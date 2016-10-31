Alte articole din cutie
- Ghid de iniţiere rapidă
- Suport pentru masă
- Cablu USB
- Adaptor de alimentare c.c.
- Cablu HDMI
- Ştecher de alimentare
- Picior din silicon
10BDL3051T/00
Impact mare
De la publicitate la raft la orientare, acest afişaj inteligent ultraclar, cu atingeri multiple este ideal când spaţiul este restrâns. O soluţie versatilă completă, conţinutul este uşor de administrat de la distanţă. Alimentarea prin Ethernet permite amplasarea flexibilă.Vezi toate beneficiile
Dacă eşti eligibil pentru o scutire de TVA pentru dispozitive medicale, poţi solicita acest lucru pentru acest produs. Valoarea TVA-ului va fi dedusă din preţul indicat mai sus. Caută detaliile complete în coşul de cumpărături.
Afişaj multi-touch
total
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Preia controlul conţinutului cu CMND & Create. O interfaţă drag-and-drop facilitează publicarea conţinutului, indiferent dacă este vorba despre un panou cu specialităţile zilei sau informaţii despre companii cu siglă. Şabloanele pre-încărcate şi widgeturile integrate garantează că imaginile, textul şi clipurile video sunt online în cel mai scurt timp.
Utilizează reţeaua de afişaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îţi permite să utilizezi funcţii vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afişajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.
Controlează-ţi afişajul prin conexiunea la internet. Afişajele profesionale cu Android de la Philips sunt optimizate pentru aplicaţii Android native şi, de asemenea, poţi instala aplicaţii web direct pe afişaj. Noul sistem de operare Android menţine software-ul în siguranţă şi conform celor mai recente specificaţii mai mult timp.
Camera şi difuzoarele încorporate fac din acest ecran tactil de dimensiuni mici o soluţie cu adevărat versatilă şi inteligentă. Utilizează-l pentru măsurarea numărului de clienţi în magazin, date analitice despre numărul de vizitatori şi multe altele. Profită de putere aplicaţiilor AI Android pentru a afişa conţinut direcţionat. Sau pur şi simplu foloseşte afişajul pentru conferinţe video.
Amplasează afişajul profesional Philips aproape oriunde. PoE+ îţi permite alimentarea electrică şi furnizarea de date către afişaj printr-un singur cablu Ethernet. Nu ai nevoie de o priză de alimentare, dar este furnizat şi un adaptor de alimentare în cazul în care doreşti să îl conectezi.
Salvează şi rulează conţinut fără necesitatea unui player extern permanent. Afişajul profesional Philips are o memorie internă care îţi permite să încarci suporturi de stocare în afişaj pentru redare instantanee. Memoria internă funcţionează şi ca memorie cache pentru streaming online.
Instalează şi lansează rapid orice aplicaţie, chiar şi când nu eşti la sediu şi lucrezi de la distanţă. CMND & Deploy îţi permite să adaugi şi să actualizezi propriile aplicaţii, precum şi aplicaţiile din Magazinul de aplicaţii pentru afişajul profesional Philips. Pur şi simplu scanează codul QR, conectează-te la magazin şi fă clic pe aplicaţia pe care doreşti să o instalezi. Aplicaţia este descărcată şi lansată automat.
Imagine/Ecran
Conectivitate
Confort
Sunet
Alimentare
Dimensiuni
Condiţii de funcţionare
Aplicaţii multimedia
Accesorii
Diverse
Interactivitate
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