează în timp real atât online, cât şi offline, procesul de înlocuire a pieselor va deveni eficient, fiind indispensabil pentru proprietarii de afişaje în mai multe locaţii geografice.

    Calibrat din fabrică

    Toate panourile LED Philips din gama L-Line sunt calibrate în fabrica noastră, în condiţii perfecte. Aceasta înseamnă că nu este necesară calibrare suplimentară la locaţie, instalarea fiind astfel mai rapidă. Pentru a asigura întreţinerea rapidă sunt disponibile fişierele de calibrare şi configurare.

    Conectare dinamică a panoului

    Combină şi potriveşte panourile LED Philips L-Line 7000 de orice dimensiune pentru a forma un singur afişaj de orice formă şi mărime. Pinii de aliniere flexibili şi dinamici asigură potrivirea perfectă în orice situaţie, având drept rezultat o suprafaţă de afişare continuă şi uniformă. Pentru confort şi eficienţă sporite, toate panourile LED dispun de deschideri pe fiecare parte pentru a permite conectarea versatilă prin cablu între panourile LED şi orice conexiune la o sursă de intrare externă. Deschiderile din partea superioară şi partea inferioară a panourilor LED pot fi extrase în afară în cazul în care accesul este disponibil numai pe partea superioară sau inferioară a panoului.

    Colţurile teşite opţionale permit crearea de afişaje curbate

    Creează afişaje fără ramă de orice formă, dimensiune sau rezoluţie. Designul modular al panourilor LED Philips profesionale îţi permite să te adaptezi la orice spaţiu. Construieşte instalaţii vaste, captivante sau asamblează tipare interesante. Creează cu uşurinţă afişaje care încadrează uniform uşile şi alte deschideri. Cu noua seria 7000 de la Philips, poţi crea cu uşurinţă chiar şi colţuri şi afişaje curbate.

    Conectare impecabilă pentru imagini perfecte

    Afişajul LED profesional de la Philips dispune de cablaj integrat pentru a ţine cablurile de alimentare şi de date ordonate. De asemenea, panourile de afişare pot fi conectate în serie, atât pentru alimentare, cât şi pentru date. Aceasta îţi permite să reduci la minimum dezordinea şi să accelerezi instalarea.

    Economisire dinamică a energiei

    Afişajele LED profesionale de la Philips dispun de LED-uri de înaltă performanţă testate temeinic, eficiente din punctul de vedere al costurilor şi consumului de energie. În plus, tehnologia optimizată asigură economisirea dinamică a energiei utilizate de afişaje.

    Strat de protecţie adaptat şi protecţie împotriva corpurilor străine

    Stratul de protecţie adaptat rezistent la praf, murdărie, ciuperci şi umezeală protejează acest produs şi facilitează întreţinerea. Este clasificat IP30 şi certificat în ceea ce priveşte rezistenţa împotriva pătrunderii apei, pentru a reduce riscurile de scurtcircuit din cauza prafului şi coroziunii.

    Luminozitate ridicată: 1200 niţi / maxim 1600 niţi

    Designul ignifug încetineşte răspândirea flăcărilor în caz de incendiu şi ajută la protecţia integrităţii structurale a panoului cu LED-uri în caz de incendiu. Testate şi certificate în conformitate cu standardul european B1 DIN4102, standardul britanic (BS476-7) şi standardul nord-american UL94.

    Disponibile în 3 dimensiuni

    Consolele cu montare uşoară brevetate asigură rapiditatea instalării. Aceste articole suplimentare sunt disponibile pentru montarea de panouri LED în configuraţii plate, convexe curbate (177,5/175/172,5 grade) şi configuraţii în colţ în formă de L, la 90 de grade.

    Specificaţii tehnice

    • Imagine/Ecran

      Raport lungime/lăţime
      4:1
      Uniformitatea luminozităţii
      >=97 %
      Luminozitate după calibrare
      900 niţi
      Luminozitate înainte de calibrare
      1200 niţi
      Calibrare (luminozitate/culori)
      Adâncime de biţi
      Interval de reglare a temperaturii de culoare
      4000~9500 K (prin software)
      Temperatură de culoare implicită
      6500±500 K
      Raport de contrast (nominal)
      3500:1
      Unghi de vizionare (orizontal)
      160  grad
      Unghi de vizionare (vertical)
      160  grad
      Îmbunătăţiri ale imaginii
      Afişaj cu gamă largă de culori
      Poziţionare
      Peisaj
      Frecvenţa cadrelor (Hz)
      50 şi 60
      Rată de reîmprospătare (Hz)
      2100~3900 (14 biţi: 3900 Hz)
      Utilizare
      Interior

    • Confort

      Uşor de instalat
      • Ştifturi de ghidare
      • Greutate redusă
      Conexiune „loop through” de alimentare
      Pentru mediile cu tensiune de 230 V: 8 panouri sau mai puţin, pentru mediile cu tensiune de 110 V: 4 panouri sau mai puţin, max. 10 A
      Conexiune „loop through” pentru controlul semnalului
      RJ45

    • Alimentare

      Tensiune de intrare
      100~240 V c.a. (50 şi 60 Hz)
      Consum de energie fără imagine (W)
      <11
      Consum max. de energie c.a. (W)
      <125
      Consum max. de energie BC (W)
      < 150
      Consum tipic de energie (W)
      <41,67

    • Condiţii de funcţionare

      Interval temperatură (operare)
      -20~45  °C
      Interval temperatură (depozitare)
      -20~50  °C
      Interval de umiditate (operare) [RH]
      10 ~ 80 %
      Interval de umiditate (depozitare) [RH]
      10 ~ 85 % 

    • Carcasă

      Suprafaţă panou (m2)
      0,25
      Pixeli panou (puncte)
      43.264
      Rezoluţia panoului (l x H)
      416 x 104
      Dimensiunile panoului (mm)
      1000x250x40
      Conector de date
      RJ45
      Conector de alimentare
      Mufă cu 3 pini (intrare C14, ieşire C13)
      Cantitate card de recepţie
      1 bucată
      Specificaţii card de recepţie
      A5S plus
      Marca cardului de recepţie
      NovaStar
      Greutate (kg)
      6,19 (± 310 g)
      Diagonala panoului (inchi)
      40,6”
      Construcţia panoului
      Aluminiu turnat sub presiune
      Unghi lateral (grade)
      90

    • Modul

      Tip de LED
      SMD 1515 cu fir de cupru
      Compoziţia pixelilor
      1R1G1B
      Durata de viaţă a LED-urilor (h)
      100.000 la jumătate din luminozitate
      Rezoluţia modulului (l x H, pixeli)
      104 x 104
      Distanţă între pixeli (mm)
      2,4
      Dimensiunile modulului (l x H, în mm)
      249,9 x 249,9

    • Accesorii

      Cablu LAN (RJ45, CAT-5)
      2 buc.
      Cablu de alimentare
      2 buc.
      QSG
      1 bucată

    • Diverse

      Garanţie
      2 ani
      Reglementări şi standarde
      • EN55032
      • EN55035
      • EN61000-3-2
      • EN61000-3-3
      • IEC/UL60950
      • IEC/UL62368
      • IEC62471
      • RoHS
      • FCC SDOC, Partea 15, clasa A
      Certificat cu privire la proprietăţile ignifuge
      • BS 476 Partea 7: 1997
      • UL94
      • DIN4102-1
      Strat de protecţie adaptat
      Placă de comandă centrală, partea din spate a modulului pentru LED-uri

    • Informaţii ambalaj

      Dimensiunile ambalajului (mm)
      1354 x 392 x 221
      Greutate brută (kg)
      9,15

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