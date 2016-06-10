Lumea IPL App

Aplicaţia Philips Lumea IPL te ajută să îţi gestionezi tratamentele şi obiectivele de îndepărtare a părului atunci când utilizezi dispozitivul Lumea IPL („Dispozitivul”) şi îţi oferă sfaturi personalizate de înfrumuseţare şi îndepărtare a părului („Servicii”).
Prezenta Notificare de confidenţialitate este concepută pentru a te ajuta să înţelegi practicile noastre privind confidenţialitatea când foloseşti Serviciile noastre, inclusiv ce date colectăm, motivele şi scopurile pentru care le colectăm, precum şi drepturile tale individuale.
Prezenta Notificare de confidenţialitate se aplică datelor cu caracter personal prelucrate de aplicaţie, care este sub controlul Philips Consumer Lifestyle B.V. sau al oricărora dintre afiliaţii sau filialele sale („Philips”, „a/al/ai/ale noastre”, „noi” sau „nouă”).
Ce informaţii şi date cu caracter personal colectăm şi în ce scopuri?
Prelucrăm informaţii şi date cu caracter personal, aşa cum se descrie mai jos, când furnizăm Serviciile, inclusiv când accesezi, descarci şi instalezi aplicaţia. Putem prelucra aceste date cu caracter personal pe baza consimţământului tău sau conform solicitărilor tale drept necesitate contractuală, pentru a opera, furniza, îmbunătăţi, personaliza, asista şi comercializa Serviciile noastre pe baza interesului nostru legitim sau pentru a respecta o obligaţie legală la care putem fi supuşi. Dacă nu doreşti să îţi prelucrăm datele cu caracter personal, nu poţi folosi Serviciile.
Date sensibile cu caracter personal
Înainte de a colecta date sensibile cu caracter personal, te vom informa şi îţi vom solicita consimţământul în mod explicit. În funcţie de alegerile tale, îţi permitem să îţi stochezi în siguranţă detaliile privind frumuseţea şi îndepărtarea părului în contul tău, astfel încât să le poţi stoca din nou cu uşurinţă dacă instalezi aplicaţia pe un alt dispozitiv. De asemenea, îţi utilizăm datele pentru a-ţi oferi o experienţă personalizată de înfrumuseţare şi îndepărtare a părului, de exemplu, prin programe de instruire personalizate, mementouri şi alte servicii. Datele prelucrate includ:
Pe baza setărilor tale, este posibil să îţi trimitem e-mailuri, notificări push, conţinut în aplicaţie şi mesaje în aplicaţie. De asemenea, putem combina, pseudonimiza, anonimiza sau agrega datele tale în scopuri de personalizare. Datele contului Îţi colectăm datele cu caracter personal când creezi un cont. Te poţi conecta la aplicaţie folosind contul Philips sau folosind profilul de pe reţelele sociale, inclusiv contul Apple. Dacă alegi să te conectezi prin intermediul reţelelor sociale, printre datele cu caracter personal pe care le colectăm se pot număra profilul tău public de bază (spre exemplu, fotografia de profil, identificatorul, sexul, URL-ul profilului, data naşterii, pagina de pornire şi locaţia) şi adresa de e-mail în scopuri de autentificare. În acest caz, furnizorul reţelei sociale poate colecta informaţii despre faptul că foloseşti aplicaţia şi te conectezi utilizându-ţi contul reţelei sociale. Te rugăm să citeşti notificarea de confidenţialitate a furnizorului reţelei tale sociale (spre exemplu, Facebook, Google, Apple) pentru a lua la cunoştinţă de practicile de confidenţialitate ale acestuia. Versiunile anterioare ale aplicaţiei ţi-au permis să utilizezi Facebook SDK pentru conectare, ceea ce permite Facebook să prelucreze următoarele informaţii:
Datele cu caracter personal pe care le colectăm pot include numele de utilizator, numele, adresa de e-mail, ţara, limba, parola şi informaţiile tale demografice, cum ar fi sexul (opţional). Prelucrăm totodată informaţii despre modul în care foloseşti aplicaţia, inclusiv detalii privind sesiunea, de conectare şi de autentificare, pe care le utilizăm pentru a-ţi gestiona contul.
