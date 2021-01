Furnizorii de servicii

Colaborăm cu furnizori de servicii terți pentru a opera, furniza, îmbunătăți, înțelege, particulariza, sprijini și promova Serviciile noastre.

Este posibil să împărtășim datele dvs. cu caracter personal următorilor furnizori de servicii:

Furnizori de servicii IT și cloud

Acești furnizori oferă serviciile hardware, software, de rețea, de stocare și financiare și/sau tehnologiile asociate necesare pentru a executa Aplicația sau pentru a furniza Serviciile.

Plată

Lucrăm cu WorldPay, un furnizor de servicii care gestionează și procesează datele financiare legate de caracteristicile de plată ale acestei Aplicații, inclusiv cu magazinele de aplicații sau alți terți care procesează plățile.



Philips impune furnizorilor săi de servicii să ofere un nivel adecvat de protecție pentru datele dvs. cu caracter personal, similar nivelului oferit de noi. Impunem furnizorilor noștri de servicii să prelucreze datele doar în conformitate cu instrucțiunile noastre și doar în scopurile specifice menționate mai sus, pentru a avea acces la volumul minim de date de care au nevoie pentru a furniza un serviciu specific și pentru a proteja securitatea datelor cu caracter personal.

Alți terți

Philips poate, de asemenea, să colaboreze cu terți care prelucrează datele cu caracter personal în scopuri proprii. Dacă Philips împărtășește datele cu caracter personal cu terții care utilizează datele cu caracter personal în scopuri proprii, Philips se va asigura că vă informează și/sau obține acordul dvs. în conformitate cu legile în vigoare înainte de a împărtăși datele dvs. cu caracter personal. În acest caz, citiți cu atenție notificările lor de confidențialitate, deoarece vă informează cu privire la practicile lor de confidențialitate, inclusiv la tipul de date cu caracter personal pe care le colectează, modul în care le utilizează, prelucrează și protejează.

Philips vinde uneori afaceri sau părți din afaceri altor companii. Un astfel de transfer de proprietate poate include transferul datelor dvs. cu caracter personal legate direct de respectiva afacere către compania achizitoare. Toate drepturile și obligațiile din Notificarea noastră de confidențialitate pot fi cesionate liber de către Philips oricărora dintre afiliații noștri, în legătură cu o fuziune, achiziție, restructurare sau vânzare de active sau prin aplicarea legii sau în alt mod și putem să transferăm datele dvs. cu caracter personal oricăror afiliați, entități succesoare sau noi proprietari.

La solicitarea dvs., putem să împărtășim datele dvs. cu caracter personal următorilor terți:

Delta Dental (doar pentru SUA).

(doar pentru SUA). ONVZ (doar pentru Olanda).

(doar pentru Olanda). Amazon (dacă Amazon DRS este disponibil în țara dvs. - consultați mai multe detalii mai jos).

Acești terți vă pot furniza propriile servicii. Putem să împărtășim datele dvs. cu caracter cu acești terți la solicitarea dvs. și/sau în conformitate cu legile în vigoare.





We will retain your personal data for as long as needed or permitted in light of the purpose(s) for which the data is collected. The criteria we use to determine our retention periods include: (i) the length of time you use the App and Services; (ii) whether there is a legal obligation to which we are subject; or (iii) whether retention is advisable in light of our legal position (such as in regard to applicable statutes of limitations, litigation or regulatory investigations)Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, SUA, America Latină, Tokyo sau Sydney si China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, SUA, America Latină, Tokyo sau Sydney si China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, SUA, America Latină, Tokyo sau Sydney si China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, SUA, America Latină, Tokyo sau Sydney si China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, SUA, America Latină, Tokyo sau Sydney si China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

IT Providers These providers deliver the necessary hardware, software, networking, storage, transactional services and/or related technology required to run the App or the services provided. Cloud Providers These providers deliver data storage services. Philips is committed to store your personal data in your region, with cloud services in Europa, SUA, America Latină, Tokyo sau Sydney si China. Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching). Payment These providers handle financial data in relation to in-app purchases.

Grooming App service Providers These providers deliver specific services for Grooming App such ascalculating heart-age, providing coaching (only for apps that use coaching).