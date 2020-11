Lumea IPL App

Aplicaţia Lumea IPL oferă utilizatorilor din întreaga lume servicii care îi ajută să îşi stabilească programul de tratament şi obiective legate de îndepărtarea părului, să primească mementouri privind respectarea programului de tratament, să obţină sfaturi de utilizare personalizate bazate pe progresul lor şi să îşi urmărească progresul şi utilizarea dispozitivului Lumea şi alte servicii („Serviciile”). Prezenta Notificare de confidenţialitate este concepută pentru a te ajuta să înţelegi practicile noastre privind confidenţialitatea când foloseşti Serviciile noastre, inclusiv ce date colectăm, motivele şi scopurile pentru care le colectăm, precum şi drepturile tale individuale.



Aplicaţia Lumea IPL utilizează date cu caracter personal colectate sau prelucrate de aplicaţia mobilă Lumea IPL („Aplicaţia”).



Prezenta Notificare de confidenţialitate se aplică datelor cu caracter personal colectate sau prelucrate de Aplicaţie, gestionate sau aflate sub controlul Koninklijke Philips N.V. sau al oricărora dintre afiliaţii sau filialele acesteia („Philips”, „a/al/ai/ale noastre”, „noi” sau „nouă”).



Te rugăm să citeşti şi Notificarea privind fişierele cookie şi Condiţiile de utilizare, care descriu termenii în temeiul cărora foloseşti Serviciile.

Ce date cu caracter personal colectăm şi în ce scopuri





Primim sau colectăm date cu caracter personal, aşa cum se descrie în detaliile de mai jos, când furnizăm Serviciile, inclusiv când accesezi, descarci sau instalezi Aplicaţia sau când ne foloseşti Serviciile. Putem folosi aceste date cu caracter personal pentru a executa Serviciile solicitate de tine drept necesitate contractuală, pentru a opera, furniza, îmbunătăţi, personaliza, asista şi comercializa Serviciile noastre pe baza unui interes legitim sau pentru a respecta o obligaţie legală la care putem fi supuşi. Dacă nu doreşti să îţi colectăm şi prelucrăm datele cu caracter personal, nu poţi folosi Serviciile.



Date sensibile cu caracter personal



Înainte de a colecta date sensibile cu caracter personal, te vom informa şi îţi vom solicita consimţământul în mod explicit. Aceste date includ culoarea părului şi nuanţa pielii. Îţi pot retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legitimitatea prelucrării bazate pe consimţământ aplicate înainte de a-ţi retrage consimţământul.



Date sensibile cu caracter personal



Te rugăm să nu ne trimiţi şi să nu dezvălui date sensibile cu caracter personal (de ex., numere de asigurare socială, informaţii privind originea rasială sau etnică, opiniile politice, religia sau alte convingeri, sănătatea, date biometrice sau caracteristici genetice, cazierul judiciar sau apartenenţa la un sindicat) în cadrul sau prin intermediul Aplicaţiei sau în alt fel.



Date despre cont



Îţi colectăm date cu caracter personal când creezi un cont. Te poţi conecta la Aplicaţie folosind contul MyPhilips sau folosind profilul de pe reţelele de socializare. Datele cu caracter personal pe care le colectăm pot include numele tău de utilizator, fotografia de profil, numele, adresa de e-mail, sexul, ziua de naştere/vârsta, ţara, limba, cel mai recent mesaj tweet, adresa URL a profilului, profilul de pe reţelele de socializare, locaţia şi parola.



Datele cu caracter personal colectate sunt utilizate pentru a-ţi crea şi gestiona contul. Poţi folosi contul pentru a te conecta în siguranţă la aplicaţie. Dacă îţi creezi un cont MyPhilips pentru a te conecta la aplicaţie, îţi vom trimite un e-mail de întâmpinare pentru a-ţi verifica numele de utilizator şi parola, pentru a răspunde la întrebările tale şi pentru a-ţi trimite anunţuri legate strict de serviciu sau comunicări directe de marketing, dacă ai ales să le primeşti. Mai mult, îţi poţi folosi contul MyPhilips pentru a comanda un produs sau un serviciu Philips, pentru a participa la o promoţie, la un joc sau la o activitate din reţelele de socializare legată de o promoţie Philips (de exemplu, făcând clic pe „Îmi place” sau „Distribuie”) şi pentru a lua parte la testări de produse sau sondaje.