Pe baza setărilor tale, este posibil să îţi trimitem e-mailuri, notificări push, conţinut în aplicaţie şi mesaje în aplicaţie. De asemenea, putem combina, pseudonimiza, anonimiza sau agrega datele tale în scopuri de personalizare.
Datele contului
Îţi colectăm datele cu caracter personal când creezi un cont. Te poţi conecta la aplicaţie folosind contul Philips sau folosind profilul de pe reţelele sociale, inclusiv contul Apple.
Dacă alegi să te conectezi prin intermediul reţelelor sociale, printre datele cu caracter personal pe care le colectăm se pot număra profilul tău public de bază (spre exemplu, fotografia de profil, identificatorul, sexul, URL-ul profilului, data naşterii, pagina de pornire şi locaţia) şi adresa de e-mail în scopuri de autentificare. În acest caz, furnizorul reţelei sociale poate colecta informaţii despre faptul că foloseşti aplicaţia şi te conectezi utilizându-ţi contul reţelei sociale. Te rugăm să citeşti notificarea de confidenţialitate a furnizorului reţelei tale sociale (spre exemplu, Facebook, Google, Apple) pentru a lua la cunoştinţă de practicile de confidenţialitate ale acestuia.
Versiunile anterioare ale aplicaţiei ţi-au permis să utilizezi Facebook SDK pentru conectare, ceea ce permite Facebook să prelucreze următoarele informaţii:
Poţi afla mai multe despre modul în care Facebook utilizează informaţiile tale citind politica de confidenţialitate. Facebook poate prelucra astfel de informaţii în alte ţări decât ţara ta de reşedinţă, ceea ce este posibil să nu ofere o protecţie adecvată a datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679.
Îţi folosim Datele contului pentru a-ţi crea şi gestiona contul şi pentru a-ţi oferi Servicii personalizate. Poţi folosi contul pentru a te conecta în siguranţă la aplicaţie. În cazul în care creezi un cont Philips pentru a te conecta la aplicaţie, îţi vom trimite un e-mail de întâmpinare pentru a-ţi verifica numele de utilizator şi parola, pentru a răspunde la întrebările tale, pentru a-ţi trimite anunţuri legate strict de serviciu sau comunicări de marketing direct, dacă ţi-ai dat consimţământul pentru acestea. De asemenea, îţi poţi folosi contul Philips pentru a comanda sau a înregistra un produs sau un serviciu Philips, pentru a participa la o promoţie, la un joc sau la o activitate din reţelele sociale legată de o promoţie Philips (de exemplu, făcând clic pe „Îmi place” sau „Distribuie”) şi pentru a lua parte la testări de produse sau sondaje.
Date analitice
Dacă ne oferi consimţământul, ne vei ajuta să îmbunătăţim aplicaţia şi produsele noastre conectate (precum şi să dezvoltăm noi soluţii de sănătate personală pentru tine!) pe baza datelor pe care le observăm şi le colectăm atunci când utilizezi serviciile noastre. De asemenea, putem utiliza aceste informaţii pentru a ne personaliza şi mai mult serviciile. Datele prelucrate includ datele pe care le furnizezi atunci când utilizezi aplicaţia, identificatorii dispozitivului mobil, datele de sesiune şi utilizare, sistemul de operare, modelul, informaţiile de reţea şi adresele IP (mascate) şi informaţiile aplicaţiei, cum ar fi numele aplicaţiei, versiunea, utilizarea şi evenimentele, paginile accesate şi informaţiile despre sesiune. Putem utiliza fişiere cookie, etichete şi/sau tehnologii similare şi putem utiliza furnizori de servicii care îţi prelucrează detaliile în numele nostru şi pe baza instrucţiunilor noastre. Putem combina, pseudonimiza, anonimiza sau agrega datele tale în scopuri statistice, analitice şi de personalizare. Poţi găsi mai multe detalii în setările aplicaţiei.
