Datele tale cu caracter personal pot fi stocate şi prelucrate în orice ţară în care avem unităţi sau în care angajăm furnizori de servicii, iar prin utilizarea Serviciilor aprobi transferul (dacă este cazul) informaţiilor în ţări din afara ţării tale de reşedinţă, care pot avea legi de protecţie a datelor diferite de cele din ţara ta. În anumite circumstanţe, tribunalele, agenţiile de aplicare a legii, agenţiile de reglementare sau organismele de securitate din ţările respective pot avea dreptul de a-ţi accesa datele cu caracter personal.

Dacă ai reşedinţa în SEE, datele tale cu caracter personal pot fi transferate afiliaţilor sau furnizorilor noştri de servicii din ţările non-SEE care sunt recunoscute de Comisia Europeană că furnizează un nivel adecvat de protecţie a datelor conform standardelor SEE (lista completă a acestor ţări este disponibilă aici http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm). Pentru transferuri din SEE în ţări care nu sunt considerate adecvate de către Comisia Europeană, precum Statele Unite, am implementat măsuri adecvate, precum Regulile noastre corporative obligatorii pentru datele clienţilor, furnizorilor şi partenerilor de afaceri şi/sau clauze contractuale standard adoptate de Comisia Europeană pentru protejarea datelor tale cu caracter personal. Poţi obţine un exemplar al acestor măsuri accesând linkul de mai sus sau contactându-ne aici.

Cât timp îţi păstrăm datele cu caracter personal?

Îţi vom păstra datele cu caracter personal atât timp cât este necesar sau permis ţinând cont de scopurile în care sunt colectate datele. Criteriile pe care le utilizăm pentru a determina perioada de păstrare includ: (i) perioada de timp în care foloseşti Aplicaţia şi Serviciile; (ii) existenţa unei obligaţii legale la care suntem supuşi; sau (iii) dacă păstrarea este indicată având în vedere poziţia noastră juridică (cum ar fi cu privire la termenele de prescripţie aplicabile, investigaţii de reglementare sau cu privire la litigii).

Opţiunile şi drepturile tale

Dacă doreşti să trimiţi o solicitare pentru a accesa, corecta, şterge, limita sau refuza prelucrarea datelor cu caracter personal pe care ni le-ai oferit anterior sau dacă doreşti să trimiţi o solicitare de a primi o copie electronică a datelor tale cu caracter personal pentru a le trimite unei alte companii (în măsura în care acest drept de portabilitate a datelor îţi este acordat conform legii aplicabile), ne poţi contacta aici. Îţi vom răspunde la solicitare în conformitate cu legea aplicabilă.

În solicitare, te rugăm să specifici clar ce date cu caracter personal ai dori să accesezi, corectezi, ştergi sau limitezi sau a căror prelucrare ai dori să refuzi. Pentru protecţia ta, putem pune în aplicare numai solicitări legate de date cu caracter personal asociate contului tău, adresei tale de e-mail sau altor informaţii de cont, pe care le foloseşti pentru a ne trimite solicitarea şi este posibil să trebuiască să îţi verificăm identitatea înainte de a-ţi implementa solicitarea. Vom încerca să îţi îndeplinim solicitarea cât mai curând posibil.

În situaţiile în care avem nevoie de consimţământul tău pentru colectarea şi/sau prelucrarea datelor tale cu caracter personal, îţi poţi retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legitimitatea prelucrării bazate pe consimţământ înainte de a-ţi retrage consimţământul.

Reţine că, dacă îţi foloseşti opţiunile şi drepturile (sau unele dintre acestea), este posibil să nu mai poţi folosi, integral sau parţial, Serviciile noastre.

Atunci când îţi prelucrăm datele cu caracter personal pe baza unei obligaţii legale la care suntem supuşi, inclusiv atunci când interacţionezi cu noi pentru a-ţi exercita oricare dintre drepturile tale, considerăm că prelucrarea este legală în conformitate cu Articolul 6.1 (c) din Regulamentul (UE) 2016/679.