Facebook



Utilizăm conectarea prin Facebook. Acest lucru îţi permite să te conectezi la aplicaţia noastră cu datele tale de conectare la Facebook. Philips va colecta datele tale de conectare la Facebook, numele tău, adresa de e-mail şi imaginea asociate cu contul Facebook. De asemenea, Facebook colectează anumite informaţii atunci când utilizezi conectarea prin Facebook:



Date de configurare: După conectarea unui utilizator, SDK trimite solicitări periodice în fundal pentru a gestiona automat durata de valabilitate a codului token de acces.

După conectarea unui utilizator, SDK trimite solicitări periodice în fundal pentru a gestiona automat durata de valabilitate a codului token de acces. Informaţii despre eroare: SDK capturează informaţii despre eroare, inclusiv în timpul iniţializării SDK, ceea ce poate include ID-ul de utilizator al persoanelor care sunt conectate la Facebook.

SDK capturează informaţii despre eroare, inclusiv în timpul iniţializării SDK, ceea ce poate include ID-ul de utilizator al persoanelor care sunt conectate la Facebook. Date pe termen scurt: SDK măsoară anumite activităţi ale utilizatorului cu scopul de a gestiona fraudele şi abuzurile. Aceste date vor fi păstrate doar pentru o perioadă scurtă de timp, pentru cei care nu sunt conectaţi la Facebook.

Poţi afla mai multe despre modul în care Facebook utilizează informaţii prin citirea politicii de confidenţialitate (disponibilă online la următoarea adresă: facebook.com/about/privacy).



Alte date furnizate



Aceste date includ culoarea părului, nuanţa pielii, setările de notificare, tratamentele anterioare, obiectivele, utilizarea dispozitivului Lumea şi răspunsurile la sondaje.



Datele colectate sunt utilizate pentru a te ajuta să îţi stabileşti programul de tratament şi obiectivele, să primeşti mementouri privind respectarea programului de tratament, dar şi pentru a obţine sfaturi de utilizare personalizate bazate pe progresul tău şi pentru a-ţi urmări progresul şi utilizarea dispozitivului Lumea. Facem acest lucru trimiţându-ţi notificări push în Aplicaţie sau e-mailuri.



Fişierele cookie



Folosim fişiere cookie, etichete sau tehnologii similare pentru a opera, a furniza, a îmbunătăţi, a înţelege şi a-ţi personaliza Serviciile. Fişierele cookie ne permit să recunoaştem dispozitivul tău mobil şi să-ţi colectăm datele cu caracter personal, inclusiv numărul unic al Dispozitivului utilizatorului, adresa IP a dispozitivului tău mobil, tipul de browser de internet de pe dispozitivul mobil sau de sistem de operare pe care îl foloseşti, date cu privire la sesiune şi utilizare sau informaţii de performanţă cu privire la servicii, ceea ce reprezintă informaţii despre modul în care utilizezi Aplicaţia.



Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea modulelor cookie sau a altor tehnologii similare utilizate în această aplicaţie, citeşte Notificarea noastră privind modulele cookie.



Date despre locaţie



Când permiţi accesul la date despre locaţie, este posibil să colectăm locaţia geografică a dispozitivului tău mobil. Poţi bloca în orice moment colectarea datelor privind locaţia geografică din setările Aplicaţiei sau ale dispozitivului tău mobil.



Când utilizezi funcţia „Găseşte un magazin Philips în apropiere” de pe pagina de asistenţă, ţi se cere să dezvălui datele despre locaţie companiei Philips. Dacă foloseşti funcţiile noastre de localizare, în funcţie de datele privind locaţia ta, vei fi direcţionat(ă) la un magazin din apropiere sau ţi se vor furniza datele de contact ale centrului de asistenţă pentru clienţi din ţara ta.



Informaţii tranzacţionale



Dacă plăteşti pentru Serviciile noastre, este posibil să primim informaţii şi confirmări, precum chitanţe de plată, inclusiv din magazine de aplicaţii sau de la alte terţe părţi care îţi procesează plata.



Asistenţă pentru clienţi



Este posibil să-ţi furnizăm informaţii privind modul în care utilizezi Serviciile noastre, inclusiv interacţiunea cu Philips, şi despre modul în care te contactăm pentru a-ţi putea furniza asistenţă pentru clienţi. Operăm şi furnizăm Serviciile noastre, inclusiv asistenţă pentru clienţi şi îmbunătăţirea, corectarea şi personalizarea Serviciilor. De asemenea, folosim informaţiile tale pentru a-ţi răspunde când ne contactezi.