Date privind fişierele cookie
Prelucrăm informaţii de pe dispozitivul tău mobil şi utilizăm fişiere cookie, etichete, pixeli sau tehnologii similare („Fişiere cookie”) pentru a furniza Serviciile noastre. Fişierele noastre cookie ne permit să îţi recunoaştem dispozitivul mobil şi să colectăm informaţii şi date cu caracter personal în conformitate cu această notificare. Informaţiile pe care le prelucrăm pot include datele dispozitivului tău mobil (cum ar fi identificatori unici, date de sesiune şi utilizare, sistemul de operare, modelul, operatorul, informaţii de reţea şi adrese IP) şi informaţii despre aplicaţie (cum ar fi numele aplicaţiei, versiunea, utilizarea şi evenimentele, paginile accesate şi informaţii despre sesiune). De asemenea, putem utiliza aceste informaţii pentru a-ţi afişa conţinut specific ţării tale (inclusiv informaţii în limba ta locală).
Date de marketing
Dacă alegi să primeşti comunicări promoţionale despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips care pot fi relevante pentru tine pe baza preferinţelor tale şi a comportamentului tău online, este posibil să îţi trimitem comunicări de marketing şi promoţionale prin e-mail, telefon sau alte canale digitale, precum aplicaţii mobile şi reţele sociale. Pentru a adapta comunicările în funcţie de comportamentul şi preferinţele tale şi a-ţi oferi o experienţă mai bună şi mai personalizată, este posibil să îţi analizăm şi combinăm datele cu caracter personal. Poţi alege oricând să nu mai primeşti şi să te dezabonezi de la astfel de comunicări.
Date din sondaje şi studii
Te putem invita să participi la sondaje sau studii de cercetare. Datele cu caracter personal pe care le colectăm includ răspunsurile tale, care se pot referi la opinia şi experienţa ta privind interacţiunea cu Serviciile noastre sau cu servicii terţe, precum şi informaţii despre rutinele tale de înfrumuseţare şi îndepărtare a părului sau despre orice alte subiecte de sănătate personală. Este posibil să îţi prelucrăm datele din sondaje în combinaţie cu informaţiile analitice pe care le colectăm atunci când utilizezi aplicaţia. Utilizăm aceste date pentru a ne înţelege utilizatorii şi folosim aceste informaţii pentru a ne îmbunătăţi aplicaţiile şi serviciile în domeniul frumuseţii Philips. În acest scop, analizăm şi agregăm informaţiile şi răspunsurile tale. Este posibil să derulăm unele dintre aceste proiecte în mod anonim, caz în care nu vom colecta date cu caracter personal. În orice caz, ori de câte ori participi la aceste proiecte, vei primi informaţii suplimentare despre modul în care vor fi gestionate datele tale.
Date de feedback
Este posibil să îţi solicităm feedback cu privire la experienţa Lumea. În unele cazuri, îţi vom solicita permisiunea de a-ţi publica numele şi feedbackul în aplicaţie pentru a ajuta alţi utilizatori. Cu excepţia cazului în care te informăm altfel, te rugăm să nu ne dezvălui date sensibile cu caracter personal, precum codul numeric personal, informaţii privind originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase, filozofice sau de alt tip, sănătatea, viaţa sau orientarea sexuală, date biometrice sau caracteristici genetice, antecedente penale sau apartenenţa la un sindicat. Ne poţi solicita oricând să îţi ştergem feedbackul.
Date pentru asistenţa pentru clienţi
Este posibil să îţi oferim informaţii privind modul în care utilizezi Serviciile noastre, inclusiv interacţiunea cu Philips, şi despre modul în care te contactăm pentru a-ţi putea furniza asistenţă pentru clienţi. Operăm şi furnizăm Serviciile noastre, inclusiv asistenţă pentru clienţi şi îmbunătăţirea, corectarea şi personalizarea Serviciilor. De asemenea, folosim informaţiile tale pentru a-ţi răspunde când ne contactezi.
