Furnizori de servicii

Colaborăm cu furnizori terți de servicii pentru a ne ajuta să operăm, să oferim, să îmbunătățim, să înțelegem, să personalizăm, să asistăm și să comercializăm Serviciile noastre.

Putem partaja datele dvs. personale cu următorii furnizori de servicii:

Furnizori de IT și servicii tip Cloud

Acești furnizori de servicii furnizează hardware-ul, software-ul, rețeaua, stocarea, serviciile tranzacționale necesare și/sau tehnologia aferentă necesară pentru a rula Aplicația sau a furniza Serviciile.

Furnizori de servicii de analiză

Acești furnizori de servicii furnizează hardware-ul, software-ul, rețeaua, stocarea necesare și/sau tehnologia aferentă de care avem nevoie pentru a efectua analiza Aplicației.

Philips solicită furnizorilor săi de servicii să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor dvs. personale similar nivelului pe care îl oferim noi. Solicităm furnizorilor noștri de servicii să prelucreze datele dvs. personale numai în conformitate cu instrucțiunile noastre și numai pentru scopurile specifice menționate mai sus, să aibă acces la cantitatea minimă de date de care au nevoie pentru a furniza un anumit serviciu și să protejeze securitatea datelor dvs. personale.

Alte părți terțe

De asemenea, Philips poate colabora cu terțe părți care prelucrează datele dvs. personale în scopurile acestora proprii. Dacă Philips partajează date personale cu terțe părți care utilizează datele dvs. personale în scopuri proprii, Philips se va asigura că vă va informa și/sau vă va obține consimțământul în conformitate cu legile aplicabile înainte de a vă partaja datele personale. În acest caz, vă rugăm să citiți cu atenție notificările lor de confidențialitate, deoarece acestea informează cu privire la practicile lor de confidențialitate, inclusiv, ce tip de date cu caracter personal colectează, cum le utilizează, le procesează și le protejează.

Philips vinde uneori o afacere sau o parte a unei afaceri unei alte companii. Un astfel de transfer de proprietate ar putea include transferul datelor dvs. personale direct legate de afacerea respectivă, către compania cumpărătoare. Toate drepturile și obligațiile noastre în conformitate cu Notificarea noastră de confidențialitate sunt liber transferabile de către Philips oricăruia dintre afiliații noștri, în legătură cu o fuziune, achiziție, restructurare sau vânzare de active sau prin aplicarea legii sau în alt mod, și este posibil să transferăm datele dvs. personale către oricare dintre afiliații noștri, entitățile succesoare sau către un nou proprietar.

Alexa de la Amazon| Abilitatea Kitchen Plus

În funcție de modelul dispozitivului pe care îl utilizați, Abilitatea Kitchen Plus („Abilitatea”) vă permite să vă controlați Dispozitivul și să obțineți informații prin intermediul Alexa de la Amazon.

Când activați această Abilitate, Philips vă permite să vă conectați contul Amazon la contul Philips pe care îl utilizați pentru a vă conecta la Aplicație. Atunci când vă conectați conturile, Philips și Amazon adoptă în mod independent măsuri tehnice pentru a vă valida identitatea. Philips partajează identificatorii contului cu Amazon, dar nu partajează acreditările contului dvs., inclusiv numele sau adresa de e-mail.

Când vorbiți cu Alexa, Amazon trimite o versiune scrisă a comenzilor dvs. vocale către Philips împreună cu un identificator unic. Procesăm aceste informații pentru a executa comenzile dvs. și pentru a emite un răspuns în conformitate cu Notificarea noastră de confidențialitate. Ne împărtășim răspunsul nostru scris cu Amazon, astfel încât Amazon să vă poată informa cu privire la rezultatul comenzii dvs. în conformitate cu notificarea de confidențialitate a Amazon și termenii săi de utilizare. De asemenea, Philips și Alexa pot face schimb de informații despre Dispozitivul pe care decideți să îl controlați prin această Abilitate, inclusiv atunci când actualizați, modificați sau eliminați un Dispozitiv.

Înțelegeți că comenzile și răspunsurile dvs. se pot referi la date personale. De asemenea, înțelegeți că Amazon vă oferă propriile servicii și, prin furnizarea de consimțământ, ne instruiți să vă împărtășim datele personale cu Amazon. Amazon poate procesa datele dvs. personale în țări din afara țării dvs. de reședință, care pot să nu ofere protecție adecvată datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679. Vă puteți revoca consimțământul în orice moment prin dezactivarea Abilității. Vă rugăm să citiți notificarea de confidențialitate a Amazon și termenii săi de utilizare pentru informații suplimentare.

Transfer transfrontalier

Datele dvs. cu caracter personal pot fi stocate și prelucrate în orice țară în care avem facilități sau în care angajăm furnizori de servicii și utilizând Serviciile acceptați transferul (dacă există) de informații către țări din afara țării dvs. de reședință, care pot avea reguli de protecție a datelor diferite de cele ale țării dvs. În anumite circumstanțe, instanțele, autoritățile de aplicare a legii, agențiile de reglementare sau autoritățile de securitate din aceste alte țări pot avea dreptul de a accesa datele dvs. personale.

Dacă vă aflați în SEE, datele dvs. personale pot fi transferate către afiliații sau furnizorii noștri de servicii din țări din afara SEE care sunt recunoscute de Comisia Europeană ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor în conformitate cu standardele SEE (lista completă a acestor țări este disponibilă aici http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Pentru transferurile din SEE către țări care nu sunt considerate adecvate de către Comisia Europeană, cum ar fi Statele Unite, am pus în aplicare măsuri adecvate, cum ar fi Normele noastre obligatorii pentru datele despre clienți, furnizori și partenerii de afaceri și/sau clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Puteți obține o copie a acestor măsuri urmând link-ul de mai sus sau contactându-ne pe noi aici.

Cât timp păstrăm datele dvs.?

Vom păstra datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar sau permis, având în vedere scopul (scopurile) pentru care sunt colectate datele. Criteriile pe care le folosim pentru a determina perioadele noastre de păstrare includ: (i) durata de timp în care utilizați Aplicația și Serviciile; (ii) dacă există o obligație legală la care suntem supuși; sau (iii) dacă păstrarea este recomandabilă în lumina poziției noastre juridice (cum ar fi în ceea ce privește statutul aplicabil al limitărilor, litigiilor sau investigațiilor în materie de reglementare).