Date combinate



Este posibil să combinăm datele tale cu caracter personal, inclusiv datele despre cont, alte date pe care le furnizezi, fişiere cookie, date despre locaţie, date colectate în timpul interacţiunilor tale şi al utilizării canalelor digitale Philips, precum reţele de socializare, site-uri web, e-mailuri, aplicaţii şi produse conectate, adresa IP, fişiere cookie, informaţii despre dispozitiv, comunicările pe care le accesezi prin clic sau atingere, detalii despre locaţie şi site-uri web pe care le vizitezi.



Datele combinate sunt analizate şi utilizate pentru a-ţi furniza Serviciile, cum ar fi pentru a te ajuta să îţi stabileşti programul de tratament şi obiectivele, pentru a primi mementouri privind respectarea programului de tratament, pentru a obţine sfaturi de utilizare personalizate bazate pe progresul tău, pentru a-ţi urmări progresul şi utilizarea dispozitivului Lumea şi pentru a ne ajuta să îmbunătăţim conţinutul, funcţionalitatea şi capacitatea de utilizare a Aplicaţiei, a Dispozitivului şi a Serviciilor, dar şi pentru a dezvolta produse şi servicii noi.



Dacă alegi să primeşti comunicări promoţionale despre produsele, serviciile, evenimentele şi promoţiile Philips care pot fi relevante pentru tine pe baza preferinţelor tale şi a comportamentului tău online, este posibil să îţi trimitem comunicări de marketing şi promoţionale prin e-mail, telefon sau alte canale digitale, precum aplicaţii mobile şi reţele de socializare. Pentru a putea personaliza comunicările în funcţie de comportamentul şi preferinţele tale şi a-ţi oferi o experienţă mai bună şi mai personalizată, este posibil să analizăm şi să combinăm datele tale cu caracter personal. Poţi alege oricând să nu mai primeşti şi să te dezabonezi de la astfel de comunicări.



Permisiuni



Este posibil ca Aplicaţia să îţi solicite permisiunea de a-ţi accesa telefonul mobil sau senzorii (de ex., camera, Wi-Fi, geolocaţia sau funcţia Bluetooth) sau alte date (de ex., fotografii, agenda sau contactele) de pe dispozitivul tău mobil.



Folosim astfel de date numai când este necesar pentru a-ţi furniza Serviciile şi numai după ce ne-ai oferit consimţământul în mod explicit.

Uneori, permisiunea este o precondiţie tehnică a sistemelor de operare ale dispozitivului tău mobil. În astfel de cazuri, este posibil ca Aplicaţia să îţi solicite permisiunea de a accesa astfel de senzori sau date, totuşi, nu vom colecta astfel de date, cu excepţia cazurilor în care este necesar pentru a-ţi furniza Serviciul Aplicaţiei şi numai după ce ne-ai oferit consimţământul.

Cui sunt dezvăluite Datele cu caracter personal?



Philips poate dezvălui datele tale cu caracter personal unor furnizori terţi de servicii, parteneri de afaceri sau alte părţi terţe în conformitate cu prezenta Notificare de confidenţialitate şi/sau legea aplicabilă.



Furnizori de servicii



Colaborăm cu furnizori terţi de servicii pentru a ne ajuta să operăm, să furnizăm, să îmbunătăţim, să înţelegem, să personalizăm, să asistăm şi să comercializăm Serviciile.



Este posibil să îţi dezvăluim datele cu caracter personal următorilor furnizori de servicii:



Furnizori de servicii IT şi cloud



Aceşti furnizori livrează echipamentele, software-ul, reţelistica, soluţiile de stocare, serviciile tranzacţionale şi/sau tehnologiile asociate necesare pentru funcţionarea Aplicaţiei sau furnizarea Serviciilor.



Philips solicită furnizorilor săi de servicii să ofere un nivel adecvat de protecţie pentru datele tale cu caracter personal, similar nivelului pe care îl oferim noi. Solicităm furnizorilor noştri de servicii să proceseze datele tale cu caracter personal numai în conformitate cu instrucţiunile noastre şi numai în scopurile specifice menţionate mai sus, pentru a avea acces la cantitatea minimă de date de care au nevoie pentru a oferi un anumit serviciu şi a proteja securitatea datelor tale cu caracter personal.



