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    Signage Solutions Afişaj multi-touch

    10BDL3051T/00

    Clasificare generală / 5
    • Recenzii Recenzii Recenzii

    Impact mare

    De la publicitate la raft la orientare, acest afişaj inteligent ultraclar, cu atingeri multiple este ideal când spaţiul este restrâns. O soluţie versatilă completă, conţinutul este uşor de administrat de la distanţă. Alimentarea prin Ethernet permite amplasarea flexibilă.

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    Signage Solutions Afişaj multi-touch

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    Signage Solutions
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    Signage Solutions

    Afişaj multi-touch

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    Impact mare

    Afişaj mic cu atingeri multiple.

    • 10"
    • Dotat cu Android
    • Multi-touch
    CMND & Create. Dezvoltă şi lansează propriul conţinut

    CMND & Create. Dezvoltă şi lansează propriul conţinut

    Preia controlul conţinutului cu CMND & Create. O interfaţă drag-and-drop facilitează publicarea conţinutului, indiferent dacă este vorba despre un panou cu specialităţile zilei sau informaţii despre companii cu siglă. Şabloanele pre-încărcate şi widgeturile integrate garantează că imaginile, textul şi clipurile video sunt online în cel mai scurt timp.

    Operaţi, monitorizaţi şi întreţineţi cu CMND & Control

    Operaţi, monitorizaţi şi întreţineţi cu CMND & Control

    Utilizează reţeaua de afişaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îţi permite să utilizezi funcţii vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afişajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

    Procesor Android SoC. Aplicaţii native şi web

    Controlează-ţi afişajul prin conexiunea la internet. Afişajele profesionale cu Android de la Philips sunt optimizate pentru aplicaţii Android native şi, de asemenea, poţi instala aplicaţii web direct pe afişaj. Noul sistem de operare Android menţine software-ul în siguranţă şi conform celor mai recente specificaţii mai mult timp.

    Cameră şi difuzoare încorporate

    Camera şi difuzoarele încorporate fac din acest ecran tactil de dimensiuni mici o soluţie cu adevărat versatilă şi inteligentă. Utilizează-l pentru măsurarea numărului de clienţi în magazin, date analitice despre numărul de vizitatori şi multe altele. Profită de putere aplicaţiilor AI Android pentru a afişa conţinut direcţionat. Sau pur şi simplu foloseşte afişajul pentru conferinţe video.

    Instalare uşoară cu tehnologia PoE+

    Amplasează afişajul profesional Philips aproape oriunde. PoE+ îţi permite alimentarea electrică şi furnizarea de date către afişaj printr-un singur cablu Ethernet. Nu ai nevoie de o priză de alimentare, dar este furnizat şi un adaptor de alimentare în cazul în care doreşti să îl conectezi.

    Memorie internă. Încarcă conţinut pentru redare instantanee

    Salvează şi rulează conţinut fără necesitatea unui player extern permanent. Afişajul profesional Philips are o memorie internă care îţi permite să încarci suporturi de stocare în afişaj pentru redare instantanee. Memoria internă funcţionează şi ca memorie cache pentru streaming online.

    CMND & Deploy. Instalează şi lansează aplicaţii de la distanţă

    Instalează şi lansează rapid orice aplicaţie, chiar şi când nu eşti la sediu şi lucrezi de la distanţă. CMND & Deploy îţi permite să adaugi şi să actualizezi propriile aplicaţii, precum şi aplicaţiile din Magazinul de aplicaţii pentru afişajul profesional Philips. Pur şi simplu scanează codul QR, conectează-te la magazin şi fă clic pe aplicaţia pe care doreşti să o instalezi. Aplicaţia este descărcată şi lansată automat.