Date combinate
Este posibil să combinăm datele tale cu caracter personal, inclusiv datele despre cont, alte date pe care le furnizezi, date despre dispozitiv, fişiere cookie, date despre locaţie, date colectate în timpul interacţiunilor tale şi al utilizării canalelor digitale Philips, precum reţele sociale, site-uri web, e-mailuri, aplicaţii şi produse conectate, adresa IP, fişiere cookie, informaţii despre dispozitiv, comunicările pe care le accesezi prin clic sau atingere, detalii despre locaţie şi site-uri web pe care le accesezi. În funcţie de opţiunile tale, este posibil să îţi analizăm datele combinate pentru a-ţi furniza Serviciile, precum pentru a-ţi oferi informaţii despre tratamentele de îndepărtare a părului şi a-ţi furniza conţinut, mesaje şi sfaturi personalizate, în conformitate cu această notificare. De asemenea, este posibil să utilizăm aceste date pentru a îmbunătăţi conţinutul, funcţionalitatea şi utilitatea aplicaţiei şi a Serviciilor, precum şi pentru a dezvolta noi produse şi servicii în domeniul frumuseţii.
Date despre evaluări şi recenzii
Dacă scrii o recenzie sau evaluezi aplicaţia în magazinele de aplicaţii, este posibil să prelucrăm astfel de informaţii pentru a răspunde la comentariile şi întrebările tale, pentru a înţelege cum te simţi atunci când foloseşti aplicaţia, pentru a ne familiariza cu percepţia ta generală faţă de aplicaţie şi marca noastră şi pentru a folosi aceste informaţii pentru a îmbunătăţi aplicaţia. Putem vedea doar numele tău de utilizator, evaluările şi comentariile tale din magazinele de aplicaţii, precum şi orice alte detalii pe care decizi să ni le transmiţi sau să le faci publice. Dacă nu ne soliciţi acest lucru, nu asociem aceste informaţii cu datele de conectare ale contului tău şi nici cu alte informaţii pe care le deţinem de la tine. Atunci când ai nevoie de asistenţă pentru clienţi, este posibil să utilizăm datele tale pentru a urmări solicitarea ta şi pentru a te ghida prin procesul nostru de asistenţă pentru clienţi, în conformitate cu prezenta notificare.
Permisiuni
Aplicaţia îţi poate solicita permisiunea de a accesa capacităţile de stocare ale dispozitivului mobil, senzorii sau alte funcţii. Avem nevoie de acces atunci când este strict necesar pentru a furniza Serviciile, după cum se descrie mai jos.
În unele cazuri, sistemul tău de operare poate solicita permisiuni de care dispozitivul tău mobil are nevoie din motive tehnice, dar care nu sunt controlate sau utilizate de Philips. Nu vom colecta date asociate cu astfel de permisiuni decât dacă este necesar pentru a ne furniza serviciile în conformitate cu prezenta notificare.
Poţi bloca sau revoca aceste permisiuni în orice moment din setările sistemului de operare.
Partajarea datelor personale cu ceilalţi
Philips poate dezvălui datele tale cu caracter personal unor furnizori terţi de servicii, parteneri de afaceri sau alte părţi terţe în conformitate cu prezenta Notificare de confidenţialitate şi/sau legea aplicabilă.
Afiliaţi
Este posibil să distribuim datele tale altor entităţi Philips care fac parte din Grupul Philips. De exemplu, unele entităţi Philips ne pot ajuta să gestionăm infrastructura aplicaţiei sau să îţi gestionăm întrebările. Datele tale vor fi prelucrate exclusiv de persoanele care necesită acces strict pentru a-şi îndeplini îndatoririle.
Furnizori de servicii
De asemenea, colaborăm cu furnizori terţi de servicii pentru a ne ajuta să operăm, să furnizăm, să îmbunătăţim, să înţelegem, să personalizăm, să asistăm şi să comercializăm aplicaţia. Este posibil să îţi dezvăluim datele cu caracter personal următorilor furnizori de servicii:
Philips solicită furnizorilor săi de servicii să ofere un nivel adecvat de protecţie pentru datele tale cu caracter personal, similar nivelului pe care îl oferim noi. Solicităm furnizorilor noştri de servicii să îţi prelucreze date cu caracter personal numai în conformitate cu instrucţiunile noastre şi numai în scopurile specifice menţionate mai sus, pentru a avea acces la cantitatea de date minimă de care au nevoie pentru a oferi un anumit serviciu şi a proteja securitatea datelor tale cu caracter personal.