Alte terţe părţi



Este posibil ca Philips să colaboreze şi cu părţi terţe care îţi prelucrează datele cu caracter personal în propriile scopuri. Te rugăm să citeşti cu atenţie notificările lor de confidenţialitate, deoarece te informează cu privire la practicile lor de confidenţialitate, inclusiv cu privire la tipul de date cu caracter personal pe care le colectează şi cum le folosesc, le prelucrează şi le protejează.



Dacă Philips dezvăluie date cu caracter personal unui terţ care îţi foloseşte datele cu caracter personal în propriile scopuri, Philips se va asigura că te informează şi/sau obţine consimţământul tău în conformitate cu legile aplicabile înainte de a-ţi dezvălui datele cu caracter personal.



Uneori, Philips vinde o divizie sau o parte a unei divizii altei companii. Un astfel de transfer de proprietate poate include transferul datelor tale cu caracter personal asociate direct acelei divizii către compania cumpărătoare. Toate drepturile şi obligaţiile tale în temeiul Notificării noastre de confidenţialitate pot fi atribuite liber de către Philips oricăruia dintre afiliaţii săi, în legătură cu o fuziune, o restructurare sau cu vânzarea unor active sau prin efectul legii sau altfel, şi este posibil să îţi transferăm datele cu caracter personal oricăruia dintre afiliaţii, succesorii noştri sau entităţile noastre sau noului proprietar.



Transfer transfrontalier



Datele tale cu caracter personal pot fi stocate şi prelucrate în orice ţară în care avem unităţi sau în care angajăm furnizori de servicii, iar prin utilizarea Serviciilor îţi dai acordul pentru transferul (dacă există) informaţiilor în ţări din afara ţării tale de reşedinţă, care pot avea legi de protecţie a datelor diferite de cele din ţara ta. În anumite circumstanţe, tribunalele, agenţiile de aplicare a legii, agenţiile de reglementare sau organismele de securitate din ţările respective pot avea dreptul de a-ţi accesa datele cu caracter personal.

Dacă ai reşedinţa în SEE, datele tale cu caracter personal pot fi transferate afiliaţilor sau furnizorilor noştri de servicii din ţările non-SEE care sunt recunoscute de Comisia Europeană că furnizează un nivel adecvat de protecţie a datelor conform standardelor SEE (lista completă a acestor ţări este disponibilă aici Pentru transferuri din SEE în ţări care nu sunt considerate adecvate de către Comisia Europeană, precum Statele Unite, am implementat măsuri adecvate, precum Regulile noastre corporative obligatorii pentru datele clienţilor, furnizorilor şi partenerilor de afaceri şi/sau clauze contractuale standard adoptate de Comisia Europeană pentru protejarea Datelor tale cu caracter personal. Poţi obţine o copie a acestor măsuri accesând linkul de mai sus sau contactând privacy@philips.com.

Cât timp îţi păstrăm datele cu caracter personal?



Îţi vom păstra datele cu caracter personal atât timp cât este necesar sau permis ţinând cont de scopurile în care sunt colectate datele. Criteriile pe care le utilizăm pentru a determina perioada de păstrare includ: (i) perioada de timp în care foloseşti Aplicaţia şi Serviciile; (ii) existenţa unei obligaţii legale la care suntem supuşi; sau (iii) dacă păstrarea este indicată având în vedere poziţia noastră juridică (cum ar fi cu privire la termenele de prescripţie aplicabile, investigaţii de reglementare sau cu privire la litigii).

Alegerile şi drepturile tale



Dacă doreşti să trimiţi o solicitare pentru a accesa, corecta, şterge, limita sau refuza prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ai oferit anterior sau dacă doreşti să trimiţi o solicitare de a primi o copie electronică a datelor tale cu caracter personal pentru a le trimite unei alte companii (în măsura în care acest drept de portabilitate a datelor îţi este acordat conform legii aplicabile), ne poţi contacta la adresa privacy@philips.com. Îţi vom răspunde la solicitare în conformitate cu legea aplicabilă.