    Specificaţii tehnice

    • Imagine/Ecran

      Dimensiune diagonală ecran (metric)
      25.6  cm
      Dimensiune diagonală ecran (inchi)
      10.1''  inch
      Raport lungime/lăţime
      16:10
      Rezoluţie panou
      1280 x 800
      Rezoluţie optimă
      1280 x 800
      Luminozitate
      300  cd/m²
      Culori afişaj
      262 de mii
      Raport de contrast (nominal)
      800:1
      Timp de răspuns (nominal)
      30  ms
      Unghi de vizionare (orizontal)
      170  grad
      Unghi de vizionare (vertical)
      170  grad
      Sistem de operare
      Android 4.4.4

    • Conectivitate

      Ieşire audio
      Conector boxă externă
      Alte conexiuni
      • USB
      • micro SD
      Ieşire video
      HDMI
      Control extern
      RJ45

    • Confort

      Poziţionare
      • Peisaj (24/7)
      • Portret (24/7)
      Funcţii screensaver
      Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
      Control tastatură
      • Ascuns
      • Blocabil
      Funcţii de economisire a energiei
      Smart Power
      Performanţă imagine
      Control avansat culori
      Controlare în reţea
      • RJ45
      • WiFi
      Memorie
      8 GB eMMC

    • Sunet

      Difuzoare încorporate
      2 x 2 W

    • Alimentare

      Sursă de alimentare reţea
      12 V c.c. +/- 5 %, 1,5 A, PoE = 24 W
      Consum (nominal)
      6  W
      Consum în standby
      <0,5 W

    • Dimensiuni

      Lăţime aparat
      261  mm
      Greutate produs
      0,71  kg
      Înălţime aparat
      167,2  mm
      Adâncime aparat
      29  mm
      Lăţime aparat (inchi)
      10,28  inch
      Înălţime aparat (inchi)
      6.58  inch
      Suport de perete
      75 x 75
      Adâncime aparat (inchi)
      1,14  inch
      Lăţime ramă (S/D, S/J)
      19,77 (S/D), 13,56 (S/J) mm
      Greutate produs (lb)
      1.57  lb

    • Condiţii de funcţionare

      Altitudine
      0 ~ 3000 m
      Interval temperatură (operare)
      5 ~ 40  °C
      MTBF
      50.000  ore
      Umiditate relativă
      20 ~ 80  %
      Interval temperatură (depozitare)
      -20 ~ 60  °C

    • Aplicaţii multimedia

      Redare USB pentru video
      • 3GP
      • AVI
      • DAT
      • FLV
      • MKV
      • MOV
      • MP4
      • MPG
      • TS
      • VOB
      • WEBM
      Redare USB pentru imagini
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PNG
      Redare USB pentru audio
      • AAC
      • M4A
      • MP2
      • MP3
      • WMA

    • Accesorii

      Accesorii incluse
      • Ghid de iniţiere rapidă
      • Suport pentru masă
      • Cablu USB
      • Adaptor de alimentare c.c.
      • Cablu HDMI
      • Ştecher de alimentare
      • Picior din silicon

    • Diverse

      Limbi OSD
      • Arabă
      • Engleză
      • Franceză
      • Germană
      • Italiană
      • Japoneză
      • Poloneză
      • Spaniolă
      • Turcă
      • Rusă
      • Chineză simplificată
      • Chineză tradiţională
      • Daneză
      • Olandeză
      • Finlandeză
      • Norvegiană
      • Portugheză
      • Suedeză
      Garanţie
      3 ani garanţie
      Reglementări şi standarde
      • CB
      • CE
      • RoHS
      • FCC, Clasa A
      • UL

    • Interactivitate

      Tehnologie Multi-touch
      Capacitiv proiectat
      Puncte tactile
      5 puncte tactile simultane
      Sticlă de protecţie
      Sticlă securizată călită de 0,7 mm

    Ce este în cutie?

    Alte articole din cutie

    • Ghid de iniţiere rapidă
    • Suport pentru masă
    • Cablu USB
    • Adaptor de alimentare c.c.
    • Cablu HDMI
    • Ştecher de alimentare
    • Picior din silicon
    Badge-D2C

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