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DWI TSE - Spine
DWI TSE - Spine
MR clinical application
MRI software
DWI TSE - Spine
MR clinical application
MRI software
DWI TSE allows diffusion imaging with excellent signal-to-noise ratio and sharpness with reduced geometric distortion¹, especially in challenging anatomies.
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Documentation
Brochure
Clinical applications brochure
(10.98 MB)
See all
Clinical image gallery
DWI TSE (b0 and b400)
DWI TSE (b0 and b400)
DWI TSE (b0 and b600)
Documentation
Clinical applications brochure
PDF
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10.98 MB
Disclaimer
¹Compared to DWI EPI
Philips - DWI TSE - Spine MR clinical application - Philips