În solicitare, te rugăm să specifici clar ce date cu caracter personal ai dori să accesezi, corectezi, ştergi sau limitezi sau a căror prelucrare ai dori să refuzi. Pentru protecţia ta, putem pune în aplicare numai solicitări legate de date cu caracter personal asociate contului tău, adresei tale de e-mail sau altor informaţii de cont, pe care le foloseşti pentru a ne trimite solicitarea şi este posibil să trebuiască să îţi verificăm identitatea înainte de a-ţi implementa solicitarea. Vom încerca să îţi îndeplinim solicitarea cât mai curând posibil.



Reţine că, dacă îţi foloseşti (unele dintre) opţiuni(le) şi drepturi(le), este posibil să nu mai poţi folosi, integral sau parţial, Serviciile.

Îţi protejăm datele cu caracter personal



Tratăm cu seriozitate datoria noastră de a proteja datele pe care le încredinţezi companiei Philips împotriva oricărei modificări neautorizate, pierderi, utilizări inadecvate, dezvăluiri sau oricărui acces neautorizat. Philips foloseşte o varietate de tehnologii de securitate şi măsuri tehnice şi organizaţionale pentru a contribui la protejarea datelor tale. În acest scop, implementăm, printre altele, controale ale accesului, folosim firewalluri şi protocoale de securitate.



Informaţii speciale pentru părinţi



Deşi Serviciile nu sunt destinate copiilor, aşa cum sunt definiţi de legea aplicabilă, este politica Philips să respecte legea când solicită permisiunea părintelui sau a tutorelui legal înainte de a colecta, utiliza sau divulga date cu caracter personal ale copiilor. Ne-am luat angajamentul de a proteja nevoile de confidenţialitate ale copiilor şi încurajăm părinţii şi tutorii legali să aibă un rol activ în activităţile şi interesele online ale copiilor lor.



Dacă un părinte sau tutore legal află că propriul copil ne-a furnizat datele sale cu caracter personal fără consimţământul său, te rugăm să ne contactezi la adresa privacy@philips.com. Dacă aflăm că un copil ne-a furnizat date cu caracter personal, vom şterge datele respective din fişierele noastre.

Informaţii locale specifice: drepturile tale privind confidenţialitatea în California (numai pentru S.U.A)



Punctul 1798.83 din Codul Civil al Californiei permite clienţilor noştri cu reşedinţa în California să solicite şi să obţină de la noi o dată pe an informaţii gratuite despre informaţiile personale (dacă există) pe care le-am dezvăluit terţilor în scopuri de marketing direct în anul calendaristic anterior. Dacă este cazul, aceste informaţii ar include o listă cu categoriile de informaţii personale dezvăluite, precum şi numele şi adresele tuturor terţilor cărora le-am dezvăluit informaţiile în anul calendaristic imediat anterior. Dacă ai reşedinţa în California şi doreşti să faci o astfel de solicitare, te rugăm să vizitezi site-ul nostru web privind confidenţialitatea: philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback

Modificări ale Notificării de confidenţialitate



Este posibil ca Serviciile noastre să se schimbe din când în când fără să primeşti o notificare prealabilă. Din acest motiv, ne rezervăm dreptul de a modifica sau a actualiza prezenta Notificare de confidenţialitate din timp în timp. Când actualizăm prezenta Notificare de confidenţialitate, vom actualiza şi data în partea de sus a prezentei Notificări de confidenţialitate.



Te sfătuim să consulţi periodic ultima versiune a prezentei Notificări de confidenţialitate.



Noua Notificare de confidenţialitate intră în vigoare în momentul publicării. Dacă nu eşti de acord cu notificarea revizuită, trebuie să îţi schimbi preferinţele sau să întrerupi utilizarea Serviciilor. Dacă accesezi sau utilizezi în continuare Serviciile noastre după intrarea în vigoare a acestor schimbări, confirmi că ai fost informat(ă) cu privire la Notificarea de confidenţialitate revizuită şi eşti de acord cu aceasta.

Contactează-ne



Dacă ai orice întrebări legate de prezenta Notificare de confidenţialitate sau despre modul în care Philips îţi utilizează datele cu caracter personal, te rugăm să contactezi Responsabilul nostru pentru protecţia datelor la adresa privacy@philips.com. Alternativ, ai dreptul să depui o reclamaţie la o autoritate de supraveghere cu competenţe în ţara sau regiunea în care te afli.

Koninklijke Philips N.V.

High Tech Campus 5

5656AE, Eindhoven

Olanda