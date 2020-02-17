Terms of use IPL Lumea app

Îţi mulţumim pentru interesul faţă de Lumea IPL App! Acest Philips Lumea IPL App îţi este oferit de Philips International B.V., Amstelplein 2, 1096 BC Amsterdam, Ţările de Jos. Te invităm să utilizezi această Aplicaţie pentru asistenţă personală cu Lumea, există doar câteva reguli şi restricţii de care te rugăm să ţii cont!

Ce face această Aplicaţie pentru tine:

îţi oferă informaţii cu privire la produsele Philips Lumea; îţi permite să comunici cu Philips în legătură cu produsul tău Lumea; te ajută să-ţi setezi dispozitivul pentru cele mai bune rezultate, ţinând cont de ten şi de culoarea părului; reţine tratamentele trecute şi viitoare prezentate într-un program de tratament clar; îţi reaminteşte despre tratamente viitoare trimiţându-ţi notificări. Te încurajăm să citeşti în continuare; utilizând Aplicaţia, accepţi termenii de mai jos.

Alte lucruri pe care ar trebui să le ştii despre această Aplicaţie:

Confidenţialitate: Te informăm că există o declaraţie separată de confidenţialitate aplicabilă acestei aplicaţii. Îţi recomandăm să citeşti declaraţia respectivă.

Licenţă: Poţi să foloseşti această Aplicaţie în scopul amintit mai sus.

Terţi: Este posibil ca atunci când utilizezi această Aplicaţie să utilizezi (de asemenea) un serviciu, să descarci un program software sau să achiziţionezi bunuri oferite de către terţi. Te informăm că aceşti terţi pot avea propriile reguli şi restricţii, separate de aceste condiţii de utilizare.

Garanţii: Obiectivul nostru este acela de a-ţi oferi o Aplicaţie şi o experienţă de utilizare extraordinare. Îţi comunicăm că îţi putem oferi Aplicaţia doar „ca atare”. Deşi ne-ar plăcea, din păcate nu putem garanta nimic în legătură cu Aplicaţia sau cu conţinutul acesteia.

Răspundere: Oricât de multă încredere am avea în Aplicaţia noastră, există întotdeauna posibilitatea ca lucrurile să nu funcţioneze aşa cum ar trebui. În cazul nefericit în care Aplicaţia nu funcţionează sau în cazul în care apar pierderi de conţinut, te rugăm să accepţi scuzele noastre sincere. Înţelegem că acest lucru este neplăcut şi nefericit. Din păcate, în limitele permise de legislaţia în vigoare, nu ne putem asuma răspunderea pentru niciun fel de daune survenite ca rezultat al utilizării Aplicaţiei. NU SUNTEM RĂSPUNZĂTORI ÎN NICIUN FEL PENTRU SUMELE CARE DEPĂŞESC COSTUL DE ACHIZIŢIE AL APLICAŢIEI.

Conţinutul utilizatorului: Ţi se va cere să-ţi selectezi tipul de ten şi culoarea părului. În funcţie de informaţiile introduse, Aplicaţia îţi va recomanda cele mai potrivite setări ale produsului. Aplicaţia va urmări tratamentele trecute şi viitoare, în funcţie de informaţiile pe care le introduci. Acest conţinut al utilizatorului nu va fi distribuit public.

Dispozitive decodate: Această Aplicaţie nu este destinată utilizării pe dispozitive cu un sistem de operare care nu mai corespunde standardului prestabilit („Dispozitive decodate”). Eşti de acord că nu vei încerca să instalezi sau să foloseşti Aplicaţia pe un Dispozitiv decodat. Orice tentativă de a instala sau utiliza Aplicaţia pe un Dispozitiv decodat va constitui o încălcare a acestor termeni şi poate duce la desfiinţarea contului, fără nicio rambursare, la discreţia Philips. Philips nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune cauzate de utilizarea pe Dispozitive decodate.

Jurisdicţie: Aceste condiţii de utilizare trebuie să fie interpretate şi guvernate de legislaţia Ţărilor de Jos, indiferent de conflictele prevederilor acesteia.

Distracţie plăcută!