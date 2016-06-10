Lumea IPL App

Philips solicită furnizorilor săi de servicii să ofere un nivel adecvat de protecţie pentru datele tale cu caracter personal, similar nivelului pe care îl oferim noi. Solicităm furnizorilor noştri de servicii să îţi prelucreze date cu caracter personal numai în conformitate cu instrucţiunile noastre şi numai în scopurile specifice menţionate mai sus, pentru a avea acces la cantitatea de date minimă de care au nevoie pentru a oferi un anumit serviciu şi a proteja securitatea datelor tale cu caracter personal.



Alte terţe părţi



Este posibil ca Philips să colaboreze şi cu părţi terţe care îţi prelucrează informaţiile sau datele cu caracter personal în propriile scopuri. Te rugăm să citeşti cu atenţie notificările lor de confidenţialitate, deoarece te informează cu privire la practicile lor de confidenţialitate, inclusiv cu privire la tipul de date cu caracter personal pe care le colectează şi cum le folosesc, le prelucrează şi le protejează.



Dacă Philips dezvăluie informaţii sau date cu caracter personal unui terţ care îţi foloseşte datele cu caracter personal în propriile scopuri, Philips se va asigura că te informează şi/sau obţine consimţământul tău în conformitate cu legile aplicabile înainte de a-ţi dezvălui datele cu caracter personal.



Philips vinde uneori o divizie sau o parte a unei divizii altei companii. Un astfel de transfer de proprietate poate include transferul datelor tale cu caracter personal asociate direct acelei divizii către compania cumpărătoare. Toate drepturile şi obligaţiile tale în temeiul Notificării noastre de confidenţialitate pot fi atribuite liber de către Philips oricăruia dintre afiliaţii săi, în legătură cu o fuziune, o achiziţie, o restructurare sau cu vânzarea unor active sau prin efectul legii sau altfel, şi este posibil să îţi transferăm datele cu caracter personal oricăruia dintre afiliaţii, succesorii noştri sau entităţile noastre sau noului proprietar.



Atunci când legea impune acest lucru sau după cum este necesar pentru a ne proteja drepturile, este posibil să îţi transmitem datele autorităţilor publice şi guvernamentale.



Transfer transfrontalier



Datele tale cu caracter personal pot fi stocate şi prelucrate în orice ţară în care avem unităţi sau în care angajăm furnizori de servicii. Prin utilizarea Serviciilor, confirmi transferul (dacă există) de informaţii în alte ţări decât ţara de reşedinţă, care pot avea reguli de protecţie a datelor diferite de cele din ţara ta. În anumite circumstanţe, tribunalele, agenţiile de aplicare a legii, agenţiile de reglementare sau organismele de securitate din ţările respective pot avea dreptul de a-ţi accesa datele cu caracter personal.



Dacă ai reşedinţa în SEE, datele tale cu caracter personal pot fi transferate afiliaţilor sau furnizorilor noştri de servicii din ţări non-SEE care sunt recunoscute de Comisia Europeană ca furnizând un nivel adecvat de protecţie a datelor conform standardelor SEE (lista completă a acestor ţări este disponibilă aici).



Pentru transferuri din SEE în ţări care nu sunt considerate adecvate de către Comisia Europeană, precum Statele Unite, am implementat măsuri adecvate, precum Regulile noastre corporative obligatorii pentru datele clienţilor, furnizorilor şi partenerilor de afaceri şi/sau clauze contractuale standard adoptate de Comisia Europeană pentru protejarea datelor tale cu caracter personal. Poţi obţine o copie a acestor măsuri accesând linkul de mai sus sau contactându-ne aici.



Cât timp îţi păstrăm datele cu caracter personal?



Îţi vom păstra datele cu caracter personal atât timp cât este necesar sau permis ţinând cont de scopurile în care sunt colectate datele. Criteriile pe care le utilizăm pentru a determina perioada de păstrare includ: (i) perioada de timp în care foloseşti aplicaţia şi Serviciile; (ii) existenţa unei obligaţii legale la care suntem supuşi; sau (iii) dacă păstrarea este indicată având în vedere poziţia noastră juridică (cum ar fi cu privire la termenele de prescripţie aplicabile, investigaţii de reglementare sau cu privire la litigii).