Alte terţe părţi
Este posibil ca Philips să colaboreze şi cu părţi terţe care îţi prelucrează informaţiile sau datele cu caracter personal în propriile scopuri. Te rugăm să citeşti cu atenţie notificările lor de confidenţialitate, deoarece te informează cu privire la practicile lor de confidenţialitate, inclusiv cu privire la tipul de date cu caracter personal pe care le colectează şi cum le folosesc, le prelucrează şi le protejează.
Dacă Philips dezvăluie informaţii sau date cu caracter personal unui terţ care îţi foloseşte datele cu caracter personal în propriile scopuri, Philips se va asigura că te informează şi/sau obţine consimţământul tău în conformitate cu legile aplicabile înainte de a-ţi dezvălui datele cu caracter personal.
Philips vinde uneori o divizie sau o parte a unei divizii altei companii. Un astfel de transfer de proprietate poate include transferul datelor tale cu caracter personal asociate direct acelei divizii către compania cumpărătoare. Toate drepturile şi obligaţiile tale în temeiul Notificării noastre de confidenţialitate pot fi atribuite liber de către Philips oricăruia dintre afiliaţii săi, în legătură cu o fuziune, o achiziţie, o restructurare sau cu vânzarea unor active sau prin efectul legii sau altfel, şi este posibil să îţi transferăm datele cu caracter personal oricăruia dintre afiliaţii, succesorii noştri sau entităţile noastre sau noului proprietar.
Atunci când legea impune acest lucru sau după cum este necesar pentru a ne proteja drepturile, este posibil să îţi transmitem datele autorităţilor publice şi guvernamentale.
Transfer transfrontalier
Datele tale cu caracter personal pot fi stocate şi prelucrate în orice ţară în care avem unităţi sau în care angajăm furnizori de servicii. Prin utilizarea Serviciilor, confirmi transferul (dacă există) de informaţii în alte ţări decât ţara de reşedinţă, care pot avea reguli de protecţie a datelor diferite de cele din ţara ta. În anumite circumstanţe, tribunalele, agenţiile de aplicare a legii, agenţiile de reglementare sau organismele de securitate din ţările respective pot avea dreptul de a-ţi accesa datele cu caracter personal.
Dacă ai reşedinţa în SEE, datele tale cu caracter personal pot fi transferate afiliaţilor sau furnizorilor noştri de servicii din ţări non-SEE care sunt recunoscute de Comisia Europeană ca furnizând un nivel adecvat de protecţie a datelor conform standardelor SEE (lista completă a acestor ţări este disponibilă aici).
Pentru transferuri din SEE în ţări care nu sunt considerate adecvate de către Comisia Europeană, precum Statele Unite, am implementat măsuri adecvate, precum Regulile noastre corporative obligatorii pentru datele clienţilor, furnizorilor şi partenerilor de afaceri şi/sau clauze contractuale standard adoptate de Comisia Europeană pentru protejarea datelor tale cu caracter personal. Poţi obţine o copie a acestor măsuri accesând linkul de mai sus sau contactându-ne aici.
Cât timp îţi păstrăm datele cu caracter personal?
Îţi vom păstra datele cu caracter personal atât timp cât este necesar sau permis ţinând cont de scopurile în care sunt colectate datele. Criteriile pe care le utilizăm pentru a determina perioada de păstrare includ: (i) perioada de timp în care foloseşti aplicaţia şi Serviciile; (ii) existenţa unei obligaţii legale la care suntem supuşi; sau (iii) dacă păstrarea este indicată având în vedere poziţia noastră juridică (cum ar fi cu privire la termenele de prescripţie aplicabile, investigaţii de reglementare sau cu privire la litigii).
Opţiunile şi drepturile tale
Dacă doreşti să trimiţi o solicitare pentru a accesa, corecta, şterge, limita sau refuza prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ai oferit anterior sau dacă doreşti să trimiţi o solicitare de a primi o copie electronică a datelor tale cu caracter personal pentru a le trimite unei alte companii (în măsura în care acest drept de portabilitate a datelor îţi este acordat conform legii aplicabile), ne poţi contacta aici. Îţi vom răspunde la solicitare în conformitate cu legea aplicabilă.
În solicitare, te rugăm să specifici clar ce date cu caracter personal ai dori să accesezi, corectezi, ştergi sau limitezi sau a căror prelucrare ai dori să refuzi. Pentru protecţia ta, putem pune în aplicare numai solicitări legate de datele cu caracter personal asociate contului tău, adresei tale de e-mail sau altor informaţii de cont, pe care le foloseşti pentru a ne trimite solicitarea şi este posibil să trebuiască să îţi verificăm identitatea înainte de a-ţi implementa solicitarea. Vom încerca să dăm curs solicitării tale cât mai curând este rezonabil posibil.
În cazul în care îţi prelucrăm datele pentru a-ţi furniza serviciile noastre în baza condiţiilor noastre, este posibil să nu putem furniza serviciile dacă nu îţi prelucrăm datele. Atunci când ne bazăm pe interesele noastre legitime, ne asigurăm că prelucrarea nu va prevala asupra drepturilor şi intereselor tale privind confidenţialitatea. În situaţiile în care avem nevoie de consimţământul tău, îţi poţi retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legitimitatea prelucrării aplicate înainte de a-ţi retrage consimţământul.
Dacă îţi foloseşti opţiunile şi drepturile (sau unele dintre acestea), este posibil să nu mai poţi folosi, integral sau parţial, Serviciile noastre.
Îţi protejăm datele cu caracter personal
Tratăm cu seriozitate datoria noastră de a proteja datele pe care le încredinţezi companiei Philips împotriva oricărei modificări neautorizate, pierderi, utilizări inadecvate, dezvăluiri sau oricărui acces neautorizat. Philips foloseşte o varietate de tehnologii de securitate şi măsuri tehnice şi organizaţionale pentru a contribui la protejarea datelor tale. În acest scop, implementăm, printre altele, controale ale accesului, folosim firewalluri şi protocoale de securitate.
Informaţii speciale pentru părinţi
Deşi Serviciile nu sunt destinate copiilor, aşa cum sunt definiţi de legea aplicabilă, este politica Philips să respecte legea când solicită permisiunea părintelui sau a tutorelui legal înainte de a colecta, utiliza sau divulga date cu caracter personal ale copiilor. Ne-am luat angajamentul de a proteja nevoile de confidenţialitate ale copiilor şi încurajăm părinţii şi tutorii legali să aibă un rol activ în activităţile şi interesele online ale copiilor lor.
Dacă un părinte sau tutore legal află că propriul copil ne-a furnizat datele sale cu caracter personal fără consimţământul său, te rugăm să ne contactezi aici. Dacă aflăm că un copil ne-a furnizat date cu caracter personal, vom şterge datele respective din fişierele noastre.
Modificări ale notificării de confidenţialitate
Este posibil ca Serviciile noastre să se schimbe din când în când fără să primeşti o notificare prealabilă. Din acest motiv, ne rezervăm dreptul de a modifica sau a actualiza prezenta Notificare de confidenţialitate din timp în timp. Când actualizăm prezenta Notificare de confidenţialitate, vom actualiza şi data în partea de sus a prezentei Notificări de confidenţialitate. Te sfătuim să consulţi periodic ultima versiune a prezentei Notificări de confidenţialitate.
Noua Notificare de confidenţialitate intră în vigoare în momentul publicării. Dacă nu eşti de acord cu notificarea revizuită, trebuie să îţi schimbi preferinţele sau să întrerupi utilizarea Serviciilor. Dacă accesezi sau utilizezi în continuare Serviciile noastre după intrarea în vigoare a acestor schimbări, confirmi că ai fost informat(ă) cu privire la actualizările aduse Notificării de confidenţialitate.
Contactează-ne
Dacă ai orice întrebări legate de prezenta Notificare de confidenţialitate sau despre modul în care Philips îţi utilizează datele cu caracter personal, ne poţi contacta (inclusiv Responsabilul şi/sau Reprezentantul nostru pentru protecţia datelor aici. Alternativ, ai dreptul să depui o reclamaţie la o autoritate de supraveghere cu competenţe în ţara sau regiunea în care te afli.
Philips Consumer Lifestyle B.V.
High Tech Campus 5, 5656 AE,
Eindhoven, Ţările de Jos
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