Opţiunile şi drepturile tale



Dacă doreşti să trimiţi o solicitare pentru a accesa, corecta, şterge, limita sau refuza prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ai oferit anterior sau dacă doreşti să trimiţi o solicitare de a primi o copie electronică a datelor tale cu caracter personal pentru a le trimite unei alte companii (în măsura în care acest drept de portabilitate a datelor îţi este acordat conform legii aplicabile), ne poţi contacta aici. Îţi vom răspunde la solicitare în conformitate cu legea aplicabilă.



În solicitare, te rugăm să specifici clar ce date cu caracter personal ai dori să accesezi, corectezi, ştergi sau limitezi sau a căror prelucrare ai dori să refuzi. Pentru protecţia ta, putem pune în aplicare numai solicitări legate de datele cu caracter personal asociate contului tău, adresei tale de e-mail sau altor informaţii de cont, pe care le foloseşti pentru a ne trimite solicitarea şi este posibil să trebuiască să îţi verificăm identitatea înainte de a-ţi implementa solicitarea. Vom încerca să dăm curs solicitării tale cât mai curând este rezonabil posibil.



În cazul în care îţi prelucrăm datele pentru a-ţi furniza serviciile noastre în baza condiţiilor noastre, este posibil să nu putem furniza serviciile dacă nu îţi prelucrăm datele. Atunci când ne bazăm pe interesele noastre legitime, ne asigurăm că prelucrarea nu va prevala asupra drepturilor şi intereselor tale privind confidenţialitatea. În situaţiile în care avem nevoie de consimţământul tău, îţi poţi retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legitimitatea prelucrării aplicate înainte de a-ţi retrage consimţământul.



Dacă îţi foloseşti opţiunile şi drepturile (sau unele dintre acestea), este posibil să nu mai poţi folosi, integral sau parţial, Serviciile noastre.



Îţi protejăm datele cu caracter personal



Tratăm cu seriozitate datoria noastră de a proteja datele pe care le încredinţezi companiei Philips împotriva oricărei modificări neautorizate, pierderi, utilizări inadecvate, dezvăluiri sau oricărui acces neautorizat. Philips foloseşte o varietate de tehnologii de securitate şi măsuri tehnice şi organizaţionale pentru a contribui la protejarea datelor tale. În acest scop, implementăm, printre altele, controale ale accesului, folosim firewalluri şi protocoale de securitate.



Informaţii speciale pentru părinţi



Deşi Serviciile nu sunt destinate copiilor, aşa cum sunt definiţi de legea aplicabilă, este politica Philips să respecte legea când solicită permisiunea părintelui sau a tutorelui legal înainte de a colecta, utiliza sau divulga date cu caracter personal ale copiilor. Ne-am luat angajamentul de a proteja nevoile de confidenţialitate ale copiilor şi încurajăm părinţii şi tutorii legali să aibă un rol activ în activităţile şi interesele online ale copiilor lor.



Dacă un părinte sau tutore legal află că propriul copil ne-a furnizat datele sale cu caracter personal fără consimţământul său, te rugăm să ne contactezi aici. Dacă aflăm că un copil ne-a furnizat date cu caracter personal, vom şterge datele respective din fişierele noastre.



Modificări ale notificării de confidenţialitate



Este posibil ca Serviciile noastre să se schimbe din când în când fără să primeşti o notificare prealabilă. Din acest motiv, ne rezervăm dreptul de a modifica sau a actualiza prezenta Notificare de confidenţialitate din timp în timp. Când actualizăm prezenta Notificare de confidenţialitate, vom actualiza şi data în partea de sus a prezentei Notificări de confidenţialitate. Te sfătuim să consulţi periodic ultima versiune a prezentei Notificări de confidenţialitate.



Noua Notificare de confidenţialitate intră în vigoare în momentul publicării. Dacă nu eşti de acord cu notificarea revizuită, trebuie să îţi schimbi preferinţele sau să întrerupi utilizarea Serviciilor. Dacă accesezi sau utilizezi în continuare Serviciile noastre după intrarea în vigoare a acestor schimbări, confirmi că ai fost informat(ă) cu privire la actualizările aduse Notificării de confidenţialitate.



Contactează-ne



Dacă ai orice întrebări legate de prezenta Notificare de confidenţialitate sau despre modul în care Philips îţi utilizează datele cu caracter personal, ne poţi contacta (inclusiv Responsabilul şi/sau Reprezentantul nostru pentru protecţia datelor aici. Alternativ, ai dreptul să depui o reclamaţie la o autoritate de supraveghere cu competenţe în ţara sau regiunea în care te afli.



Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, Ţările de Jos

